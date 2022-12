Les fans de Kardashian qualifient Khloe de “moralement corrompue” après avoir repéré des détails “dérangeants” sur de nouvelles photos d’elle en course

Les FANS ont déchiré le code moral de Khloe Kardashian après avoir repéré un détail troublant dans sa tenue de course.

La star de L’incroyable famille Kardashian et sa famille ont fait l’objet d’un examen minutieux pour les récents scandales publics.

Khloe a été aperçue alors qu’elle faisait des courses à Los Angeles[/caption]

La star de télé-réalité a enfilé des baskets Yeezy grises malgré le récent scandale de Kanye[/caption]

Maintenant, les fans ont critiqué Khloe, 38 ans, après avoir été aperçue en train de faire des courses à Los Angeles alors qu’elle portait une paire de baskets Yeezy.

La star de télé-réalité a été filmée alors qu’elle marchait d’un magasin à son véhicule portant plusieurs sacs de courses sur son bras.

La personnalité de la télévision portait un survêtement baggy gris assorti et de grandes lunettes de soleil noires pour dissimuler son identité lors de ses sorties en ville.

Mais les fans étaient plus préoccupés par le choix de chaussures de Khloe, car elle a enfilé une paire de baskets Yeezy grises pour son shopping.

L’accessoire a été un choc au milieu de l’examen minutieux de l’ex-mari de Kim Kardashian, Kanye West, après que le rappeur eut fait une série de commentaires antisémites et racistes.

CHOC DU VENTILATEUR

Les partisans de Khloe se sont rendus sur Reddit pour la critiquer pour son choix, l’un d’eux écrivant : « Ne sont-ils pas des yeezy ? Si c’est le cas, être surpris à les porter est une mauvaise chose, mais embaucher délibérément des gens pour vous voir les porter est fou.

“Tu sais bien et bon sang, ils ne gaffent pas”, a convenu un second.

Un troisième a noté: “J’ai l’impression que Khloe s’en fiche probablement. De la même manière que Kim vient de laisser North publier un TikToks d’elle couverte de faux sang (malgré le scandale balenciaga).





“Incendiez ces chaussures, Lounge Spice”, a conseillé un quatrième.

“Surtout après tout leur faux activisme” Je me tiens avec le message de mes frères / sœurs juifs juste pour continuer à soutenir publiquement quelqu’un qui aime Adolf “, a rappelé un cinquième, notant les récentes explosions de Kanye sur les réseaux sociaux.

“Ik, c’est juste certaines choses qui me font dire que vous êtes tous foutus”, a admis une finale.

LA CONTROVERSE DE KANYE

Kanye West a été retiré de Twitter fin octobre après avoir affirmé qu’il « allait à la mort [sic] 3 sur le peuple juif.

“Je peux dire de la merde antisémite et Adidas ne peut pas me laisser tomber”, s’est-il vanté lors de sa tristement célèbre interview sur Drink Champs Podcast, dans un clip qui a été largement partagé sur les réseaux sociaux.

Peu de temps après, un groupe de néo-nazis a placé des banderoles sur l’autoroute 405 à Los Angeles disant : “Kanye a raison à propos des Juifs”.

Le créateur de vêtements a également fait la une des journaux après avoir porté un t-shirt White Lives Matter à la Fashion Week de Paris.

Dans les jours qui ont suivi, il a été lâché par Balenciaga et son agence artistique CAA.

Adidas a également décidé de couper les ponts avec Ye après que la vidéo de ses commentaires ait circulé sur les réseaux sociaux.

Une pétition lancée sur Change.org pour que la marque mette fin à son partenariat avait recueilli plus de 150 000 signatures.

Adidas a commencé sa collaboration Yeezy avec West en 2015.

Le géant du sport allemand a fait une déclaration répondant aux commentaires de West en disant : « Adidas ne tolère pas l’antisémitisme et tout autre type de discours de haine.

“Les récents commentaires et actions de Ye ont été inacceptables, haineux et dangereux, et ils violent les valeurs de diversité et d’inclusion, de respect mutuel et d’équité de l’entreprise.”

La déclaration continue : “Après un examen approfondi, la société a pris la décision de mettre fin immédiatement au partenariat avec Ye, de mettre fin à la production de produits de marque Yeezy et d’arrêter tous les paiements à Ye et à ses sociétés. Adidas arrêtera l’activité Adidas Yeezy avec effet immédiat.

Il a conclu: “Cela devrait avoir un impact négatif à court terme pouvant atteindre 246 millions de dollars sur le bénéfice net de l’entreprise en 2022 compte tenu de la forte saisonnalité du quatrième trimestre.”

West a également pris un coup financier et n’est plus milliardaire, selon Forbes.

DEBOUT SUR SES TERRAINS ?

La famille Kar-Jenner a tenté de contrer les déclarations controversées de Kanye sur leurs propres réseaux sociaux, bien que de nombreux fans n’aient pas été satisfaits de leurs efforts.

Peu de temps après le tweet nuisible du rappeur, la célèbre famille, y compris Khloe, a partagé une publication sur ses histoires Instagram qui disait : « Je soutiens mes amis juifs et le peuple juif.

L’ERREUR DE KHLOE

Cependant, la fondatrice de Good American a suivi ce message huit heures plus tard avec une vidéo d’une cheminée à gaz dans son manoir de 17 millions de dollars.

Certains fans ont associé l’image de la cheminée à l’Holocauste et ont critiqué le timing de Khloe.

“Comment n’a-t-elle pas réalisé à quel point cela a l’air mauvais?” a demandé l’un sur les réseaux sociaux.

“Le truc, c’est qu’ils sont tellement stupides et irréfléchis que je parie qu’ils ne comprennent même pas la corrélation”, a écrit un autre.

Un troisième a partagé: “Je doute vraiment qu’ils sachent quoi que ce soit sur l’histoire, certainement rien sur l’holocauste.”

Un fan a adopté un point de vue légèrement différent, proposant: “Je ne pense pas qu’elle voulait dire de la méchanceté mais oh mon dieu, l’optique.”