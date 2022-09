Les fans de Kardashian reprochent à Kylie Jenner et Khloe d’avoir «caché» les détails de leur vie alors qu’ils dénoncent le spectacle «faux» et «ennuyeux» de Hulu

Les sœurs KARDASHIAN Kylie et Khloe ont été accusées d’avoir caché leurs véritables sentiments à propos de leur vie scandaleuse dans la célèbre émission familiale Hulu.

Après que la populaire émission de téléréalité ait reçu des critiques cinglantes pour sa première saison, les fans critiquent maintenant la deuxième saison de The Kardashians pour avoir été scénarisée, ennuyeuse et fausse.

Hulu

Les sœurs Kardashian Khloe et Kylie ont été accusées d’avoir caché leurs vrais sentiments lors de la première de la saison[/caption]

Inconnu, clair avec bureau photo

Les fans supplient Kylie et Khloe d’être plus sincères quant à leurs sentiments envers leurs relations dramatiques avec leurs bébés papas[/caption]

Kylie, 25 ans, et Khloe, 38 ans, ont toutes deux vécu des années tourbillonnantes pleines de drames de bébé papa.

Les fans ont écouté avec impatience l’année dernière alors qu’ils ont vu Kylie donner naissance à son deuxième bébé avec son petit ami rappeur Travis Scott, 31 ans, et Khloe a sa juste part de drame relationnel avec son bébé papa controversé Tristan Thompson, également âgé de 31 ans.

Maintenant que les fans peuvent avoir un regard plus intime sur les stars qui vivent leur folle année, ils se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur déception.

Un fan a repris le sujet sur un forum en ligne de fans de Kardashian et a commenté: “Les cotes d’écoute monteraient en flèche si elles recommençaient à être réelles.”

En savoir plus sur les Kardashian PAS RÉALITÉ? Kim déchiré après que les fans aient repéré un “faux” comportement dans la vidéo après une perte de poids drastique

Le même fan a précisé: “Khloe, nous voulons au moins vous voir Malika et toi jurer Tristan à table à tout le moins. Kylie, dis-nous ce que ça fait d’être la petite maman d’un rappeur et d’avoir deux enfants avec un homme qui n’est jamais là.

Le fan a conclu: «Je pense que ce serait à la fois libérateur pour eux d’exprimer leurs vrais sentiments et de les rendre à nouveau accessibles. F ** k ces fausses scènes ennuyeuses, donnez-nous le vrai thé!

Un deuxième fan a accepté et a posté: “Ce n’est pas seulement que la série est ennuyeuse, personne n’est vraiment investi dans sa vie, alors ils ont besoin d’une refonte de toutes les manières possibles.”

Pourtant, un troisième fan a répondu au fil: “Ils sont dans leur époque de flop. Rien de ce qu’ils peuvent faire maintenant ne les ramènera.





Cependant, un quatrième fan a décidé de défendre Khloe en s’ouvrant sur sa vie.

Le fan a posté: “J’avais l’impression que Khloe montrait une véritable émotion dans cet épisode. Nous pouvions vraiment voir sa douleur et à quel point elle était déprimée.

LOUP QUI PLEUR?

Kylie et Khloe ne sont pas les seuls fans des Kardashian à claquer.

Leur sœur Kim a été accusée d’avoir simulé des larmes lors de la baby shower de Khloe.

Lors de la première de la saison 2, Kim a prononcé un discours lors de la baby shower tenue dans l’immense manoir de Kris Jenner.

Kim est devenu émotif et s’est étouffé des années en arrière.

Le propriétaire de SKIMS a déclaré: “Vous n’avez aucune idée de l’amour que ce bébé va vous apporter.

“Et je suis juste heureux que vous arriviez enfin à l’endroit où vous acceptez cela dans votre vie parce que je sais juste que tout a été si difficile pour vous et cela me rend vraiment triste pour vous – et il n’y a tout simplement pas celui qui mérite le bonheur comme vous le faites.

Elle a poursuivi: “Sérieusement, et si vous ne pouvez pas le voir maintenant – ce bébé va vous apporter tant d’amour, de joie et de bonheur – dans toutes nos vies.

« Tu ne te souviendras pas de ce qu’est la vie sans lui. Il vous montrera à quoi ressemble le véritable amour et c’est tout ce qui compte.

Kim a également pleuré dans un confessionnal et a révélé son souhait pour sa sœur à l’avenir.

