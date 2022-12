Les fans de Kardashian repèrent une erreur majeure dans le nouveau message de Kim qui les fait remettre en question ses ambitions d’avocat

KIM Kardashian a commis une gaffe importante dans son nouveau message qui a de nombreux fans qui remettent en question son ambition de devenir avocate.

Les fans ont remarqué l’erreur de la star de Hulu jeudi, lorsque Kim, 42 ans, a publié une photo de biscuits fraîchement cuits sur ses histoires Instagram.

Les fans de Kardashian ont repéré une gaffe importante dans la nouvelle publication Instagram Story de Kim[/caption]

Kim a posté une photo de biscuits fraîchement cuits mais a mal orthographié le mot «recette» en expliquant l’histoire derrière les friandises[/caption]

Kim a légendé la photo : « Les cookies de ma maman ! J’ai trouvé sa recette que je pouvais à peine lire mais je me souvenais qu’elle me disait toujours comment les faire.

Un fan a rapidement fait remarquer que le mot “recette” était mal orthographié dans l’explication de Kim alors qu’ils partageaient le post InstaStory mettant en vedette les pâtisseries dérivées de la mère de la star Kris Jenner sur un tableau Reddit dédié à Kardashian.

“Kim a ses points forts mais les mots n’en font pas partie… Je ne sais pas comment elle a pu penser qu’elle serait avocate sans d’abord corriger son orthographe et sa grammaire”, a écrit une personne.

Un deuxième fan a commenté: “Elle a toujours été une mauvaise orthographe, donc embarrassante.”

“Kim l’avocate ne sait pas faire d’orthographe en 3e !” ajouté un troisième.

Un fan a plaisanté: “Dieu merci, il n’y avait pas de questions de cuisine sur le baby bar”

Un autre critique a ajouté: «Les fautes d’orthographe comme celle-ci sont tellement bizarres pour moi. Par exemple, est-ce que les gens désactivent simplement la correction automatique ? »

En août, Kim a commis une erreur similaire lorsqu’elle a tenté de sensibiliser à une cause, mais a plutôt remis en question son intelligence.

La personnalité de la télévision a publié une photo avec Zoe Winkler Reinis sur son histoire Instagram et a montré son soutien au travail de Zoe avec This Is About Humanity.

Zoé est la fille d’Henry Winkler. Henry est surtout connu sous le nom de Fonzie dans l’émission télévisée Happy Days.

This Is About Humanity a contribué à sensibiliser le public aux familles séparées à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

La star des Kardashian a légendé la photo : “Je t’aime Zoe et je suis si fière de tout le travail que tu fais pour aider les familles et les enfants à la frontière avec This is About Humanity.”

Kim a utilisé le mot “pensionnaire” au lieu de “frontière”.

La native de Los Angeles a été traînée dans la boue sur Reddit après sa faute d’orthographe très publique.

Un fan ne s’est pas retenu et a déclaré: “On pourrait penser que grandir dans un quartier aisé et fréquenter une école privée lui aurait fourni une meilleure éducation que celle-ci!”

MAISONS EN PAIN D’ÉPICES

Pendant ce temps, Kim a récemment révélé plus de pâtisseries de Noël lorsqu’elle a publié des vidéos des maisons en pain d’épice personnalisées de sa famille.

La star de la télé-réalité a profité de ses histoires Instagram pour montrer chaque maison en pain d’épice méticuleusement conçue pour chacun de ses enfants : North, neuf ans ; Sainte, sept ; Chicago, quatre ; et Psaume, trois.

Kim a zoomé sur une maison montrant plusieurs étages d’une maison en pain d’épice avec le Père Noël assis près d’une cheminée.

Le toit était orné des noms de Kim et de ses enfants écrits en glaçage.

“Celui-ci a été livré par ma mère, comme c’est mignon – le Père Noël est assis ici et à l’étage, il y a des lumières”, a déclaré Kim.

“Et puis j’ai laissé chaque enfant choisir le sien. Psaume, c’est sa maison pour sa chambre », a-t-elle déclaré en montrant la maison comestible au design complexe.

« Ils sentent si bon au fait. Et c’est la maison de Chi – elle voulait un petit arc-en-ciel avec ses cousins ​​et ses meilleures amies.

Les maisons semblent provenir de la boulangerie Solvang et sont très chères.

Certains des «manoirs», que Kim a montrés dans sa maison de 60 millions de dollars, peuvent coûter jusqu’à 1 450 $ chacun.

Les petits « chalets » coûtent entre 225 $ et 275 $ chacun.

La faute d’orthographe a amené de nombreux fans de Kardashian à remettre en question l’intelligence de Kim[/caption]

Les ambitions de carrière de Kim ont de nouveau été remises en question lorsqu’elle a commis une erreur similaire lors de la promotion de la fondation caritative de son amie Zoe Winkler Reinis[/caption]