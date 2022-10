Les fans de Kardashian repèrent des détails “tristes” sur le fils de Kourtney, Reign, 7 ans, dans les nouvelles photos candides de sa demi-soeur Alabama

Les fans de KOURTNEY Kardashian pensent que son fils Reign a l’air “triste” sur les nouvelles photos que sa demi-soeur Alabama Barker a partagées.

Alabama, 16 ans, a publié plusieurs clichés de son frère Landon avec Reign, sept ans, pour célébrer le 19e anniversaire de Landon.

Les fans de Kourtney Kardashian pensent que son fils Reign a l’air “triste” sur les nouvelles photos que sa demi-soeur Alabama Barker a partagées[/caption]

Dans une image, Landon portait un costume scintillant et souriait à la caméra tandis que Reign semblait crier à quelque chose en arrière-plan.

Dans un autre plan, le préadolescent fronça les sourcils et avait une expression sérieuse en regardant son téléphone.

Un fan a partagé les clichés sur Reddit et a écrit: “J’ai l’impression que Reign fait toujours la moue ou est triste.”

Un autre a suggéré: “Il ne voulait probablement pas poser gentiment pour la photo à la manière d’une rébellion d’enfant?”

D’autres ont cependant mis fin aux propos, l’un d’eux insistant: «Il y a tellement de photos de règne souriant ou faisant des grimaces.

“Kourtney vient de publier une photo de lui souriant il y a une semaine.”

Kourtney, 43 ans, a trois enfants – Mason, 12 ans, Penelope, 10 ans et Reign – avec son ex Scott Disick.

La semaine dernière, la fondatrice de Poosh a divisé les fans après avoir révélé qu’elle dormait toujours avec Penelope.





La star des Kardashians a révélé que Penelope avait “à peu près” dormi dans son lit “tous les jours depuis sa naissance”.

“Elle a couché avec moi tous les jours depuis qu’elle est née et c’est presque toujours le cas”, a déclaré Kourtney sur le podcast Not Skinny But Not Fat d’Amanda Hirsch.

“A moins qu’elle n’ait un ami pour dormir ou qu’elle ne me laisse aller dormir chez Travis [husband Travis Barker] ou chez tante Coco [Khloe Kardashian] ou chez tante Kiki [Kim Kardashian]. Mais à part ça, nous sommes si proches.

HABITUDES DE SOMMEIL

Amanda a félicité Kourtney d’être une mère “tout à fait” qui “ne suit aucune des règles qui [she’s] Supposé”.

Kourtney a accepté et a souligné à quel point elle ressemble à sa “mini-moi” Penelope.

Les auditeurs ont exprimé leurs opinions divergentes sur la parentalité de Kourtney sur Reddit.

L’un d’eux a écrit : « Je vais être honnête, je pense que c’est un peu bizarre. Comme bien quand l’enfant a 5 ans, mais 10 ???

Un autre a écrit : « Ces pauvres enfants n’ont aucune intimité. Imaginez que vous ayez dix ans et que le monde entier, y compris tous vos amis, le voit. N’importe quel enfant de 10 ans que je connais serait mortifié.

OUVERT ET HONNÊTE

D’autres ont félicité Kourtney pour avoir parlé ouvertement de leurs habitudes de sommeil.

Un fan a écrit : « Il n’y a rien de mal à ce que P dorme dans le lit de sa maman. Les enfants ont besoin de cet amour supplémentaire, de ces câlins et de cette sécurité. Surtout les préadolescents dans le monde d’aujourd’hui. Elle ne dormira pas là-dedans pour toujours.

Pendant ce temps, Kourtney a récemment fait face à des réactions négatives à propos de la parentalité de son fils Mason.

Elle a révélé qu’elle avait une politique stricte concernant la malbouffe et les régimes alimentaires de ses enfants et avait interdit à Mason de manger des frites.

La fondatrice de Poosh s’est souvenue d’une époque où son aînée voulait des frites de McDonald’s, mais elle a refusé.

Suite au contrecoup, Kourtney a expliqué sur Instagram : “Nous aimons et mangeons beaucoup de frites, mais nous essayons d’éviter les frites de la restauration rapide !”

Kourtney a ensuite dressé la liste des ingrédients des frites, qui comprennent « des pommes de terre, de l’huile végétale, de l’huile de soja hydrogénée et de l’arôme naturel de bœuf ».

La belle-fille de Kourtney, Alabama, a partagé les clichés[/caption]

Kourtney et Travis repérés avec Reign ce week-end[/caption]