Les fans de Kardashian pensent que Pete Davidson a retiré ses tatouages ​​​​pour Kim après avoir repéré un “signe” révélateur sur une nouvelle photo

PETE Davidson a révélé un pansement stratégiquement placé, couvrant la zone exacte où il a obtenu son tatouage controversé “Ma fille est avocate”.

Et les fans pensent que c’est un signe clair que le comédien a fait enlever l’encre.

Pete a été aperçu avec un bandage sur la zone où il avait un tatouage dédié à l’ex Kim Kardashian[/caption]

Maintenant, les fans pensent que Pete a supprimé tous ses tatouages ​​​​centrés sur Kim[/caption]

Pete, 28 ans, s’est fait tatouer en mars, peu de temps après que sa petite amie de l’époque, Kim Kardashian, ait finalement réussi l’examen du barreau.

Mais plus tôt cette semaine, il a été repéré sur le tournage de sa prochaine série comique “Bupkis” tout bandé.

Les fans d’une salle de discussion Reddit ont rapidement réalisé ce que l’ancien comique de SNL essayait apparemment de couvrir.

Sous un message original qui indiquait: “Le gros pansement juste où il avait tatoué” ma fille est avocate “”, les utilisateurs ont félicité Pete pour son encre censée disparaître et ont noté son ambiance et son comportement plus positifs.

“Plus de faux bronzage, et il a l’air en bonne santé”, a noté un fan, tandis qu’un autre a ajouté : “Plus de cernes sous les yeux !!”

Un troisième a commenté: “Il a l’air beaucoup plus frais depuis la rupture.”

Alors qu’une personne a posté: “Quelle lueur depuis le largage de Kim!”

Et l’un d’eux a affirmé que Pete ressemblait à une personne complètement différente : “Je n’arrive pas à croire à quel point il a l’air en meilleure santé en si peu de temps.”





L’AMOUR DE TATT

Au plus fort de leur relation, Pete n’a pas tardé à se faire tatouer divers tatouages ​​pour Kim, même s’il ne sortait que depuis quelques mois.

“Il a quelques tatouages. Quelques-uns mignons, vous savez, qu’il a eus », a précédemment déclaré l’ancienne Kardashians, 41 ans, à Ellen DeGeneres lors de son talk-show de jour.

“Pour le premier tatouage qu’il a eu, je me suis dit : ‘Oh, trop mignon ! Merci! Oh mon Dieu!’ Vous savez, deuxième quoi que ce soit. Je suis comme, ‘C’est tellement mignon.’ Mais comme c’est ce que font les tatoueurs, n’est-ce pas ? Comme s’ils se faisaient tatouer ce qui se passait dans leur vie.

Pete ne s’est pas arrêté avec le tatouage du cou, ajoutant également le nom de Kim sur sa poitrine, et plus tard, les lettres “KNSCP”.

La première initiale était pour sa petite amie Kim tandis que les autres étaient pour ses enfants dans l’ordre du plus ancien, du Nord, au plus jeune Psaume.

Kim et son ex Kanye partagent quatre enfants : les filles North, neuf ans, et Chicago, quatre ans, et les fils Saint, six ans, et Psalm, trois ans.

Elle a dit à Ellen à propos de l’encre: “Je pense qu’il était comme, ‘Je veux quelque chose qui est là que je ne peux pas, vous savez, me débarrasser de mes tatouages’, parce qu’il est en train de se débarrasser de ses tatouages ​​​​de bras et de son tatouages ​​au cou.

“Alors il dit:” Je ne veux pas pouvoir m’en débarrasser ou le couvrir et je le voulais juste comme une cicatrice sur moi.

“C’est tellement mignon, les gars”, a ajouté Kim en riant.

TA TA

Mais ni l’un ni l’autre ne riaient lorsque le couple a décidé d’arrêter en août après une relation de neuf mois.

Le couple, qui a un écart d’âge de 13 ans, serait à différentes étapes de sa vie, ce qui rendrait difficile pour eux d’avoir une relation à long terme.

« Pete a 28 ans et Kim a 41 ans – ils sont juste dans des endroits très différents en ce moment », a déclaré une source à Page Six.

“Pete est totalement spontané et impulsif et veut qu’elle s’envole pour New York, ou n’importe où il se trouve à tout moment.

“Mais Kim a quatre enfants et ce n’est pas si facile. Elle doit se concentrer sur les enfants.

La source a déclaré à la publication que Kim était “totalement épuisée par cette relation et d’autres choses qui se passent dans sa vie”.

Ils ont ajouté : “Quand Kim est avec quelqu’un d’autre, Kanye peut causer des problèmes avec les enfants. Il essaie de diviser pour régner. Il ne peut pas s’en empêcher.

“Kim est une mère vraiment dévouée, et ses enfants passeront toujours en premier. Elle veut et a besoin d’harmonie à la maison et dans sa vie.

Pete a une encre spéciale qui disait “ma copine est avocate”[/caption]

Il a également tatoué son nom et les initiales de ses enfants sur son corps[/caption]

Le couple s’est séparé en août[/caption]