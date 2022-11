Les fans de Kardashian se moquent des talents de maquillage de Kylie Jenner comme “terribles” après qu’elle ait fait le nouveau look de sa sœur Kourtney

KYLIE Jenner a été déchirée par les fans pour ses talents de maquillage après le look glamour qu’elle a donné à sa sœur Kourtney.

Les adeptes de la célèbre famille ont ridiculisé les efforts de la patronne de Kylie Cosmetic après qu’elle ait essayé ses lèvres emblématiques sur le fondateur de Poosh.

Instagram/Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian s’est fait relooker par sa petite soeur Kylie Jenner[/caption] TikTok / kyliejenner

Publiant sur ses histoires Instagram vendredi, Kourtney, 43 ans, a révélé que Kylie, 25 ans, s’était maquillée.

L’aînée des sœurs Kardashian a partagé un selfie pour montrer le look résultant.

Kourtney fit la moue de ses lèvres rose foncé, qui étaient fortement ridées et semblaient recouvertes de couches de rouge à lèvres mat.

Vêtue d’une robe à imprimé léopard, la star de Hulu a ajouté le texte : « Kylie Jenner m’a maquillée. C’est tout.”

Cependant, les fans sur les réseaux sociaux n’ont pas tardé à partager leurs réflexions sur le relooking de Kourtney.

L’un d’eux a posté: “Le crayon à lèvres a l’air loin”, tandis qu’un autre a accepté et ajouté: “Il a l’air terrible.

Un troisième a ricané: “Kylie aime vraiment une bonne lèvre de boeuf, n’est-ce pas.”

“Ses lèvres ont l’air si déshydratées”, a déclaré un utilisateur, et une personne a répondu, “Et pas d’ombre, mais ça a l’air un peu en désordre.”





L’HOMME DERRIÈRE LE MAQUILLAGE

Kylie obtient normalement son propre glam par sa maquilleuse à temps plein Ariel Tejada.

Les deux sont des amis proches, et récemment, il s’est moqué d’elle avec un commentaire humiliant lors d’une vidéo TikTok.

L’ancienne de L’incroyable famille Kardashian a partagé une vidéo sur la plate-forme où elle montrait l’un de ses superbes looks habituels depuis la chaise de maquillage.

Mais Ariel pouvait être entendue hors caméra en disant: “Aimez-vous l’irrégularité de votre ligne de flottaison, comme votre ligne de lèvres?”

La star de télé-réalité a semblé décontenancée par le commentaire décalé de son employé alors qu’elle lui lançait un regard sévère.

COURT VOTRE ATTENTION

Pendant ce temps, Kourtney a une équipe glam de sept personnes comprenant un styliste d’ongles, des maquilleurs et plusieurs gourous des cheveux.

Depuis qu’elle a commencé avec son mari Travis Barker, 47 ans, le style personnel de Kourtney a évolué pour incorporer des looks plus inspirés du gothique et du rocker.

Cependant, de nombreux fans ont accusé Kourtney d’avoir perdu son propre sens du style et de l’identité depuis sa liaison avec le batteur de Blink-182.

Instagram/Ariel Tejada

Kylie obtient normalement son propre glam par la maquilleuse Ariel Tejada[/caption] Getty

Pendant ce temps, Kourtney est fan du look gothique depuis qu’il est devenu le beau de Travis Baker[/caption]