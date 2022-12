Les fans de Kardashian repèrent un indice majeur selon lequel Khloe est de retour avec l’ex tricheur Tristan Thompson alors qu’ils critiquent son comportement de “grincer des dents”

Les fans de KARDASHIAN ont repéré un indice qui pourrait signifier que Khloé est de retour avec son ex-petit ami Tristan Thompson.

Khloé et Tristan se sont séparés en juin 2021 après qu’il est apparu qu’il l’avait trompée et avait engendré un enfant avec une femme nommée Maralee Nichols.

Khloé a aimé la récente publication Instagram de Tristan, tout comme sa sœur Kim, leur amie Tracy Romulus et Corey Gamble, le partenaire de Kris Jenner.[/caption]

Le couple a continué à coparentalité leurs enfants, leur fille True et leur petit garçon – qui est né plus tôt cette année – mais maintenant certaines personnes pensent qu’ils sont de retour dans une relation.

Vendredi, Tristan, 31 ans, s’est rendu sur Instagram et a partagé plusieurs photos de lui lors d’une visite au Downtown Women’s Center à Los Angeles.

Le basketteur semblait faire du bénévolat pour l’organisation à but non lucratif alors qu’il poussait et déballait des cartons et posait avec des femmes qui y travaillaient.

Tristan a légendé le message: «Merci au @dwcweb Downtown Women’s Center de m’avoir aidé à distribuer des cadeaux et des couvertures aujourd’hui.

“Un rappel que ma mère m’a toujours dit, ‘quand tu es béni, bénis les autres’. Merci à tout le personnel et aux bénévoles pour ce qu’ils font tout au long de l’année pour aider ces femmes extraordinaires », a-t-il ajouté.

Les fans aux yeux d’aigle ont remarqué que Khloé aimait le message, tout comme sa sœur Kim Kardashian, leur amie Tracy Romulus, ainsi que le petit ami de leur mère Kris Jenner, Corey Gamble.

En postant une capture d’écran sur Reddit, quelqu’un a écrit à côté : « Le nouveau message de Tristan avec un like de Khloe, Kim et Tracy. Oh et Corey.

D’autres ont rapidement commencé à spéculer en commentant le fil.

“Et ainsi ça commence…” a prédit une personne, tandis qu’une autre a dit :

Une troisième personne a plaisanté: «Je me demande ce qu’il devrait faire pour que Khloe ou la famille le coupe réellement. Vous savez que les Tristians n’ont pas fonctionné non plus. Je suppose que je dois coucher avec Kim.

Un quatrième utilisateur de Reddit a affirmé : « L’image de cet homme est en mode de réhabilitation complète. Aucune observation de lui avec des femmes ces derniers temps. 2023 Khloe et Tristan ont rechargé, l’appelant maintenant.

Quelqu’un d’autre a fulminé: «POURQUOI YYYY le suivent-ils sur les réseaux sociaux. Ugh Khloe n’a absolument aucun respect de soi.

Une autre personne a écrit : « Juste grincer des dents et semble tellement faux, serait-il là s’il n’y avait pas de caméras ? J’espère pour le bien de Khloe qu’elle aime cette photo, c’est juste reconnaître la “bonne action caritative” et non un signe de retour avec lui.

“Il semble juste que son désir soit de continuer le conte de fées pour ses enfants qu’il est un gars sympa”, ont-ils ajouté.

Se référant à Kim qui aime le message, une autre personne a déclaré: « Si un gars salissait ma sœur comme Tristan l’a fait Khloe, je m’en ficherais s’il était Jésus-Christ lui-même, je lui dirais toujours de manger de la merde et de mourir à tout moment. occasion donnée. POUR LA VIE.”

L’activité de Khloé sur les réseaux sociaux survient après qu’elle a répondu aux rumeurs selon lesquelles elle aurait des relations avec son bébé-papa NBA infidèle plus tôt ce mois-ci.

Vanity Fair a tagué les sœurs Kardashian Khloé et Kourtney, 43 ans, pour l’épisode 71 de la série Web virale Lie Detector Test de la publication.

Dans la vidéo de la première moitié, le fondateur de Poosh a joué le rôle d’interrogateur travaillant en tandem avec Sam, l’examinateur polygraphique, et l’homme de 38 ans était la célébrité qui était sur la sellette.

Kourtney a posé à sa sœur cadette une série de questions centrées sur des moments de leur série passée Keeping Up With The Kardashians, sa sœur aînée et bien sûr Tristan.

Au milieu du test du détecteur de mensonges, la mère de trois enfants a demandé à la fondatrice de Good American s’il y avait des “rumeurs” qu’elle voulait “éclaircir”.

Immédiatement, Kourtney a enchaîné avec la question “couchez-vous avec Tristan”, car les rumeurs disent que les deux ont ravivé leur romance.

VRAI OU FAUX?

Avec un petit rire nerveux, Khloé a répondu : « Non, je ne le suis pas. Je ne le suis vraiment pas.

Après avoir répondu à la question invasive, Kourtney a demandé au polygraphe si la plus jeune sœur Kardashian était honnête.

Sam a vérifié que la mère de deux enfants disait bien la vérité sur le fait de ne pas coucher avec son bébé-papa infidèle.

L’épouse de Travis Barker, 47 ans, a répondu à la véritable révélation de sa sœur par un “bravo” et Khloé a légèrement incliné la tête après que sa réponse se soit révélée véridique.

La troisième aînée de la famille Kar-Jenner a alors admis qu’elle était heureuse que le test soit précis car elle “mourrait” si le test indiquait qu’ils avaient toujours des relations.

Khloé et Tristan se sont séparés en juin 2021 après qu’il est apparu qu’il l’avait trompée et avait engendré un enfant avec une autre femme[/caption] Instagram/realtristan13

Kim Kardashian a été photographiée avec Tristan au camp Kilpatrick en novembre[/caption] Instagram

Plus tôt ce mois-ci, Khloé a répondu aux rumeurs selon lesquelles elle aurait des relations avec son bébé-papa NBA infidèle[/caption]