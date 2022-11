Les fans de Kardashian sont convaincus que Kim s’est fait refaire les seins après avoir repéré un signe majeur sur une nouvelle photo au milieu de la perte de poids de la star

Les FANS sont devenus convaincus que Kim Kardashians s’est récemment fait refaire les seins en se basant sur ce qu’ils ont repéré sur une nouvelle photo.

SKIMS a mis en ligne une nouvelle annonce mettant en vedette son fondateur dans l’une de ses lignes de vêtements.

Instagram

Kim Kardashian a fait la promotion de SKIMS Holiday Shop dans une nouvelle publicité[/caption] Getty

Les fans ont affirmé que les seins de Kim semblaient plus petits en raison de sa perte de poids[/caption]

Kim, 42 ans, a enfilé un body rose alors qu’elle laissait ses cheveux blonds platine se détacher.

La moitié de sa poitrine était couverte par ses longues mèches blondes.

La star des Kardashians a fait la promotion de la boutique des fêtes et a déclaré : “Vous serez certainement le meilleur ami et le favori de votre famille si vous offrez SKIMS cette saison.”

LES COMMENTAIRES

Dans un fil de discussion en ligne, les fans aux yeux d’aigle ont été distraits par une image de la publicité et ont remarqué que les seins de la star de télé-réalité “semblaient beaucoup plus petits en raison de sa perte de poids”.

Un fan a expliqué: «Kim avait probablement déjà beaucoup de volumes et n’avait donc besoin que d’implants plus petits.

“Puisqu’elle a perdu une partie de ce volume à cause de la perte de poids, ce qui reste, ce sont les petits implants.”

Un autre fan a suggéré : « À mon avis, c’est le poids. Quand je perds du poids, mes seins deviennent beaucoup plus petits.

Un troisième fan a théorisé: “Peut-être qu’elle s’est fait refaire les seins et qu’elle est devenue plus petite. Ce n’est pas si inhabituel.





Une quatrième personne a écrit : « Elle a perdu du poids. Il est donc logique qu’ils soient plus petits, mais elle a toujours fière allure, bien sûr !

LA PERTE DE POIDS DE KIM

Les fans se sont inquiétés du poids de Kim depuis qu’elle portait la célèbre robe de Marilyn Monroe au Met Gala plus tôt cette année.

Dans une interview accordée à Vogue en mai, Kim a admis : « Je l’ai essayé et ça ne me convenait pas. J’ai dit : ‘Donnez-moi trois semaines.’ J’ai dû perdre 16 livres.

« C’était un tel défi. C’était comme un [movie] rôle… Je n’ai pas mangé de glucides ni de sucre depuis environ trois semaines », a-t-elle ajouté.

Après avoir perdu du poids pour porter la robe, la personnalité de la télévision a continué à perdre du poids et a perdu plus de 20 livres depuis le début de l’été,

Kim et son ex-mari Kanye West, 45 ans, partagent quatre enfants : North, neuf ans ; Psaume, trois; Sainte, six ; et Chicago, quatre.

LES THÉORIES DES FANS

La personnalité de la télévision était également en couple avec son ex-petit ami Pete Davidson, 28 ans, qui a duré environ neuf mois.

En septembre, les fans ont émis l’hypothèse que la star de Hulu s’était fait refaire les seins après avoir montré son décolleté dans une vidéo Instagram.

Kim a enfilé un petit soutien-gorge Dolce & Gabbana avec un tour de cou en diamant et un pantalon en cuir taille haute.

Les fans avaient précédemment émis l’hypothèse que Kim aurait accidentellement révélé qu’elle s’était fait refaire les seins tout en partageant un scan de son corps.

Dans le scan, il y a deux cercles blancs autour de ses seins, ce qui, selon les fans, était un signe qu’elle avait eu des implants.

Instagram

Kim portait un body rose dans la promo SKIMS[/caption] Instagram

Kim portait un soutien-gorge Dolce & Gabbana avec un tour de cou en diamant et un pantalon en cuir[/caption] Instagram/kimkardashian

Kim photographiée avec ses quatre enfants[/caption]