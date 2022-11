Les fans de Kardashian se moquent de Kourtney alors qu’ils repèrent des détails étranges sur son visage dans de nouvelles photos

Les fans de KARDASHIAN se sont moqués de Kourtney après avoir remarqué quelque chose d’étrange dans sa dernière publication Instagram Story.

Kourtney, 43 ans, a partagé quelques clichés avec ses 204 millions d’abonnés Instagram qui la montraient habillée de la tête aux pieds en faux cuir noir.

Instagram/Kourtney Kardashian

Les fans de Kardashian se sont moqués de Kourtney après avoir remarqué quelque chose d’étrange dans sa dernière publication Instagram Story[/caption] Instagram/Kourtney Kardashian

Certains fans ont affirmé qu’il semblait que la mère de trois enfants était “au milieu d’un éternuement” dans la deuxième image qu’elle a publiée[/caption]

La tenue, gracieuseté d’une marque nommée HELSA, consistait en un haut bustier en similicuir à base d’eau de 245 $ et un pantalon cargo assorti qui coûtait 444 $.

La fondatrice de Poosh a complété son look avec un long manteau du même matériau et des bottes noires alors qu’elle posait sur un escalier en bois chez elle.

Kourtney a modelé un look de maquillage nude et portait son bob brune dans un sourire droit et élégant alors qu’elle faisait la moue pour la caméra.

On pense que les photos ont été prises le mois dernier alors que des décorations d’Halloween peuvent être vues sur la rampe du grand escalier de Kourtney.

Cependant, ses fans étaient plus préoccupés par le visage bizarre qu’elle tirait au deuxième cliché.

Dans l’image de suivi, Kourtney était assise exactement dans le même escalier et portait exactement la même tenue, mais ses yeux étaient fermés.

Lorsqu’un fan a partagé les photos sur une page populaire de Kardashian Reddit, une personne a commenté: “Son visage sur la deuxième photo?” à quoi quelqu’un d’autre a suggéré: “Mi-éternuement.”

Quelqu’un d’autre s’est moqué et a écrit : “Snooze”, tandis qu’un autre a dit : “Je creuse la pose semi-masculine sur la première photo.”





Un utilisateur Reddit peu impressionné a simplement écrit : « Eh. Non », tandis que quelqu’un d’autre a suggéré que la star de la télé-réalité aurait du mal à enlever et à remettre le pantalon en similicuir.

Se référant au personnage de Keanu Reeves dans le film populaire The Matrix, une autre personne a plaisanté : « Keanu Kardashian ».

Les nouveaux clichés de Kourtney sont arrivés juste un jour après qu’elle a dit aux fans qu’elle se sentait mal dans une nouvelle vidéo inquiétante et les a suppliés de “l’aider”.

SOUS LE TEMPS

La star des Kardashians a prétendu «nettoyer» sa salle de bain plutôt que de se reposer à l’époque.

Elle a posté une photo sans maquillage d’elle tenant un produit à la main.

Le fondateur de Lemme a écrit : « Je me sens malade et au lieu de dormir, je nettoie ma salle de bain et mon placard et je joue avec des produits. Envoyez de l’aide.

Elle a continué à partager les produits qu’elle a rencontrés avec des liens vers Poosh à leur sujet.

La maman de trois enfants a également montré sa peau naturelle lorsqu’elle a partagé une autre vidéo où elle semblait ne pas porter de maquillage.

Peut-être a-t-elle décidé de rester nue parce que les fans avaient déchiré une cure de jouvence que lui avait donnée sa jeune sœur Kylie Jenner.

Beaucoup de gens ont critiqué la star de Kylie Cosmetics après qu’elle ait récemment relooké Kourtney.

Kylie, 26 ans, a essayé de donner à son frère ses lèvres emblématiques et cela ne s’est pas tout à fait déroulé comme elle l’avait prévu.

Kourtney a partagé une photo du résultat final de la cure de jouvence glamour sur ses histoires Instagram.

PAS MIGNON

La maman de trois enfants a fait la moue de ses lèvres rose foncé, qui étaient fortement ridées et semblaient recouvertes de couches de rouge à lèvres mat.

Vêtue d’une robe à imprimé léopard, la star de Hulu a ajouté la légende : « Kylie Jenner m’a maquillée. C’est tout.”

Les fans en ligne n’ont pas tardé à partager leurs réflexions sur le nouveau look de Kourtney.

L’un d’eux a posté: “Le crayon à lèvres a l’air loin”, tandis qu’un autre a accepté et ajouté: “Il a l’air terrible.

Un troisième a ricané: “Kylie aime vraiment une bonne lèvre de boeuf, n’est-ce pas.”

“Ses lèvres ont l’air si déshydratées”, a déclaré un utilisateur, et une autre personne a répondu, “Et pas d’ombre, mais ça a l’air un peu en désordre.”

Instagram

Kourtney n’est pas étrangère à la publication de clichés posés sur Instagram[/caption] INSTAGRAM/kourtneykardash

Au cours du week-end, Kourtney a révélé aux fans qu’elle “se sentait malade”[/caption] Instagram/Kourtney Kardashian

Les fans ont récemment déchiré Kourtney et sa sœur cadette Kylie Jenner après avoir révélé que son frère lui avait donné une cure de jouvence[/caption]