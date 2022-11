Les fans de Kardashian pensent que la fille de Kim, North, 9 ans, ressemble à la « jumelle » de la célèbre sœur de la star sur la photo

La fille de neuf ans de KIM Kardashian, North, ressemble à la sœur aînée de la star de télé-réalité sur une photo selon les fans.

Dans un fil en ligne, un fan de Kardashian a partagé une image d’une récente vidéo TikTok partagée par North.

Instagram/Kim Kardashian

Un récent TikTok mettant en vedette North West a des fans affirmant que la préadolescente ressemble à sa célèbre tante[/caption] Kim Kardashian/Instagram

La fillette de neuf ans est l’aînée de Kim Kardashian – elle partage la jeune star avec l’ex Kim Kardashian[/caption]

Dans le court clip, l’aînée des enfants de Kim a montré son costume d’Halloween.

La préadolescente s’est déguisée en Rozonda “Chilli” Thomas, qui était membre du groupe de filles des années 90 TLC.

North avait un visage plein de maquillage et arborait un ensemble en cuir noir de la tête aux pieds.

Après qu’une capture du TikTok a été publiée sur le fil en ligne, les fans ont affirmé que North ressemblait étroitement à la sœur aînée de Kim, Kourtney, 43 ans.

Une personne a déclaré : « J’ai dit que North ressemblait à Kourtney.

“Certaines de leurs caractéristiques se ressemblent tellement.”

« Est-elle la jumelle de Kourtney ? Je pense que c’est parce que l’ancien visage de Kim ressemblait beaucoup à celui de Kourtney”, a ajouté un autre.

“Mais la ressemblance entre North et Kourt est là.”





Un troisième fan a souligné: «Je pense qu’ils ont définitivement des ressemblances.

“North a des caractéristiques qui sont très Kourtney, cependant.”

“Kourtney a eu le moins de travail effectué”, a suggéré l’un d’eux. “Par conséquent, North ressemble plus au parent qui ressemble à un vrai Kardashian.”

Un commentateur intervint : « North a la plus forte ressemblance avec Kanye et Kourtney !

“C’est drôle parce que d’après ce que nous voyons, elle a aussi leur personnalité.”

Avec North, Kim et son ex-mari Kanye West, 44 ans, sont les parents de trois autres enfants : Saint, six ans ; Chicago, quatre ; et Psaume, trois;

HOMMAGE À LA FÊTE DES PÈRES

Ce n’est pas la première fois que les fans soulignent l’étonnante ressemblance entre Kourtney et North.

Plus tôt cette année, Kourtney a partagé une jolie photo d’elle-même en tant que jeune fille

Dans l’hommage de la fête des pères, elle a posé à côté de son défunt père, Robert Kardashian.

Sur la photo, la fondatrice de Poosh avait ses cheveux noirs tirés en queue de cheval et a affiché un adorable sourire à la caméra.

Les fans sont passés à la section des commentaires alors qu’un abonné écrivait: “Kourtney… ou North ?!”

Alors que d’autres ont remarqué la similitude de leurs traits, un adepte a accepté et commenté : “Littéralement le même nez, la même bouche et les mêmes joues.”

Une troisième personne a posté: “Pourquoi Kourtney ressemble-t-elle plus à North qu’à Kim?”

Kourtney, cependant, a ses propres enfants avec son ex Scott Disick : Mason, 12 ans ; Pénélope, 10 ans ; et Reign, sept ans.

FAIRE DU CHOCOLAT CHAUD

Récemment, les cousins ​​Penelope et North ont tenté de faire du chocolat chaud ensemble sur TikTok.

Les deux filles ont ajouté du lait dans une mousseuse Nespresso et ont déposé des bombes de chocolat dans les théières en verre miniatures.

“Nous allons juste verser le lait et le faire tourner, tourner, tourner”, a expliqué North.

Malheureusement, les filles avaient gâché la vaisselle dans l’évier au moment où elles ont fini et ont bu dans leurs tasses en verre.

Getty

Les fans ont affirmé que les traits entre North et sa tante Kourtney Kardashian “se ressemblent tellement”[/caption] YouTube/Kylie Jenner

Kourtney est maman de trois enfants dont la fille unique Penelope [seen above][/caption]