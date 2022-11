Les fans de Kardashian se déchaînent en apercevant le fils rebelle de Kourtney, Reign, 7 ans, se conduisant secrètement mal en arrière-plan du nouveau message de Kim

Les fans de KARDASHIAN ont eu des points de suture après avoir repéré le fils de Kourtney, Reign, se conduisant mal en arrière-plan d’une photo.

Le tot a volé la vedette dans le dernier post Instagram de tante Kim.

Instagram/ Kimkardashian

Les fans de Kardashian ont vu Reign Disick avoir des ennuis dans le nouveau message de Kim[/caption]

Instagram

Le tot est connu pour être l’un des enfants les plus sauvages de Kourtney et les fans l’adorent[/caption]

La magnat du SKKN, 42 ans, a partagé une photo d’elle et du petit ami de sa mère Kris Jenner, Corey Gamble.

Les fans aux yeux d’aigle ont repéré Reign, sept ans, caché à l’arrière-plan du cliché.

Le plus jeune fils de Kourtney est apparu à côté d’un grand sapin de Noël.

Après une inspection plus approfondie, cependant, il est apparu qu’il était là-bas en train d’ouvrir des cadeaux rangés sous l’arbre.

La photo de Kim a été partagée sur Reddit, où les fans ont pesé sur les bouffonneries de Reign.

L’affiche originale a sous-titré le fil: “LOL ne règne pas en ouvrant les cadeaux de Noël tôt dans le contexte de la nouvelle photo de Kim.”

D’autres commentateurs ont demandé aux Kardashian d’avoir leur arbre en place, l’un d’entre eux écrivant: “ont-ils vraiment déjà leurs arbres f ** king?”

Un autre a répondu: “Je peux respecter cela – surtout si l’action de grâce apporte de la tristesse lmao.”





RÈGLE DU RÈGNE

Les enfants de Kourtney restent largement à l’écart des projecteurs, mais les fans adorent les apercevoir quand ils le peuvent.

Lors d’un récent épisode de The Kardashians, le fils du fondateur de Lemme a fait une apparition surprise.

L’épisode a montré la famille assistant à la première de Los Angeles pour leur nouvelle série plus tôt cette année, et bien sûr, les fans ont pu les voir se préparer.

Vers le milieu de l’épisode, Kourtney, maman de trois enfants, a été vue en train de se maquiller avant le grand soir.

Pendant que son équipe glam travaillait, Kourtney a déclaré à la caméra: “Il y a environ deux à trois cents de nos amis les plus proches présents.”

Le fondateur de Poosh a ensuite été interrompu par Reign, qu’il a couru dans la pièce et a crié : “Big Daddy est de retour en ville !”

« Big Daddy est de retour ? » a demandé Kourtney, ce à quoi son fils a répondu : « Oui ! Et je suis Big Daddy !

“Vraiment? Ça va être une journée amusante ! Kourtney a fait remarquer alors qu’elle continuait à se préparer pour la grande première.

Reign semblait être le seul des trois enfants de Kourtney à avoir assisté à l’événement avec elle.

Le duo mère-fils a été vu en train de conduire une voiture ensemble alors qu’ils ramassaient Travis Barker en chemin.

“Maman, pourquoi y a-t-il des caméras ? Je suis confus », a déclaré Reign alors qu’ils se mettaient en route.

“C’est notre spectacle bébé”, lui a dit Kourtney en répondant: “Et je suis dessus!”

Alors que Travis montait dans le véhicule, Kourtney a dit: “Salut bébé”, et Reign l’a rapidement copiée, ce qui a fait rire le batteur de Blink 182.

Les téléspectateurs ont adoré l’apparition de Reign dans l’émission et sont allés sur Twitter pour commenter.

« Reign est hilarant… il a dit SALUT BÉBÉ #TheKardashians », a posté une personne.

Un autre a tweeté: “Reign est le plus mignon #TheKardashians”, tandis qu’un troisième a ajouté: “REIGN IS SO MF CUTE #TheKardashians.”

Se référant au père de Reign, Scott Disick, une autre personne a déclaré: “reign est littéralement un mini Scott #TheKardashians.”

BOUCHE DE POT

À la fin du mois dernier, les fans ont eu un autre aperçu du côté espiègle de Reign.

Kourtney a partagé une vidéo en ligne, essayant de capturer le coucher de soleil de Calabasas sur son histoire Instagram.

La famille était réunie pour une fête d’Halloween avec règne jouant sur un trampoline dans la cour.

Pendant que sa mère capturait le moment serein, le petit garçon a crié : “Maman, viens sur ce putain de trampoline.”

Son ordre – et peut-être son langage – semblaient prendre sa mère un peu au dépourvu.

Elle a ri en répondant: “Oh, j’arrive!”

Reign a continué à rebondir sur le trampoline, laissant apparemment échapper un “s ** t” sournois alors que Kourtney décollait dans une autre direction.

Hulu

Il a récemment volé la vedette dans un épisode de The Kardashians[/caption]

Instagram

Kourtney a trois enfants, mais Reign semble passer la plupart du temps sous les projecteurs[/caption]

Instagram/Kourtney Kardashian

Il a choqué les fans, jurant dans une vidéo récente partagée par sa mère en ligne[/caption]