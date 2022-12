Les fans de Kardashian remarquent quelque chose de bizarre alors que deux enfants manquent aux photos de famille de Noël de Kim

Les FANS remarquent que deux enfants sont absents de la dernière photo Instagram de Kim Kardashian d’elle-même posant avec sa famille dans un pyjama de vacances assorti.

Dans Kim’s, 42 ans, le plus récent cliché photo, elle montre sa petite silhouette en pyjama de vacances rouge avec ses enfants et nièces Dream, 6 ans, et True, 4 ans.

Kim Kardashian a quatre enfants avec son ex-mari Kanye West[/caption]

Kim Kardashian porte un pyjama festif avec Dream, Chicago, True et Saint[/caption]

La maman de quatre enfants a ri en se blottissant contre les enfants[/caption]

Le cliché a capturé la star de télé-réalité extra maigre assise sur une chaise avec sa fille Chicago, 4 ans, recroquevillée sur ses genoux tandis que ses nièces étaient de chaque côté d’elle.

Le fils aîné de Kim, Saint, 7 ans, était également sur la photo, cependant, contrairement à sa sœur, ses cousins ​​et sa mère, il n’avait pas de chemise de pyjama.

Dream, True et Kim ont égayé l’un des films familiaux en brandissant des signes de paix tandis que Saint a fait un claquement plus vivant en tirant la langue.

Les clichés de la femme de 42 ans auraient été complets si ses deux autres enfants, North, 9 ans, et Psalm, 3 ans, avaient été présents.

ENFANTS DISPARUS

Kim a légendé la photo avec: “Full house.”

De nombreux fans ont reconnu que North n’était pas présente sur la photo et ont demandé où elle se trouvait parce qu’elle ne l’était pas.

Un fan curieux a demandé: “Où est North?”, Un autre fan a écrit en plaisantant, “ce n’est pas complet sans North”, en réponse à la légende du fondateur de SKIMS.

En plus de North, un fan a également posé des questions sur le plus jeune fils de la star de Hulu.





“Où est le psaume ?”, a demandé un fan.

Même si l’enfant de 9 ans et le tout-petit étaient absents de la photo, ils se trouvaient très probablement quelque part dans la maison.

Le fait qu’ils ne soient pas sur la photo est aussi visible que la perte de poids apparemment massive de Kim.

PETITE KIM

Il est évident que la fondatrice de KKW Beauty a perdu beaucoup de poids car toute sa taille a presque disparu derrière sa deuxième fille aînée en un clin d’œil.

Récemment, la mère de quatre enfants a fléchi sa silhouette élancée après avoir perdu plus de 21 livres.

Ses fans ont exprimé à plusieurs reprises leur inquiétude pour elle, en particulier après avoir appris certaines de ses méthodes moins conventionnelles pour perdre du poids.

En octobre de l’année dernière, l’ancienne de L’incroyable famille Kardashian a fait ses débuts au Saturday Night Live en portant une combinaison rose vif.

Alors que son monologue et ses apparitions de croquis ont généré beaucoup de buzz, les fans n’ont pas pu s’empêcher de se concentrer sur le fait qu’elle avait l’air plus mince

Elle a continué à perdre du poids au cours des mois suivants, documentant ses entraînements et ses régimes via ses histoires Instagram et plus encore.

Kim pose avec ses quatre enfants North, Psalm, Saint et Chicago[/caption]

La star de télé-réalité Kim étourdit dans les nouvelles promotions de la ligne SKIMS.[/caption]

Kim publie des photos de ses enfants et de Kanye West sur Instagram[/caption]