Les fans de Kardashian repèrent la «preuve» que le bébé papa de Kylie Jenner, Travis Scott, traîne secrètement avec son ex dans une vidéo supprimée

Les FANS ont partagé une vidéo incriminante de Travis Scott traînant avec son ex-petite amie au milieu des rumeurs selon lesquelles il aurait rompu avec Kylie Jenner.

La star de L’incroyable famille Kardashian et son copain musicien ont soulevé des spéculations sur la rupture dans des publications récentes.

L’ex de Travis Scott a partagé une vidéo de lui cette semaine[/caption]

Les fans pensent qu’il pourrait y avoir des problèmes dans sa relation avec Kylie[/caption]

Le couple est allumé et éteint depuis 2017[/caption]

Maintenant, les fans pensent avoir la preuve qu’il y a des problèmes entre Kylie, 25 ans, et Travis, 31 ans.

L’ex du rappeur, Rojean Kar, 30 ans, s’est rendue sur ses histoires Instagram cette semaine pour partager un court extrait d’elle “réalisant” une vidéo.

Le cliché a été partagé sur Reddit avant d’être rapidement supprimé des réseaux sociaux et les fans ont pu apercevoir le père de deux enfants discuter avec deux autres personnes.

Le mannequin a sous-titré son message : “Je dirige obvi”, avec l’emoji au visage clin d’œil.

Les téléspectateurs ont été consternés par le clip qui semblait présenter de manière flagrante Travis Scott.

L’un d’eux a trollé dans la section des commentaires : “TheShadeRoom a posté ceci sur IG, et Rojean a commenté que je n’avais même pas réalisé qu’il était là. Vous devez arrêter de perpétuer cette merde lmao. Comme une fille, arrête le bouchon.

“Lol, elle a orienté cette vidéo au point précis de l’inclure dedans”, a fait remarquer un second.

Un troisième a déclaré: “Si je voyais un ex / quelqu’un avec qui j’avais une relation quelconque, je SAURAIS très bien s’ils étaient dans la pièce lmaooo elle doit arrêter de mentir.”





“Elle sort triste de toute façon parce que c’est insignifiant et vous savez que vous avez tort de l’afficher du tout”, s’est plaint un quatrième.

“Elle est obsédée et dérangée mais il aime ça et n’a aucune répercussion de Kylie alors pourquoi pas”, a noté un cinquième.

“C’est fou. Imaginez être fier de cela », a ajouté une finale.

Selon certaines rumeurs, Rojean et Travis auraient une relation continue depuis 2013.

KYLIE CÉLIBATAIRE ?

Plus tôt ce mois-ci, Kylie a partagé une publication Instagram dans laquelle les fans se demandaient si elle et le rappeur d’Astroworld avaient rompu.

Kylie a posé sur un lit dans un soutien-gorge et une culotte noirs assortis avec des cuissardes noires.

Elle a accessoirisé avec une assiette à gâteau en verre recouverte de gros raisins verts qu’elle a mangés de manière séduisante tout en regardant hors caméra.

Son corps parfaitement tonique et sa beauté naturelle étaient au centre de la séance photo.

Elle a légendé le message: “Slay sleep repeat”

Comme la plupart des publications de Kardashian-Jenner, cet ensemble de photos Instagram a son propre fil Reddit.

Un utilisateur a commenté: “Elle et Travis ne sont plus ensemble, tous ces récents pièges à soif crient” regarde ce que tu as perdu “”

Un autre a répondu : « Je ne comprends pas du tout. Deux beaux bébés une maman magnifique… qu’est-ce qui ne va pas avec ce mec ?

Quelqu’un d’autre a ajouté: “Il y a eu une période où elle l’affichait constamment avec Travis qui ressemblait à une femme au foyer.”

Une autre personne a dit : « Pensons-nous qu’elle est célibataire ?! Elle a un certain éclat post-rupture”

Ce n’est pas la première fois que les fans sautent aux conclusions et pensent que le couple s’est séparé.

Les fans ont remarqué que les comptes de médias sociaux de Kylie ont subi un changement majeur au cours des derniers mois.

Son contenu est passé d’être axé sur la famille avec Kylie montrant sa petite famille à tous les pièges de la soif tout le temps.

JEUNES PARENTS

Kylie et Travis ont commencé à se fréquenter en 2017 après leur rencontre à Coachella, et elle a donné naissance à Stormi dix mois plus tard.

Le couple a accueilli leur deuxième enfant, initialement nommé Wolf, en février de cette année.

Bien qu’il ait été présenté sous le nom de Wolf, Kylie a changé le nom de son fils bien qu’il soit encore inconnu.

Instagram

Des rumeurs entourent Rojean et Travis depuis 2013[/caption]

Getty

Lui et Kylie partagent deux enfants[/caption]