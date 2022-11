Les fans de Kardashian se moquent de leurs sœurs pour un guide de cadeaux de vacances `` sourds '' pour les fans, y compris un bandeau avec un prix à couper le souffle

LES Kardashian ont été critiqués pour avoir fait la promotion d’un guide de cadeaux “hors de prix” pour la saison des fêtes.

Kourtney, 43 ans, a partagé jeudi la liste de souhaits de Noël de sa célèbre famille sur son site Web de style de vie, Poosh.

Instagram/caca

Les Kardashian ont été critiqués pour avoir promu un guide de cadeaux « trop cher » pour la saison des fêtes[/caption] Hulu

Kourtney, 43 ans, a partagé la liste de souhaits de Noël de sa célèbre famille sur son site Web de style de vie Poosh[/caption]

Le propre choix de la star de Hulu était un bandeau «brain sensing» de 250 $ de la marque Muse 2.

Elle a déclaré à propos du produit: «J’ai appris des choses sur la santé du cerveau au cours des derniers mois et j’ai fait des séances de neurofeedback deux fois par semaine.

“Depuis que j’ai commencé mes séances de neurofeedback, je dors si profondément avec des rêves vraiment vifs.

“Cet article est un outil vraiment cool qui vous permet d’obtenir les avantages du neurofeedback à la maison en analysant vos ondes cérébrales pour vous aider à apprendre à mieux méditer. J’ai hâte que tous ceux que je connais essaient !

En savoir plus sur les Kardashian AIE! La styliste de Kim Kardashian publie des photos inédites et les fans distraits par des détails “douloureux”

Sa mère Kris Jenner, quant à elle, a opté pour un ensemble de diffuseurs à 295 $, tandis que Kim a opté pour une ceinture corporelle chauffante infrarouge à 228 $ qu’elle utilise pendant son entraînement.

Khloe voulait un mini projecteur à 519 $ et Kendall a choisi un “kit de graines d’oreille” en argent à 45 $ qui applique l’acupression tout en se transformant en boucles d’oreilles.

Enfin, Kylie a choisi un traitement musculaire profond Therabody Theragun Prime au prix de 299 $.

Les fans n’ont pas été impressionnés par les articles coûteux et se sont plaints de ne pas pouvoir les «acheter».





L’un d’eux a tweeté: “Pourquoi diable quelqu’un serait-il intéressé par cela. En fait, j’ai dérouté.

«Qui donne as ** t ce que ces gens surpayés font pour Noël. Le reste d’entre nous doit se contenter d’un Noël bien plus médiocre.

“Insultant pour dire le moins.”

Un autre a ajouté sur Instagram, “Tous les produits hors de prix c ** p comme d’habitude”, et un troisième a posté: “Non, je ne peux pas me le permettre.”

« Tout à propos de ça… tellement mauvais ! Les gens achètent-ils sérieusement leurs conneries ? » encore un autre utilisateur a demandé.

Les Kardashian ont été confrontés à plusieurs reprises à leurs actions «sourdes» au cours de la dernière année.

COMMENTAIRES ‘SOURDS’

En mars, Kim a été critiquée pour avoir dit aux femmes de « se lever et de travailler ».

La mère de quatre enfants, Kim – qui aurait une valeur de 1,8 milliard de dollars – a été critiquée pour ses commentaires sur l’éthique de travail des gens lors d’une interview avec Variety.

La fondatrice de SKIMS a déclaré : « J’ai les meilleurs conseils pour les femmes d’affaires. Obtenez votre putain de roi a ** et travail.

Kim a poursuivi: “Il semble que personne ne veuille travailler ces jours-ci.”

Après que sa mère Kris et sa sœur Kourtney aient accepté la déclaration, elle a ajouté: “Vous devez vous entourer de personnes qui veulent travailler.

“Ayez un bon environnement de travail où tout le monde aime ce qu’il fait parce que vous n’avez qu’une vie.

“Pas d’environnements de travail toxiques et présentez-vous et faites le travail.”

Caca

Elle a choisi un bandeau d’une valeur de 250 $[/caption] Caca

Kylie a opté pour un traitement musculaire profond à 299 $[/caption] Caca

Khloe a opté pour un mini projecteur à 510 $[/caption]