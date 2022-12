Les fans de Kardashian se moquent du « photoshop lourd » de Khloe en comparant la nouvelle photo Instagram de la star avec un cliché non édité des PCA

Les fans de KARDASHIAN se sont moqués de Khloé pour avoir fortement modifié sa dernière photo Instagram prise aux People’s Choice Awards 2022.

Khloé, 38 ans, a assisté à l’événement à Santa Monica, en Californie, avec sa maman Kris Jenner et a fini par remporter le prix de la meilleure star de télé-réalité.

Kris Jenner et sa fille Khloé Kardashian aux People’s Choice Awards 2022 mardi[/caption]

Khloé, maman de deux enfants, a partagé un short glam d’elle-même dans sa tenue Jean Paul Gaultier[/caption]

La maman de deux enfants s’est mise en valeur pour la soirée et portait un pantalon noir chic et un haut Jean Paul Gaultier à manches longues sans bretelles assorti, qui ressemblait à une veste de smoking sur le devant.

Khloé a accessoirisé son style avec une paire de grandes boucles d’oreilles en or et a porté ses cheveux en une vague lâche et avec beaucoup de volume.

Le lendemain de l’événement, Khloé s’est rendue sur Instagram et a partagé plusieurs clichés d’elle-même en remerciant les fans pour sa victoire.

Elle a légendé le message: “Merci en criant pour 5 années consécutives d’avoir remporté le @peopleschoice !! Chaque année devient de plus en plus spéciale ! Vraiment, merci !

“Cela signifie tellement pour moi. Aussi, un grand merci d’avoir voté et d’avoir fait gagner notre émission télévisée ! Quel honneur et quelle bénédiction ! #thekardashians je vous aime les gars », a-t-elle ajouté.

Cependant, les fans ont immédiatement remarqué les différences entre les photos de Khloe et les photos prises d’elle sur scène lors de la cérémonie.

En postant deux clichés côte à côte sur un forum populaire de Kardashians Reddit, quelqu’un a écrit : “Je veux dire… au moins ne niez pas le filtrage lourd.”

D’autres ont rapidement commenté le fil comme une personne a dit: “Non, toute la forme de son visage est différente.”

Une autre personne a affirmé: «Pense-t-elle que personne ne la verra dans la vraie vie? Ce sont deux personnes différentes. Elle a besoin d’aide.”

Un troisième utilisateur de Reddit a commenté : « Saint. Je me sens mal pour Khloe parce qu’elle a toujours été détestée mais ce montage est tellement incontrôlable !! Elle est méconnaissable. »

Et une quatrième personne a ajouté: “Son nez a l’air tellement fou photoshoppé.”

Cependant, d’autres n’étaient pas d’accord et ont défendu Khloé et son dernier message.

« Je ne pense pas qu’ils aient jamais nié avoir utilisé des filtres. Tout le monde utilise des filtres, des célébrités et des normes », a souligné une personne.

Un autre a déclaré: “Elle a l’air bien malgré tout”, tandis qu’un troisième a ajouté: “L’un est posé, l’autre est en action. Oui, il y a des filtres et d’autres choses, mais en tant que photographe, quelqu’un qui pose par rapport à des prises de vue franches en action peut sembler très différent.

Quelqu’un d’autre a affirmé: “Le droit était très fidèle à la vie, mais j’y étais hier soir et je dois dire que c’est même dans BON ÉCLAIRAGE DE SCÈNE.”

Gaffe de cheveux

Khloé a avoué aux fans mardi soir qu’elle pensait qu’elle ressemblait à un “monstre” aux People’s Choice Awards 2022.

Elle a consulté ses histoires Instagram et a décidé d’expliquer pourquoi ses cheveux avaient l’air ébouriffés lorsqu’elle s’est précipitée sur scène pour rejoindre sa mère Kris.

S’adressant à ses 281 millions de followers, Khloé a déclaré : « Vous les gars, mes cheveux sont vraiment beaux maintenant, je vous le dis !

“Je ne sais pas ce qui s’est passé sur scène, mes cheveux étaient foutus et puis on m’a appelé, ma mère était seule sur scène alors j’ai dû courir là-bas et la sauver et j’avais l’air d’un monstre mais vous les gars sais quoi, les problèmes de champagne, d’accord ! »

Elle a ensuite ajouté: “Je suis tellement reconnaissante d’avoir gagné, je vous aime les gars!”

La star de télé-réalité a flashé la chair grâce à son haut dos nu mais elle a été accusée d’avoir édité ses clichés[/caption]

Kris et Khloé sont montés sur scène pour accepter le prix du Reality Show de 2022[/caption]

Après l’événement, Khloe a mis en ligne une vidéo sur Instagram et a déclaré qu’elle pensait qu’elle ressemblait à “un monstre”[/caption]