Les fans de Kardashian se moquent de Kendall Jenner alors qu’ils prétendent que la star “fait semblant de lire” dans de nouvelles photos à la librairie

Les fans de KARDASHIAN se sont moqués de Kendall Jenner, alléguant que le mannequin lit faussement de nouvelles photos dans une librairie.

La star de télé-réalité a partagé une série de clichés, dont quelques-unes de ses étagères remplies de livres.

Kendall Jenner a été moquée pour avoir prétendument lu dans de nouvelles photos

La star a partagé des clichés montrant un nouveau sac Prada sur Instagram

Kendall, 27 ans, s’est rendu sur Instagram pour partager une série de clichés montrant un sac Prada.

La première photo du groupe a été prise dans une librairie.

Dans ce document, le modèle a posé dos à la caméra et deux livres dans ses mains tandis que le sac sortait sous son bras.

Cependant, les fans n’étaient pas convaincus que Kendall lisait réellement.

“N’agissez pas comme si vous lisiez”, a commenté un critique.

Un autre a écrit: “Mais est-ce que tu lis vraiment thooooo?”

“Lol, elle veut nous faire croire qu’elle lit réellement des livres”, a écrit un troisième haineux.

Quelqu’un d’autre a répondu : “Elle ne lit pas.”





NE PEUT PAS ÊTRE CONFORTABLE

L’alphabétisation de Kendall n’est pas tout ce dont les fans bourdonnent.

La star est récemment sortie à New York avec un look décontracté composé d’un pull ample, d’un jean bleu et de baskets.

Alors que Kendall avait l’air aussi élégante que jamais, les fans n’ont pas pu s’empêcher de remarquer à quel point son jean “inconfortable” était serré autour de son entrejambe.

Un critique a écrit sur Reddit : “Cela m’a fait tomber la mâchoire… Je sais que ça ne peut pas être confortable.”

Un autre a ajouté : « Son [crotch] est minuscule mais il est aussi calé par ce jean. Ils sont trop étroits au niveau des hanches pour elle.

Un troisième a posté, “Ces jeans ont l’air si inconfortables lmao”, tandis qu’un autre utilisateur a simplement commenté: “Tout ce que je peux penser, c’est aïe.”

Les fans ont parlé de l’apparence de Kendall pour des raisons autres que la coupe de son jean.

FILLE EN CROISSANCE

Beaucoup ont spéculé sur le fait que Kendall était passé sous le couteau, obtenant secrètement un travail de boob.

La star n’a pas abordé le buzz, mais a apparemment continué à l’alimenter avec ses publications.

En octobre, elle a partagé une photo dans un débardeur moulant et un petit short qui a fait parler les fans.

Sa poitrine s’est presque débordée, ce qui a rendu difficile pour les fans de se concentrer sur autre chose.

Les longs cheveux bruns de Kendall étaient lâchés alors qu’elle se tenait à la lumière naturelle du jour.

Des rumeurs circulent à propos de Kendall qui pourrait passer sous le bistouri depuis un certain temps – le bavardage a augmenté car elle a beaucoup montré son buste ces derniers temps.

Lorsqu’elle a joué dans un récent aperçu de The Kardashians, beaucoup ont été distraits par l’apparence du mannequin.

Dans un confessionnal, elle a enfilé un haut orange à lanières et semblait être sans soutien-gorge, presque en renverser, ce qui a encore une fois fait parler Internet d’un possible travail de seins.

Kendall n’a pas abordé les rumeurs mais ne les éteint pas non plus.

AFFICHEZ-LE

Plus récemment, Kendall a participé au 11e gala annuel LACMA Art + Film au Los Angeles County Museum of Art.

Elle a été rejointe par la grande sœur Kim Kardashian et le couple semblait être dans une sorte de face-à-face avec des looks sexy.

Kim couvait devant la caméra avec ses cheveux blonds flottants et ses racines brunes visibles.

Kendall a opté pour un look qui fait tourner les têtes – une pièce transparente de style bikini avec un tissu couvrant ses seins et deux carrés noirs au-dessus de son ventre.

La jupe de Kendall était si basse qu’on pouvait voir la peau du haut de sa cuisse.

Ils ont posé séparément et pour une photo avec Mert Alas, un photographe de mode.

Les fans ont bourdonné sur les looks du modèle ces derniers temps

Certains spéculent qu'elle a secrètement obtenu un travail de boob

Kendall a montré son corps, mais n'a pas directement abordé les rumeurs