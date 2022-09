Les fans de Kardashian sont choqués et ravis après qu’un membre de la famille reclus refait surface dans la nouvelle bande-annonce de la saison 2

Un membre de la famille RECLUSIVE est revenu à la télévision dans la dernière saison de The Kardashians, ravissant les fans.

Une nouvelle bande-annonce de la saison 2 montre un bref clip faisant la promotion de l’apparition du bébé papa de Kourtney Kardashian, Scott Disick.

Les fans de Kardashian ont été stupéfaits de voir le retour de Scott Disick dans The Kardashians

Une nouvelle bande-annonce montre une conversation entre Scott et Kendall Jenner

Dans le clip, Scott est assis dehors sur un porche avec la sœur de Kourtney, Kendall Jenner.

Le père de trois enfants porte un sweat-shirt vert avec une chaîne en or et des lunettes de soleil, penché en arrière sur son siège.

Il dit à Kendall : “Je sais que nous avons fait des trucs assez fous ensemble.”

La caméra fait un panoramique sur Kendall, arborant de longs cheveux rouge vif, souriant.

« Iriez-vous dans l’espace ? demande-t-il à Kendall.

Kendall sourit et répond : “Je suis heureuse ici.”

“Vous n’allez pas atterrir sur Mars et déjeuner”, plaisante Scott.

La bande-annonce a été publiée sur une page en ligne populaire de Kardashian, intitulée "Scott ne part pas", où les fans ont parlé de sa prochaine apparition dans l'émission Hulu.





L’un d’eux a écrit : « Tant qu’il ne se plaint pas de [Kourtney and Travis Barker] alors je ne vois pas de problème…”

Un autre fan a commenté: “En fait, j’ai toujours aimé Kendall et Scott ensemble, ça ne me dérangerait pas de le voir ici et là dans la série.”

Un troisième spectateur, cependant, n’était pas aussi ravi : « Son scénario est toujours aussi construit. Ça m’ennuie. Il ne contribue à rien dans la série à part être le seul “personnage principal” masculin.

L’apparition de Scott survient alors que les fans ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que le mari de Kourtney, Travis Barker, “contrôle” leur relation.

DRAPEAUX ROUGES?

Les téléspectateurs ont affirmé avoir repéré plusieurs “drapeaux rouges” sur le comportement du rockeur dans les épisodes de la première saison de l’émission Hulu.

Un utilisateur a affirmé qu’il était inquiétant que Travis semble être impliqué dans toutes les décisions de Kourtney.

“Je ne vois pas beaucoup Kourtney prendre ses propres décisions, du moins pas en sa présence. (Il est toujours présent) », ont-ils écrit.

« Je n’aurais probablement pas remarqué s’il n’avait pas semblé qu’il prenait plusieurs décisions pour eux deux. Comme, elle a exprimé qu’elle avait voulu regarder des maisons à Malibu, elles finissent par aller là où il voulait à la place.

« Travis n’a pas pu accompagner Kourtney au Saturday Night Live à cause de l’anniversaire de son fils à LA – donc Kourtney n’y est pas allé. Surtout parce que Scott y allait.

L’utilisateur a également attiré l’attention sur le PDA incessant du couple, en écrivant : « Peut-être que je n’ai tout simplement pas l’habitude de voir des femmes être traitées comme des poupées.

«Il initie tous les PDA, et peu importe à quel point cela peut sembler inapproprié, elle s’exécute. Et rappelez-vous à quelle vitesse elle s’est levée de son siège et s’est assise sur ses genoux, à sa demande? Personnellement, je reçois des drapeaux rouges.

Kourtney et Travis se sont mariés lors d’une cérémonie italienne le 22 mai après avoir posé la question en octobre.

DRAME DE PROCÈS

Pendant ce temps, on ne sait pas si l’émission de téléréalité abordera les problèmes juridiques de l’ex Scott de Kourtney.

Lui et Kim sont poursuivis pour 40 millions de dollars pour avoir fait la promotion de prix de luxe qui feraient prétendument partie d’une fausse escroquerie à la loterie.

Le magnat de l’immobilier, 39 ans, a promis aux fans une chance de gagner des articles comme 130 000 $ en espèces, des billets de première classe pour Los Angeles et un séjour de trois nuits à Beverly Hills.

Des sources proches de Curated Businesses, la société qui organise les loteries, ont déclaré à TMZ qu’il y avait eu des gagnants légitimes.

Ils ont ajouté qu’ils avaient les papiers pour le prouver.

Cependant, les plaignants – des personnes qui se sont inscrites aux loteries mais n’ont pas gagné – ont affirmé le contraire.

Ils allèguent dans leur procès que Kim, Scott et Curated Businesses ont organisé les concours sur Instagram pour vendre prétendument leurs informations personnelles à des annonceurs.

Ils affirment avoir été “envahis par des centaines d’annonceurs, dont certains sollicitent les plaignants avec un contenu potentiellement offensant et indésirable”, selon le procès.

Scott serait le principal organisateur des concours et des célébrités – comme Kim, ses sœurs Khloe, Kourtney, Kylie Jenner et leur mère Kris Jenner – ont aidé à les promouvoir auprès de leurs millions de fans sur Instagram.

Les plaignants auraient demandé 20 millions de dollars chacun à Kim et Scott.

Le US Sun a contacté les représentants de Kim, Scott et Curated Businesses, mais n’a pas encore reçu de réponse.

Scott – qui partage trois enfants avec l'ex Kourtney Kardashian – n'est pas apparu autant dans l'émission

La saison se concentre fortement sur le mariage de Kourtney avec Travis Barker