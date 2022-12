Les fans de Kardashian se moquent de la tenue entièrement verte de Kendall Jenner et affirment qu’elle “ressemble au grinch” dans de nouvelles photos de la star à Los Angeles

Les fans de KARDASHIAN se sont moqués du dernier look de Kendall Jenner après qu’elle soit sortie dîner à Los Angeles.

Kendall, 27 ans, a été photographiée en train de dîner chez Giorgio Baldi à Santa Monica vendredi soir et a opté pour une tenue confortable et confortable.

La Méga Agence

Les fans de Kardashian se sont moqués du dernier look de Kendall Jenner après qu’elle soit sortie dîner à Los Angeles[/caption]

La Méga Agence

Le mannequin de 27 ans était vêtu d’un pantalon en daim vert et d’un pull oversize assorti[/caption]

La star des Kardashians a habillé sa silhouette élancée d’un pantalon en daim vert pâle et l’a associé à un pull moelleux surdimensionné de la même couleur.

Kendall portait un T-shirt de couleur nude en dessous et accessoirisé avec des talons noirs et un petit sac à main assorti ainsi que des boucles d’oreilles en argent.

Lorsqu’un fan a posté les clichés sur une page populaire de Kardashians Reddit, d’autres ont commenté le dernier look de la star brune.

En la comparant au célèbre personnage du Dr Seuss, une personne a déclaré: «Cela donne un Grinch chic et confortable. Je suis dedans.

Un autre a écrit: “J’adore ses vêtements, ils ont tous l’air confortables mais pas bâclés”, et un troisième a accepté et a dit: “J’adore son style de rue.”

Un quatrième utilisateur de Reddit a commenté : « J’aime un peu ce lmfaoo. Je sais que je suis minoritaire mais j’adore la couleur et le pull est si mignon pour moi.

Quelqu’un d’autre s’est moqué: “Vibes Muppet”, et un autre a ajouté: “Ça fait grogner oscar.”

“J’espérais dire Grinch”, a répondu une personne, tandis qu’une autre a plaisanté: “J’aime ça mais ça donne des asperges.”

Un autre utilisateur de Reddit a commenté: “J’aime ces pièces mais séparément… lol je jure que parfois elle s’habille comme si elle s’habillait dans le noir.”

Le look vert de Kendall vient après qu’il a été rapporté que l’ex-petit ami de Kendall, Harry Styles, s’était confié à elle après sa séparation d’avec Olivia Wilde.

On dit maintenant que l’ancien couple, qui s’est rencontré sur le tournage de Don’t Worry Darling et est sorti ensemble pendant près de deux ans, “fait une pause” après que différentes priorités les aient séparés.

Des sources ont affirmé que l’ex-petite amie du top model de Harry, Kendall, était devenue une épaule sur laquelle pleurer suite à la décision “très amicale”.

Les amis de Harry et Olivia ont affirmé que Kendall et lui s’étaient appuyés l’un sur l’autre ces dernières semaines et ont qualifié le moment d ‘”intéressant”, étant donné que sa relation avec le basketteur Devin Booker s’est également terminée récemment.

Une source de Los Angeles a déclaré: “Harry et Kendall sont toujours restés en contact, mais à la lumière de leurs récentes séparations, ils ont plus de temps l’un pour l’autre. Et Harry a eu l’oreille de Kendall sur sa rupture avec Olivia.

“Kendall est l’une des rares personnes à comprendre le niveau de renommée et d’examen auquel Harry est soumis. Elle fait également face à sa propre période difficile.

La paire, qui est sortie de temps en temps de 2013 à 2019, est maintenant proche depuis près d’une décennie.

Kendall a été vue en train de danser avec sa sœur Kylie et sa copine Hailey Bieber au concert de Harry’s LA plus tôt ce mois-ci.

Mais bien que le couple se ressemble beaucoup, on pense que leur style de vie trépidant est un obstacle pour devenir plus que de bons amis.

Alors que Harry est toujours en tournée, Kendall a sa carrière de mannequin et une entreprise de tequila.

La Méga Agence

Kendall a été photographiée laissant Giorgio Baldi à Santa Monica dans sa tenue entièrement verte[/caption]

Getty

Certains fans ont comparé le look de Kendall au personnage populaire du Dr Seuss, The Grinch[/caption]