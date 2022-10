Les fans de Kardashian sont choqués après que la nounou de Khloe ait publié une photo inédite d’une star ressemblant à elle-même

La nounou de KHLOE Kardashian a partagé une photo inédite de la star ressemblant à elle-même.

La nounou de la star de Hulu, Andreza Cooper, 37 ans, veille sur sa fille, True, quatre ans, et son fils nouveau-né.

Instagram/@andreza.cooper

La nounou de Khloe Kardashian a posté une photo inédite de la star sur son Instagram[/caption]

Instagram

Khloe avait l’air très différente sur la photo non éditée de la façon dont elle apparaît sur les photos plus récentes[/caption]

Andreza a partagé une série de photos d’Halloween de retour mettant en vedette une Khloe costumée, 38 ans, et un bébé True.

La publication Instagram était sous-titrée: «Octobre, c’est Halloween. Et pour moi, Halloween signifie maquillage !!! Voici quelques peintures de visage que j’ai faites.

La première photo du groupe a capturé l’ancienne de L’incroyable famille Kardashian et sa fille déguisée en tigres.

Dans ce document, Khloe arbore une peinture faciale orange avec des rayures noires tandis qu’elle et True portent des combinaisons à imprimé tigre.

Comme le cliché a été pris il y a environ trois ans, les traits du visage de Khloe ressemblent à ce que les fans avaient l’habitude de voir pendant son mandat sur E! série et non comment elle est apparue récemment sur The Kardashians.

KHLOE NON ÉDITÉ

Andreza a précédemment publié plusieurs clichés bruts de la star montrant sa beauté naturelle.

La star de télé-réalité et le natif du Brésil semblent avoir tout à fait le lien, car Andreza a partagé de nombreuses photos du couple au fil des ans sur les réseaux sociaux.

Ses messages attirent souvent l’attention des fans alors qu’ils capturent l’apparence réelle de Khloe sans les filtres et les modifications que la star de la télévision apporte habituellement à ses photos.





Plus récemment, Andreza a partagé un rare cliché de maillot de bain inédit de son patron en l’honneur de son 38e anniversaire.

Bien que les followers de Khloe voient rarement des photos non photoshoppées de la fondatrice de Good American, il semble qu’elle ait fait une exception en ce qui concerne sa journée spéciale.

Sur la photo, Andreza se tenait sur une planche à pagaie avec Khloe et True assis au pied de la planche.

Le trio était en mer avec seulement les eaux bleues claires de l’océan Atlantique qui les entouraient.

La nounou de True, âgée de 37 ans, semblait diriger la planche avec une rame, tandis que Khloe en profitait pour une séance photo.

La maman de deux enfants avait l’air naturelle, enfilant un maillot de bain noir une pièce, un chapeau à larges bords et des lunettes de soleil alors qu’elle chevauchait la planche.

TROP LOIN

Récemment, Khloe a choqué les fans avec de nouvelles photos et vidéos, car beaucoup disent qu’elle est allée beaucoup trop loin avec sa transformation en chirurgie plastique.

La personnalité de la télévision a déjà soulevé des inquiétudes parmi les fans qui pensent qu’elle est allée trop loin avec les procédures cosmétiques.

Khloe a laissé les fans stupéfaits après que son coiffeur ait partagé de nouvelles photos et vidéos d’elle sur les réseaux sociaux.

Republié par un compte de fan, Khloe s’est assis posé sur une chaise devant un miroir de courtoisie hollywoodien vêtu d’une robe blanche.

Les longs cheveux blonds foncés ondulés de la native de Los Angeles étaient pleinement exposés alors qu’elle modelait un maquillage glamour complet.

Khloe ne portait qu’un simple collier en croix en argent, mais elle avait l’air presque méconnaissable dans le claquement de doigts car son menton était fin et pointu à la fin.

PRÉOCCUPATIONS DES FANS

“Je suis désolé pour elle. Elle est évidemment extrêmement précaire. Elle devrait essayer d’être heureuse avec ce qu’elle a », a écrit un fan à l’époque.

«Elle a l’air différente dans la série. Comme sur les photos, elle a l’air différente et dans le spectacle, elle ressemble vraiment à elle », a expliqué un second.

Un troisième a ajouté: “Elle est allée beaucoup trop loin avec le travail qu’elle fait ou les filtres qu’elle utilise. Elle était parfaite il y a environ un an.

CHANGER DE VISAGE ?

Le mois dernier, les fans ont affirmé que le nez de Khloe avait été modifié pour paraître minuscule dans une publicité pour l’émission Hulu de la famille.

La blonde a récemment admis s’être fait refaire le nez, mais c’était encore plus différent sur la nouvelle photo.

La matriarche Kardashian Kris Jenner, 66 ans, a fait la promotion de la première de la deuxième saison dans une annonce d’histoire Instagram qui comprenait ses filles : Kim, 41 ans ; Kourtney, 43 ans ; Khloé, Kendall, 26 ans ; et Kylie, 25 ans.

Le compte Instagram de l’émission a ensuite mis en ligne un regard plus attentif sur Khloe.

Elle semblait avoir des mèches blondes plus brillantes, des lèvres gonflées, un nez plus fin et une couleur d’yeux différente dans l’annonce.

Getty

Khloe a changé au fil des ans[/caption]

Instagram

Khloe a récemment admis avoir subi une opération du nez[/caption]