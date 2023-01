Les fans de Kardashian prédisent que Kylie Jenner sortira avec le rappeur A-list après la dernière séparation du bébé papa Travis Scott

KYLIE Jenner a des fans qui spéculent avec qui le mannequin sortira ensuite après sa séparation de Travis Scott.

Kylie, 25 ans, et Travis, 31 ans, entretiennent une relation intermittente depuis 2017, mais ont décidé de se séparer officiellement le mois dernier.

Getty Images – Getty

Les fans spéculent avec qui Kylie Jenner sortira après sa séparation de Travis Scott[/caption] La Méga Agence

Kylie et Travis sortent ensemble depuis 2017[/caption] La Méga Agence

La nouvelle a éclaté au cours du week-end qu’ils avaient officiellement appelé à arrêter[/caption]

Quelques jours après que la nouvelle de la rupture a fait surface, les fans ont déjà commencé à théoriser qui sera le nouvel amour du mannequin.

Les utilisateurs ont pesé leurs suppositions pour le prochain beau de Kylie dans un forum Kardashian populaire.

Une personne a commencé la discussion en demandant : « Pour quel genre d’homme pensez-vous qu’elle va aller, un autre rappeur ? Un type de star de cinéma A-list ? Des hommes d’affaires réguliers ? Athlète?

“Quelles sont vos meilleures suppositions et quel type de personne/personnalité pensez-vous qui conviendrait le mieux à quelqu’un comme elle ?”

Un autre a suggéré: «Si je devais deviner que ce serait définitivement un rappeur ou quelqu’un de l’industrie de la musique, je ne vois pas son type être des stars de cinéma, des hommes d’affaires ou des athlètes.

“Elle est sortie avec Tyga puis Travis et a eu des aventures avec d’autres rappeurs mais jamais avec d’autres types de personnes.”

Un troisième a convenu: “Mais je ne pense pas qu’elle ait fini de sortir avec des rappeurs et je ne pense pas qu’elle ait encore appris sa leçon.”

Un quatrième s’est demandé si Kylie s’éloignerait des stars du rap à l’avenir : « Ce n’est pas que je ne les vois pas être son intérêt, c’est que je ne la vois pas être le leur.

Elle sortira avec des rappeurs pour pisser [Travis] de congé pendant un certain temps, puis sortez avec Pete Davidson », ont-ils ajouté, faisant référence à l’ex de 29 ans de Kim Kardashian.

Et d’autres se sont demandé si le mannequin s’installerait avec un entrepreneur en costume-cravate.

Cependant, ce qui a engagé le fil, c’est quand une personne a suggéré la sensation de rap de Kylie, Jack Harlow, 24 ans.

Ils ont écrit: “J’aimerais qu’elle sorte honnêtement avec un acteur, mais je pourrais certainement la voir avec Jack Harlow avoir quelque chose.”

Une autre pensée seconde: “Seul rappeur proche de son âge, je serais vraiment optimiste quant aux possibilités de relations.”

LA RUPTURE

Samedi, la nouvelle est tombée que Kylie et Travis avaient mis fin à leur relation moins d’un an après avoir accueilli leur deuxième enfant.

« Kylie et Travis sont repartis. Ils étaient censés passer les vacances ensemble, mais elle est allée à Aspen pour être avec sa famille et ses amis là-haut », a déclaré un initié proche du célèbre couple à Us Weekly.

La source a poursuivi: “Cela s’est produit tellement de fois auparavant. Ils sont connus pour être de nouveau éteints, mais restent toujours amis et d’excellents coparents.

Les fans soupçonnaient que des problèmes se préparaient entre les deux après que Kylie a été aperçue en train de sonner en 2023 avec une escapade à Aspen, Colorado.

La personnalité de Hulu a fait le voyage enneigé avec sa sœur aînée Kendall Jenner, 27 ans, leurs meilleures amies, Stassie Karanikolaou, 25 ans, Hailey Bieber, 26 ans, et son mari, Justin, 28 ans.

Les fans ont également supposé que quelque chose n’allait pas lorsque Travis n’a été vu dans aucun contenu publié lors de l’épique fête de Noël de Kourtney Kardashian.

Lors de l’événement, Kylie et sa fille de quatre ans, Stormi, se sont habillées pour l’occasion, enfilant de superbes robes de créateurs.

RÉACTIONS DES FANS

Les détectives en ligne se sont rendus sur un babillard dédié à Kar-Jenner pour partager leurs réflexions sur la romance.

Le message original disait: «Ce rappeur de liste a / b et sa petite amie magnat du maquillage et la mère de ses deux enfants sont définitivement OFF et ne sont plus ensemble.

“Ils ont célébré Thanksgiving ensemble pour la dernière fois en tant que famille, mais depuis lors, c’est juste elle et les deux petits qui passent Noël et NYE ensemble pendant que le rappeur de la liste a / b s’en va faire son propre truc.”

Le message continuait: “Cela a été [their] routine depuis qu’elle a donné naissance à leur premier enfant, mais les rumeurs selon lesquelles il la tromperait l’ont définitivement dégoûtée et ils ne sont plus les mêmes depuis.

Les fans ont inondé les commentaires, avec un écrit: “Oui, mais c’est, comme, une connaissance commune pour quiconque y prête attention, même à distance. Pas de thé. Il est évident qu’il n’a pas été là.

Un autre a écrit: “Merde, dis juste [their] noms à ce stade.

Un troisième a simplement commenté: « Kylie a été paillasée autant que Khloe [Kardashian] mais en quelque sorte passé sous le radar. J’espère qu’elle obtiendra un peu de respect pour elle-même et qu’elle passera à autre chose.

RELATION ROCHEUSE

Ce n’est pas la première fois que la relation des parents de deux est supposée être en danger.

L’année dernière, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Travis voyait Rojean Kar, 27 ans, derrière le dos de Kylie.

Cependant, Travis a démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait trompé la mère de ses deux enfants avec le mannequin Instagram.

Travis et Kylie partagent leur fille Stormi, et le duo a accueilli un petit garçon en février 2022.

Au début, le duo a nommé leur deuxième enfant Wolf, mais ils ont rapidement rétracté le surnom et annoncé qu’ils avaient décidé de changer son nom.

L’ancien couple n’a pas encore révélé le nom du jeune au public.

Getty

Beaucoup se disputent Kylie pour sortir avec le rappeur, Jack Harlow, ensuite[/caption] Instagram/Kylie Jenner

Kylie et Travis sont parents de deux enfants : sa fille Stormi et un fils[/caption]