Les fans de Kardashian se moquent de Kim après avoir repéré un détail bizarre à l’arrière-plan d’une nouvelle photo avec des enfants

KIM Kardashian a été moquée par les fans après que la star ait partagé une photo aux côtés de ses enfants avec un détail étrange en arrière-plan.

Le magnat du SKKN a posé pour une série de jolis clichés avec True, la fille de Saint, Chicago, Psalm et Khloe Kardashian.

Instagram/Kim Kardashian

Kim Kardashian a laissé les fans confus après avoir repéré un détail étrange dans les photos de famille[/caption]

Getty Images – Getty

Il est apparu que la magnat du SKKN avait un match de hockey chez elle[/caption]

Dans la première de plusieurs photos, Kim, 42 ans, était assise sur une chaise blanche avec les enfants qui l’entouraient.

La star a jeté un signe de paix avec ses doigts pendant que les enfants prenaient diverses poses autour d’elle.

Elle a pris une autre photo très similaire, qui la montrait en train de rire avec sa famille.

En arrière-plan des photos postées, on pouvait voir une grande télévision et ce qui semblait être un match de hockey y jouait.

Un fan a commenté: “Kim regarde le hockey.”

Quelqu’un d’autre a répondu, spéculant: “Je parie que son nouveau petit ami est un joueur de hockey.”

Kim n’a eu de relation amoureuse avec personne d’autre que Pete Davidson, dont elle s’est séparée au cours de l’été, depuis sa séparation avec Kanye West.

Un autre commentateur a suggéré: “Non, Saint le regarde.”





DÉMÉNAGEMENT?

Pendant ce temps, Kim se concentre sur l’avancement et la construction – littéralement.

La star de Hulu a déposé un nouveau permis pour construire sur la propriété de 6,3 millions de dollars de La Quinta, en Californie, qu’elle a gagnée lors de son divorce avec Kanye, 45 ans.

Le US Sun a révélé en exclusivité que Kim avait entamé le processus de construction d’une nouvelle maison dans le désert, qui sera conçue par Bo.Shi Architects et Tadao Ando Architects and Associates.

Kim avait déjà déposé une demande de construction sur le terrain l’hiver dernier, mais le permis a expiré avant que la star n’ait eu la chance de commencer la construction de son manoir en forme de vaisseau spatial.

Maintenant, près de 11 mois après le barrage routier, une fiducie associée à Kim a demandé un permis pour construire une résidence unifamiliale.

Selon la ville de La Quinta, Kim prévoit que son terrain de 41 817 acres comprendra une piscine et un spa.

Bien que Kim ait décidé de continuer avec la même équipe d’architectes, on ne sait pas si elle s’est engagée dans le concept de conception original du vaisseau spatial.

ESPRIT DE NOËL

Au milieu de la construction et de la planification, la magnat reste concentrée sur sa famille à l’approche des vacances.

Bien que North ne figurait pas sur ses photos les plus récentes, elle l’a montrée et a taquiné un peu la joie des fêtes.

Cependant, elle a fait face à un contrecoup en publiant une photo du pull Balmain ébloui de sa fille.

Les fans affirment que c’est un exemple d’elle affichant son énorme richesse, et ils ne l’ont pas.

Le pull blanc à fourrure comportait un motif de pays des merveilles gelé, avec des flocons de neige incrustés de bijoux, des bonhommes en pain d’épice brillants et des petits pingouins scintillants.

Les vêtements d’extérieur confortables Balmain, qui peuvent avoir été faits sur mesure pour la femme d’affaires, peuvent normalement coûter plusieurs centaines de dollars à l’entreprise de luxe.

Dans la légende, Kim a donné à Olivier Rousteing, le créateur de mode et directeur créatif de Balmain, un cri personnel.

“Journée du pull de Noël à l’école”, Kim a légendé la photo. “(Oliver Rousteing), “Souvenez-vous de ceux-ci !!!”

Instagram/Kim Kardashian

Elle n’est pas connue pour être une fan de hockey, ce qui a laissé certains fans se demander pourquoi c’était sur[/caption]

Getty

Pendant ce temps, Kim se concentre sur son nouveau départ, y compris une nouvelle maison potentielle[/caption]

Instagram

Elle s’est également concentrée sur ses enfants avant la saison des fêtes[/caption]