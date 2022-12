Les fans de Kardashian se moquent de Kim après qu’une nouvelle photo non éditée révèle la « bande faciale » cachée de la star utilisée pour soulever les pommettes

Les FANS ont trollé Kim Kardashian après qu’une photo non éditée soit apparue d’elle utilisant du ruban adhésif pour soulever ses pommettes.

L’ancienne de L’incroyable famille Kardashian a fait face à des réactions négatives concernant ses mesures drastiques pour rester jeune.

De nouvelles photos inédites ont émergé de Kim sur le tapis rouge[/caption]

Les fans ont repéré une tache brillante qu’ils ont déterminée comme étant une “bande faciale”[/caption]

Kim a fait face à un contrecoup pour ses mesures extrêmes pour rester jeune[/caption]

Maintenant, Kim, 42 ans, a choqué ses followers après que des photos non éditées aient fait surface de ce qui semblait être une bande faciale soulevant ses pommettes pour la garder tendue.

Dans deux photos partagées sur Reddit, la blonde platine a souri brillamment dans un maquillage glam complet, montrant son profil complet du côté gauche sur le tapis rouge.

Juste au-dessus de son oreille, une tache brillante était illuminée, laissant les fans supposer que la zone était soit cicatrisée par un lifting, soit par un adhésif utilisé pour éliminer les rides et les poches.

SPÉCULATION DES VENTILATEURS

“Les cicatrices de lifting brillent toujours à travers le maquillage”, a légendé le message, ouvrant la conversation.

«Je ne vois aucune cicatrice sur cette photo, normalement bien qu’une cicatrice de lifting soit derrière les oreilles, cachée par des cheveux donc pas sûr, du ruban adhésif ou quelque chose comme ça. Elle en a définitivement eu au moins un », a déclaré un deuxième.

Un troisième a convenu: “Je vois du ruban adhésif et peut-être de la colle pour perruque ici”, tandis qu’un quatrième a spéculé: “Je suis presque sûr que c’est du ruban adhésif.”

« Ce ne sont pas des cicatrices. C’est carrément du ruban adhésif !! » un cinquième fulminait.

Kim a fait face à de fréquentes réactions négatives pour ses tentatives désespérées de rester jeune malgré ses 42 ans cette année.





ART BÂLE

Les fans ont récemment rôti la star de télé-réalité alors qu’elle affichait son physique dans de minuscules hauts courts à Miami, en Floride, la semaine dernière pour Art Basel.

La personnalité de la télévision et sa sœur Khloé ont fait sensation avec leur tenue vestimentaire alors que les fans ont déclaré qu’elle avait l’air “contre nature et disproportionnée” dans ses choix de tenues.

Kim et Khloé sont sortis pendant Art Basel, une exposition d’art qui met en lumière des œuvres importantes de maîtres et d’artistes émergents qui créent de l’art moderne et contemporain.

Kim portait un pantalon en cuir baggy avec une taille asymétrique et des détails intéressants sur le genou.

Sur le dessus, elle portait un t-shirt graphique bleu électrique, et elle a retroussé les manches et l’ourlet de la chemise, exposant son ventre.

Pendant ce temps, Khloé portait un body noir transparent avec un pantalon cargo surdimensionné en denim gris foncé délavé à l’acide.

Elle a complété son look avec une coiffure mi-haute / mi-bas, des lunettes de soleil noir de jais et des bijoux en or.

‘ACHETÉ CORPS’

Les fans ont examiné les clichés en détail, et une personne en a partagé certains sur un fil populaire Kardashians Reddit.

Quelqu’un a commenté: “Ce sont de vieux abdos, même pas de manière grossière, c’est exactement ce à quoi cela ressemble quand vous atteignez quarante ans, avez trop d’argent, lipo et entraînement personnel 6 jours par semaine.”

Un autre utilisateur de Reddit a posté : « Ils ont fière allure mais le ventre de Kim me semble bizarre. c’est juste une forme si peu naturelle, et je ne veux pas seulement dire parce qu’elle est exagérément en forme de sablier comme elles le sont toutes. Je ne peux pas mettre le doigt dessus, mais ce n’est tout simplement pas comme ça que la taille fonctionne.

« Je n’y connais pas grand-chose en chirurgie plastique, est-ce que quelqu’un sait ce qu’ils font à leur taille ? lipo, je suppose ? » ils ont ajouté.

Un autre critique a commenté : « J’aime l’ambiance des deux looks, mais quelque chose ne va pas et je n’arrive pas à le comprendre. J’ai l’impression qu’ils sont tellement disproportionnés maintenant que je ne peux pas regarder au-delà. Ils sont beaux juste différents de la beauté humaine normale lol.

Un autre a affirmé: “Kim a payé cher pour ce corps, alors elle va s’assurer que tout le monde le voit. Khloé a l’air vraiment bien !

Kim est apparue à Miami pour Art Basel[/caption]

Les fans ont trollé sa silhouette pour avoir l’air “disproportionnée”[/caption]