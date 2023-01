Les fans de Kardashian se moquent de Kourtney et Kim pour leur mode des années 90 dans le nouveau message de la sœur Khloe

KOURTNEY et Kim Kardashian ont été moquées par les fans pour leur style de mode des années 90 après que leur jeune sœur Khloe a partagé quelques retours en arrière.

Khloe, 38 ans, s’est rendue sur Instagram jeudi et a publié d’autres clichés de la fête de Noël épique de la famille, qui s’est tenue au manoir de Kourtney.

Elle a également décidé de partager de vieilles photos d’elle et de ses frères et sœurs avec maman Kris Jenner à Noël.

La première montrait la momager posant avec ses trois filles aînées, et elle a clairement été prise avant la naissance de Kendall et Kylie.

La deuxième photo montrait les trois sœurs avec leur frère rarement vu, Robert, assis sur les genoux de Kim.

Et le troisième retour en arrière mettait en vedette Kim, Khloe et Kourtney avec leurs deux jeunes sœurs lors d’une visite pour voir le Père Noël.

Les fans ont été stupéfaits de voir à quel point ils étaient tous différents, d’autant plus que Kim portait un fard à paupières épais et un chapeau de boulanger blanc.

Khloe, qui est maintenant maman de deux enfants, a regardé des mondes loin de son apparence actuelle et portait un gros fard à joues et une chemise blanche unie.

Quant à Kourtney, elle avait l’air méga bronzée sur la photo et portait également beaucoup de fard à paupières avec de grandes boucles d’oreilles en argent et une robe en satin violet.

“À peine reconnaissable d’ici là jusqu’à maintenant”, a déclaré une personne dans la section des commentaires.

Un autre a écrit: “Kim est en forme dans la dernière diapositive”, aux côtés d’un emoji au visage riant.

“Quelqu’un d’autre a ajouté : “Leur mode des années 90 était beaucoup trop grincer des dents !”

POURQUOI KRIS ?

Se référant aux cheveux de Kourtney quand elle était plus jeune, quelqu’un d’autre a commenté : “Ma question est… Kris, pourquoi diable avez-vous Kourtney ici qui a l’air folle avec cette frange… ?”

“La tenue de Kim me fait craquer parce que je me souviens d’avoir traversé cette phase de boulanger et de brillant à lèvres givré, tirée tout droit du clip de Jennifer Lopez pour All I Have en 2002…”, a écrit un utilisateur sur Reddit.

“Khloe est magnifique ici!” a déclaré un fan, tandis qu’un autre a repris ses sourcils plus fins et a déclaré: «Comment avons-nous jamais pensé que les sourcils fins étaient beaux! Tant de gens que je regarde en arrière à l’adolescence, j’ai les pires sourcils.

La famille Kardashian et Jenner n’est pas étrangère à tout pour Noël.

FAUSSE PHOTO ?

Cependant, cette année, les fans ont affirmé qu’ils avaient truqué leur portrait de famille et qu’ils étaient en fait tous dans des pièces séparées.

À première vue, la photo montre Kourtney, Khloe, Kim, Kris, Kylie et Kendall semblant être dans la même pièce, cependant, les fans disent que plusieurs indices trahissent le photoshop.

En plus de chaque Kar-Jenner regardant dans des directions différentes, Kendall, 27 ans, semble marcher sur la robe de sa sœur Kylie, sans chaussures.

Kim a rapidement tué la rumeur en publiant une photo des coulisses sur son Instagram.

Kim, 42 ans, a posté une photo de la photo de famille, mais de plus loin.

Derrière les Kardashian, les fans pouvaient voir au-delà de l’arrière-plan de Noël mis en place et dans l’arrière-plan animé des travailleurs de la fête.

Un fan a commenté l’applaudissement de Kim sur un forum en ligne et a déclaré: “Je pensais que c’était photoshoppé.”

Cependant, une seconde n’était toujours pas convaincue et a affirmé : « Je pense qu’ils ont tout pris ensemble mais ont utilisé des photos de différents plans pour choisir le meilleur pour chaque personne. Les angles des têtes et des corps ne correspondent pas.