“Je pense que mon souhait pour Khloe est de ne pas être si dure avec vous-même”, a-t-elle déclaré en larmes.

“Tout viendra à vous et ce bébé est censé être là et il va vous rendre si heureux et je vous promets que vous aurez tout ce que vous voulez de cette vie parce que personne ne le mérite comme vous fais.”

SEMBLANT

De nombreux fans, cependant, doutaient des sentiments de Kim car ils pensaient que les larmes n’étaient que pour le spectacle.

Dans une vidéo TikTok, un spectateur s’est filmé en train de regarder la scène de Kim en train de pleurer et a souligné ce qu’il prétendait être une fausse larme CGI sur son visage.

« Elle n’y touche pas ! C’est une fausse larme ! a crié le fan dans le clip qui totalisait plus de 100 000 likes.

“Vous tous, s’il vous plaît, dites-moi que vous voyez cette déchirure CGI sur Kardashians”, ont-ils sous-titré le message.

Un fan a accepté et a commenté: “… J’ai eu la même pensée quand j’ai regardé.”

Un deuxième a demandé: “Honnêtement, qui a une larme au centre de l’œil?”

Bien que tout le monde n’ait pas été entièrement convaincu par la spéculation.

Un fan a défendu Kim et a posté: “Vous regardez littéralement tout ce qu’ils font juste pour trouver quelque chose à détester. Comportement obsédé.

Un autre fan a critiqué les autres utilisateurs des médias sociaux : “Vous êtes-vous étiré avant de faire tout cela ?”

MAINTIEN

D’autres sujets ont également fait l’objet de discussions après la diffusion de la première alors que les fans affluaient en ligne pour discuter de la chronologie du premier épisode.

Plusieurs fans ont trouvé étrange que la nouvelle saison commence au moment exact où elle s’est arrêtée.

L’épisode a commencé avec Khloe apprenant que Tristan avait engendré un enfant avec une autre femme et s’est terminé avec l’arrivée de son fils.

Bien que les fans aient noté que le bébé de Khloe était né en août – quelques semaines seulement avant la diffusion de l’épisode.

Divers téléspectateurs avaient différentes théories sur les raisons pour lesquelles les producteurs ont monté l’émission comme ils l’ont fait.

L’un d’eux a émis l’hypothèse que la rupture de Kim avec Pete Davidson, qui fera ses débuts lors de la deuxième saison, était à blâmer.

Un fan a deviné : « Je pense que la rupture de Pete a tout gâché. Ils avaient probablement plus d’images d’eux se rendant aux essayages de Marilyn Monroe, au Met, à cet événement de la Maison Blanche auquel ils ont assisté… »

Un deuxième fan a suggéré: «Ils ont fait tout le truc Khloe pour rassembler plus de téléspectateurs. Parce que c’est vraiment tout ce que la plupart des gens recherchent dans la saison deux. Ça et le bébé de Kylie.

FANS JE-CRIE

Kim a également été accusée de faux comportement dans sa vidéo pour la marque de mode Dolce & Gabbana.

Avant son défilé de la Fashion Week de Milan avec Dolce & Gabbana, Kim a partagé une publicité qu’elle a créée avec la marque sur Instagram.

Dans celui-ci, elle semblait lécher un cornet de crème glacée pendant que des paparazzi la prenaient en photo.

Les fans, cependant, n’ont pas été impressionnés et l’ont accusée de faire semblant de manger après avoir perdu plus de 20 livres. depuis 2021.

Le clip a été republié sur un forum de fans en ligne où les critiques de Kardashian ont pesé.

“Ironie qu’elle perde autant de poids mais qu’elle mange toujours dans ces publicités”, a écrit un utilisateur.

Un autre, faisant référence à des accusations passées de faux manger et boire, a plaisanté: “Oh, la nourriture comme accessoires est de retour!”

«Lmao, non. Tout simplement pas. Comme, la glace dans l’objectif et son départ et le léchage de glace », a commenté un troisième critique.

Instagram

Le premier épisode de la deuxième saison a été critiqué pour être scénarisé, ennuyeux et faux[/caption]

Getty

Les fans voulaient que Kylie en dise plus sur sa relation sauvage et récurrente avec son petit ami rappeur Travis Scott[/caption]

Hulu

Les fans ont également supplié Khloe de prendre conscience de l’accueil d’un deuxième enfant via son ex-petit ami tricheur Tristan Thompson[/caption]