Les fans de Kardashian s’inquiètent pour la fille de Kourtney, Penelope, 10 ans, alors qu’ils repèrent quelque chose de “désagréable” à propos de la préadolescence dans un nouveau selfie

Les fans de KOURTNEY Kardashian ont partagé leur inquiétude pour sa fille Penelope après que la préadolescente ait posé pour un nouveau selfie.

La star de Kardashians, 43 ans, a publié une photo franche avec son enfant du milieu, 10 ans, sur ses histoires Instagram lundi soir.

Instagram

Hulu

L’homme de 43 ans a été critiqué pour avoir édité la photo[/caption]

Kourtney portait un T-shirt noir surdimensionné et un bandeau avec des cornes de diable rouges, tandis que Penelope avait l’air confortable dans un T-shirt blanc et rouge.

La mère de trois enfants a légendé le cliché franc: “le hashtag est juste effrayant.”

Alors que Kourtney était clairement satisfaite de la photo, ses détracteurs ont été déconcertés par son utilisation apparente d’un filtre Instagram.

L’un d’eux a demandé sur Reddit : « Pourquoi Penelope ne se ressemble-t-elle pas ? Quelque chose à propos de l’image de off mais je ne sais pas quoi.

En savoir plus sur Kourtney LA VÉRITÉ BLESSE Kourtney révèle la vérité derrière la querelle avec Kim et Khloe

Un autre a posté : “Je ne comprends vraiment pas pourquoi elle met des filtres sur ces photos, ça a l’air bizarre !”

Kourtney a trois enfants – Mason, 12 ans, Penelope, 10 ans et Reign – avec son ex Scott Disick.

La semaine dernière, la fondatrice de Poosh a divisé les fans après avoir révélé qu’elle dormait toujours avec Penelope.

Elle a révélé que Penelope avait “presque” dormi dans son lit “tous les jours depuis sa naissance”.





“Elle a couché avec moi tous les jours depuis qu’elle est née et c’est presque toujours le cas”, a déclaré Kourtney sur le podcast Not Skinny But Not Fat d’Amanda Hirsch.

“A moins qu’elle n’ait un ami pour dormir ou qu’elle ne me laisse aller dormir chez Travis [husband Travis Barker] ou chez tante Coco [Khloe Kardashian] ou chez tante Kiki [Kim Kardashian]. Mais à part ça, nous sommes si proches.

Copains de lit

Amanda a félicité Kourtney d’être une mère “tout à fait” qui “ne suit aucune des règles qui [she’s] Supposé”.

Kourtney a accepté et a souligné à quel point elle ressemble à sa “mini-moi” Penelope.

Les auditeurs ont exprimé leurs opinions divergentes sur la parentalité de Kourtney sur Reddit.

L’un d’eux a écrit : « Je vais être honnête, je pense que c’est un peu bizarre. Comme bien quand l’enfant a 5 ans, mais 10 ???

Un autre a écrit : « Ces pauvres enfants n’ont aucune intimité. Imaginez que vous ayez dix ans et que le monde entier, y compris tous vos amis, le voit. N’importe quel enfant de 10 ans que je connais serait mortifié.

OUVERTURE

D’autres ont félicité Kourtney pour avoir parlé ouvertement de leurs habitudes de sommeil.

Un fan a écrit : « Il n’y a rien de mal à ce que P dorme dans le lit de sa maman. Les enfants ont besoin de cet amour supplémentaire, de ces câlins et de cette sécurité. Surtout les préadolescents dans le monde d’aujourd’hui. Elle ne dormira pas là-dedans pour toujours.

Pendant ce temps, Kourtney a récemment fait face à des réactions négatives à propos de la parentalité de son fils Mason.

Elle a révélé qu’elle avait une politique stricte concernant la malbouffe et les régimes alimentaires de ses enfants et avait interdit à Mason de manger des frites.

La fondatrice de Poosh s’est souvenue d’une époque où son aînée voulait des frites de McDonald’s, mais elle a refusé.

En savoir plus sur le soleil américain KIMMY MAIGRE Kim Kardashian montre ses fesses rétrécies en combinaison après avoir suscité des inquiétudes

Suite au contrecoup, Kourtney a expliqué sur Instagram : “Nous aimons et mangeons beaucoup de frites, mais nous essayons d’éviter les frites de la restauration rapide !”

Kourtney a ensuite dressé la liste des ingrédients des frites, qui comprennent « des pommes de terre, de l’huile végétale, de l’huile de soja hydrogénée et de l’arôme naturel de bœuf ».

Instagram

Penelope vue avec son frère Reign, sept ans, plus tôt ce mois-ci[/caption]

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Kourtney a admis qu’elle dormait toujours avec Penelope[/caption]

Getty

La star des Kardashian est mariée à Travis Barker[/caption]