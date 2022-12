Les fans de Kardashian se moquent de Kim après avoir repéré une erreur de grammaire majeure dans le message d’anniversaire du neveu Mason, 13 ans

Les FANS se sont moqués de Kim Kardashian après avoir repéré une erreur de grammaire dans son dernier message.

Kim, 42 ans, a récemment célébré le 13e anniversaire de son neveu Mason Disick dans une histoire Instagram.

Kim Kardashian a fêté Mason Disick qui a eu 13 ans[/caption]

Les vérificateurs d’orthographe ont remarqué que Kim avait mélangé “que” avec “alors”[/caption]

Dans le doux instantané, la star des Kardashians et le garçon d’anniversaire se tenaient dos à dos comme s’ils montraient leur taille.

La star de Hulu a légendé le post : « Le jour est venu où tu es plus grand que moi maintenant. J’adore qui tu es, et je suis tellement fier de toi, Mason.

“Bienvenue dans votre adolescence. Joyeux anniversaire.”

Dans un fil de discussion en ligne, des relecteurs aux yeux d’aigle ont souligné que “alors” était mal orthographié et aurait dû être “que” dans la légende.

LES COMMENTAIRES

Les critiques ont critiqué la star de télé-réalité pour la faute d’orthographe, d’autant plus qu’elle a passé des années à étudier pour devenir avocate.

Un critique a dit : « ‘Plus grand que moi.’ Et nous sommes censés croire qu’elle est du matériel d’avocat.

Un autre critique a mentionné: «Beaucoup de rires. Kim a affirmé qu’elle avait le score le plus élevé dans la partie essai du bar pour bébés.

Un troisième critique a ajouté : « Je crois qu’une mauvaise orthographe/grammaire reflète un manque d’expérience en lecture.

“Si vous utilisez le mauvais “alors”, vous n’avez probablement pas lu assez de matériel académique ou professionnel pour savoir ce que vous faites.”

Une quatrième personne a écrit : « Oh mon Dieu ! Je ne suis pas convaincue qu’elle ait écrit sa propre dissertation pour l’examen du baby bar.

Un commentateur intervint : « Je ne suis pas parfait, mais alors et puis… Allez.

Ce n’est pas la première fois que le fondateur de Skims fait une grave erreur d’orthographe.

RÉALISATION?

En mai, Kim a partagé une photo du mariage de sa sœur Kourtney Kardashian alors qu’elle portait une élégante robe noire.

Kim a écrit : « Fait amusant à propos de cette photo pour le mariage ! Je sais que vous venez de me voir dans mon archieve dans l’épisode de la semaine dernière de The Kardashians !

“J’ai chaque pièce photographiée et sur une application. Alors, quand j’ai su que j’allais en Italie (J’ADORE un thème pour un voyage), j’ai sorti tous mes vêtements Dolce & Gabbana pour essayer à nouveau et voir si je pouvais porter quelque chose à nouveau ! »

Les correcteurs orthographiques ont remarqué que «réaliser» était mal orthographié dans le message.

LE BABY BAR

En décembre 2021, Kim a annoncé qu’elle avait réussi l’examen juridique du baby bar après avoir échoué environ trois fois en deux ans.

Le «baby bar» est officiellement connu sous le nom de First-Year Law Students Examination, un test passé par les étudiants – qui ne fréquentent pas les facultés de droit accréditées – avant l’examen principal du barreau, ce qui leur permettra de pratiquer le droit en Californie.

Kim et son ex-mari Kanye West, 44 ans, sont les parents de quatre enfants : North, neuf ans ; Sainte, six ; Chicago, quatre ; et Psaume, trois.

Kim et Kanye West photographiés avec leurs quatre enfants[/caption]

Kim a réussi l’examen juridique pour le baby bar en 2021[/caption]

Kim a affirmé qu’elle avait échoué au baby bar trois fois en deux ans[/caption]