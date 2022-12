Les fans de Kardashian se moquent de la nouvelle ligne de robes de demoiselle d’honneur “trash” et “basique” de Kylie et Kendall Jenner

Les FANS critiquent Kendall et Kylie Jenner depuis qu’ils ont sorti leur nouvelle ligne de mode.

La nouvelle ligne de robes de demoiselle d’honneur des sœurs Jenner a beaucoup ombragé les fans qui considèrent leur dernière ligne de vêtements comme “trash” et “basique”.

Instagram/thekardashianshulu

Kendall Jenner va sans soutien-gorge et déborde presque du haut orange dans un clip[/caption]

Tiktok/@emmaabruno

Kylie Jenner accusée de “profiter des communautés hispaniques” avec un brillant à lèvres “problématique”[/caption]

Kendall, 27 ans, et Kylie, 25 ans, se sont associées à la marque de mariée Azazie pour concevoir conjointement une ligne de robes pour Azazie.

La collection Kendall + Kylie pour la société de vêtements formels a plusieurs robes sous son parapluie et chacune est une variante.

Il y a une variété de coupes de robe dans la collection et bien sûr une gamme de couleurs aussi.

Certaines de la collection Kendall + Kylie avaient des robes avec des fentes profondes sur la jambe et des découpes latérales – la plupart des robes étaient à bretelles spaghetti.

ROBES ‘BASIQUES’

Les robes de demoiselle d’honneur des stars de télé-réalité semblaient dignes d’être portées à un mariage, cependant, de nombreux fans de Reddit pensaient le contraire.

“C’est la plus basique… femme trophée… merde que j’aie jamais vue”, s’est plaint un critique, un autre a ajouté : “Ils sont incroyablement trash lol.”

En plus de nombreux fans qui n’aiment pas les modèles de vêtements simples pour leur côté juvénile, certains ont davantage critiqué la collection pour sa mauvaise qualité.

« Mis à part les designs, ceux-ci n’ont tout simplement pas l’air de bonne qualité », a ajouté un critique.





VÊTEMENTS PAS CHER

Récemment, les sœurs Jenner et leur matriarche Kar-Jenner Kris Jenner, 67 ans, ont été moquées après que leurs autres produits Kendall + Kylie aient été repérés dans un magasin discount.

Les fans ont commencé à déclamer après qu’un adepte de Kardashian ait partagé une photo des sacs à bandoulière de Kylie et Kendall au magasin Five Below.

Le cliché surprenant a conduit de nombreux fans à se rendre dans la section des commentaires pour partager leurs réactions sévères.

“Ce n’est même plus Kendall et Kylie… Kris va tout raconter, même une ancienne version de ses enfants dans un magasin à un dollar”, a déclaré un critique.

“Cela rend Kylie Cosmetics et l’entreprise de couture de Kendall moins chères… Triste.

Un autre a ajouté: “Je me souviens quand leurs vêtements étaient chez PacSun et pas bon marché du tout… En fait, je possède toujours une barboteuse d’eux que j’aime… c’est triste et pas cher cependant.”

“J’ai vu certaines de leurs affaires dans mon arbre à dollars local”, a déclaré un utilisateur tandis qu’un autre intervenait : “Comment y a-t-il encore autant de stock qui flotte ?”

TikTok/kyliejenner

Kendall et Kylie accusés d’avoir «exagéré avec les remplisseurs de lèvres»[/caption]

Invision 2017

Kendall et Kylie arrivent à l’after-party NBCUniversal Golden Globes en 2017[/caption]

Instagram / Kendall Jenner

Les sœurs Jenner posent ensemble sous un éclairage au néon[/caption]