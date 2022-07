Les fans de Kardashian pensent savoir comment Kylie Jenner a nommé son petit garçon alors que la star laisse un « indice » dans le nouveau TikTok

Les fans de KARDASHIAN pensent qu’ils savent vraiment comment Kylie Jenner a nommé son petit garçon.

Ils ont repéré un “indice” dans une nouvelle vidéo TikTok où Kylie se promenait avec son plus jeune enfant dans un jardin.

Kylie Jenner/Instagram

Les fans de Kardashian pensent savoir comment Kylie Jenner a renommé son fils[/caption]

TikTok/kyliejenner

Anciennement ‘Wolf’, elle l’a changé en quelque chose d’encore inconnu – mais a planté ‘l’indice’, ont-ils affirmé, dans sa vidéo[/caption]

Kylie, 24 ans, a accueilli son deuxième enfant – anciennement nommé Wolf – en février avec le rappeur Travis Scott.

Ils ont publiquement rétracté le nom d’origine de leur petit garçon parce qu’il “ne lui ressemblait pas”, comme elle l’a écrit sur Instagram en mars.

Depuis lors, le couple est resté silencieux sur le nouveau nom du bébé.

Mais la star des Kardashians a publié un nouveau TikTok le samedi 23 juillet qui, selon les fans, n’était pas seulement une mise à jour des variétés de jardin.

Elle a adorablement promené son enfant de cinq mois dans un champ de légumes et a mis le TikTok tranquille sur de la musique ambiante.

Les fans n’ont pas encore vu le visage du bébé, donc toute vidéo de lui est excitante.

Son garçon était attaché dans un porte-bébé orienté vers l’avant pendant que Kylie se promenait.

Elle a affiché différents légumes cultivés, y compris des tomates et des œufs, mais n’a montré qu’une seule étiquette pour chaque article.





Le seul signe inclus lisait “Sage”.

Dans les commentaires, les fans fébriles pensaient qu’elle lançait en douceur le nouveau nom phonétiquement similaire pour le jeune frère de Stormi, quatre ans.

‘OK, C’EST ÇA’

“Nouveau nom Sage !?” on a écrit.

“Sage est assez habituel comme nom de garçon” a commenté un autre.

Un troisième intervint : “Je me demande s’il s’appelle Sage puisque c’est la seule étiquette que nous ayons vue.”

“J’attends juste tous les commentaires disant qu’il s’appelle Sage” a déchiré un quatrième.

JEU DE NOM

En effet, les fans ont diaboliquement trouvé des indices sur le nouveau nom de Kylie pour son garçon partout où ils le peuvent.

En juin, Kylie a posté une vidéo et en arrière-plan, et des chevalets ont été installés pour l’artisanat et les cartes à côté d’une table de verres.

Sur le chevalet, il y avait un dessin que certains fans pensent avoir été réalisé par Stormi, la fille de Kylie et Travis.

Elle a dessiné deux bonhommes allumettes : l’un était étiqueté « Papa » et le second « Jacob ».

Un fan a zoomé sur l’image et partagé sur Twitter : “Alors apparemment, le nom du fils de Kylie est Jacob.”

Même plus tôt, les fans pensaient que Kylie avait révélé le nom dans une publication Instagram à Portofino, en Italie, lors du mariage de sa sœur Kourtney Kardashian.

Le message comprenait Kylie et Stormi tenant une poupée alors qu’elles étaient toutes les deux habillées pour les célébrations de la journée.

La légende disait: “Juste moi, tempête et noix de coco parcourant le monde ensemble.”

La demi-sœur de Kylie, Khloe Kardashian, a répondu au message, soulignant le détail révélateur.

“Je vous aime tous les trois”, a-t-elle écrit, ajoutant un commentaire séparé : “La noix de coco est trop mignonne.”

Les fans étaient plus que disposés à conclure que “Coconut” est le nom du nouveau-né.

Pendant ce temps, un compte Instagram dont la rumeur – bien que totalement non prouvée – serait géré par le fils de Kourtney, Mason Disick, a une théorie.

Cette page a persisté que son nom est le chevalier Jacques Webster.

Le nouveau-né de Kylie a pris son deuxième prénom de son père et c’est Jacques – cette partie de son nom n’a pas été rétractée.

Le nom légal de Travis est Jacques Berman Webster II.

J’ADORE CE LOOK

Kylie a fièrement montré ses vergetures et parlé de sa vie post-partum même si elle n’a pas partagé le nouveau nom.

La star de Hulu a récemment publié une vidéo dans laquelle elle frottait de la lotion pour bébé sur les jambes et les pieds de son bébé.

C’était un clip dont certains fans n’étaient pas satisfaits en raison des longs ongles de Kylie, mais elle a été largement félicitée pour avoir montré ses “vergetures et son poids supplémentaire”.

L’ancienne de L’incroyable famille Kardashian a été saluée pour avoir “normalisé les corps normaux” lorsqu’elle a partagé une photo de son ventre avec les pieds de son bébé posés dessus en mars.

Kylie a posté le cliché du bas des pieds de son bébé sur son ventre, prenant la photo d’en haut.

Ses fans ont afflué vers un fil en ligne Kardashian pour la féliciter d’avoir partagé la réalité d’être maman – bien que beaucoup aient clairement voulu plus de contenu et de conclusions.

L’un d’eux a écrit : « En tant que maman, j’adore la crudité de cette photo. La peau tendue, le ventre post-partum, le petit surplus de poids. J’adore.”

Un autre a ajouté: “J’adore qu’elle ait posté ça. Normaliser les corps normaux.

“Pour les femmes qui ont de si grandes plateformes, c’est le type de contenu dont nous avons besoin d’elles ! J’aime tellement ça ! un troisième posté.

HABILLÉ POUR LE SUCCÉS

Récemment, la maman de deux enfants a également montré ses courbes en robe moulante pour une rare vidéo inédite.

Dans les clips TikTok, Kylie a exposé son corps incroyable dans une robe blanche avec un décolleté en forme de soutien-gorge conique.

Elle a mis la vidéo sur une voix off d’un homme demandant: «Qu’est-ce qui vous sépare de la concurrence? Qu’est-ce qui vous rend spécial?”

Kylie a ensuite synchronisé les lèvres : “Quelle compétition ?”

Kylie a annoncé l’arrivée de son nouveau-né le “2.2.22” avec plus de 20 millions de likes sur Instagram.

TikTok/kyliejenner

Les fans sont convaincus que Kylie a laissé entendre que le frère de Stormi s’appelle “Sage”[/caption]

Instagram/@kyliejenner

Le joueur de 24 ans n’a pas partagé son nouveau nom après l’avoir changé de Wolf, ni son visage[/caption]

La Méga Agence

La star de Hulu et Travis Scott partagent Stormi et leur enfant de cinq mois[/caption]