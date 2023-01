Les fans de Kardashian se moquent de Kim pour sa gaffe de beauté majeure dans de nouvelles photos non éditées de la star au match de sa fille North

La dernière sortie publique de KIM Kardashian avec sa fille North lors de son match de basket vendredi n’a pas du tout été un slam dunk avec les fans.

Les fans se sont concentrés sur le bronzage de la star de télé-réalité tandis que d’autres ont été étonnés par sa mâchoire prononcée de manière méconnaissable.

Grille arrière

Kim Kardashian a gentiment soutenu sa fille North lors de son match de basket à Los Angeles[/caption] Grille arrière

La mère de quatre enfants était prête à tenir la pancarte maison de North alors que les fans étaient secoués par son apparence inédite[/caption] Grille arrière

Cependant, les fans ont affirmé que son bronzage en spray les « stressait » et que sa mâchoire angulaire les « rejetait »[/caption]

Kim, 42 ans, a enfilé de grandes lunettes de soleil, un tee-shirt court de groupe de rock “Social Distortion” et des sweats gris amples qui s’accrochaient à peine à sa taille fine pour la sortie.

Elle a également été rejointe par son fils Saint, sept ans, et une pancarte de bricolage amusante qui disait « Hoop Poop » pour regarder le grand match de North.

La star de Hulu s’est pavanée dans l’arène sportive avec une limousine blanche derrière elle tandis que sa mâchoire avait l’air étonnamment anguleuse.

Beaucoup ont également affirmé que son bronzage en spray n’avait pas fait grand-chose pour aider la cause et qu’ils ne ressentaient pas cette nouvelle «ère».

Dans les clichés, le teint de Kim était extrêmement sombre par rapport à ses mains pâles et son menton saillait sous ses oreilles.

‘FILLE, POURQUOI?’

Un utilisateur sur un fil en ligne de Kardashian a écrit: “Ma fille, ce bronzage en spray est horrible.”

Un autre a convenu: «Kim avait l’habitude de tuer facilement dans les regards, maintenant elle a l’air horrible. Fille pourquoi ?”

“L’ère actuelle de Kim me stresse”, a ajouté une personne.

Un commentateur a qualifié le bronzage visiblement foncé de spray semblable à un “Oompa Loompa” et un autre à une image Gif de Ross dans un épisode de TV’s Friends.

Un accusé : “L’implant ou le comblement de la mâchoire, je ne sais pas ce que c’est, doit partir !” comme l’a dit un autre, “La mâchoire est en train de me rejeter.”

« La tenue, les griffes, le bronzage, les lunettes de soleil… Je ne sais pas quelle partie est la pire » écrit un critique.

En ce qui concerne la tenue, Kim est allée avec un t-shirt court similaire pour la fête de Noël de Paris Hilton et la bar mitzvah du neveu Mason en une nuit le mois dernier – qui a été qualifiée d ‘”inappropriée” et encore moins pour les deux occasions.

Grille arrière

Les fans ont adoré que Kim soit passée en mode maman passionnée, mais ont été déconcertés par son apparence non éditée[/caption] Grille arrière

Ils ont affirmé qu’elle avait des « implants de mâchoire ou des charges » et qu’ils étaient abasourdis – ses mains étaient également beaucoup plus légères que son visage.[/caption] Grille arrière

La mégastar portait ses cheveux en une longue queue de cheval dans les clichés de rue sans filtre[/caption]

LA MÂCHOIRE TOMBE

Kim a également affiché sa mâchoire carrée en posant dans une robe rose lors d’un gala à Los Angeles en novembre – les photos intactes ont également été récemment partagées sur un autre fil en ligne.

Les adeptes ont affirmé que sa mâchoire était nettement plus prononcée que d’habitude dans les clichés pris lors de l’événement.

Kim a fait face à des rumeurs dans le passé selon lesquelles elle aurait eu des produits de remplissage pour les lèvres, un nez et un lifting.

La star des Kardashian a mis fin à la spéculation à plusieurs reprises, affirmant qu’elle n’avait eu que du Botox.

‘PAS DE REMPLISSAGE’

Lors d’une interview avec Séduire, on a demandé à Kim si elle avait fait faire du travail.

“Un peu de Botox”, a-t-elle dit en pointant l’espace entre ses sourcils, et a ajouté qu’elle s’était “refroidie en fait”.

“Pas de remplissage?” demanda l’intervieweur.

“Pas de remplissage”, a répondu Kim.

« Tes lèvres et tes joues ? Pas de remplissage ? » ils ont demandé à nouveau.

Elle a insisté : « Pas de remplissage. Jamais rempli ni l’un ni l’autre, jamais.

Après que la star de la télévision ait nié qu’elle avait des extensions de cils, elle a développé le type de chirurgies esthétiques qu’elle a subies.

“Non. Je n’ai jamais eu d’extensions de cils. Je n’ai jamais rien fait. J’ai mis une goutte de mascara aujourd’hui. Je n’ai jamais rempli mes joues. Je n’ai jamais rempli mes lèvres », a déclaré le fondateur de SKKN.

Kim a également révélé qu’elle avait reçu du Botox dans un épisode de la première saison de The Kardashians.

La star de télé-réalité a eu les injections pour la première fois à l’âge de 29 ans en 2010 et a abandonné la procédure après que sa peau ait eu une réaction désagréable.

Mais dans un épisode récent de The Kardashians, Kim a dit : « Dieu merci pour le Botox », tout en discutant du stress d’étudier pour devenir avocat.

BUT ATTENDRE…

Les fans se sont également demandé si la star avait reçu des implants après avoir remarqué un changement radical dans l’apparence de son derrière.

La magnat de la beauté a finalement admis en 2016 avoir amélioré ses fesses cosmétiquement – ​​mais a déclaré qu’elle avait reçu des injections de cortisone pour traiter une affection cutanée.

Récemment, les fans ont partagé une théorie selon laquelle Kim a utilisé sa perte de poids pour le Met Gala pour cacher le retrait de ses charges de fesses supposées.

L’entrepreneure a révélé qu’elle avait perdu 16 livres en seulement trois semaines pour rentrer dans sa robe moulante Marilyn Monroe.

Cependant, les partisans de Kim ont émis l’hypothèse qu’elle “a utilisé le récit” d’essayer de s’intégrer dans la robe pour cacher la réduction de son prétendu lifting des fesses.

Shutterstock

Des photos non retouchées de novembre montrent également que la mâchoire de Kim est devenue plus ciselée[/caption] Getty

Le menton de Kim avait l’air beaucoup plus doux et plus rond dans le passé[/caption] Instagram

Elle partage ses quatre enfants avec son ex-mari Kanye West[/caption]