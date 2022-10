Les fans de Kardashian pensent que la famille a «expulsé» un membre du cercle restreint après les nouvelles accusations choquantes de Kanye West

UN membre INNER de la famille Kardashian a été évité en raison des récents commentaires de Kanye West, croient maintenant les fans.

Dans l’une de ses récentes diatribes sur Instagram, Kanye a admis qu’il avait le béguin pour l’une des amies les plus proches de l’ex Kim et Kylie Jenner.

Les fans pensent qu’un membre interne du cercle restreint de la famille Kardashian a été expulsé en raison des récents commentaires faits à mon Kanye West[/caption]

Kayne a admis qu’il avait le béguin pour la meilleure amie de Kylie Jenner, Anastasia ‘Stassie’ Karanikolaou[/caption]

Le rappeur de 45 ans a fait des aveux dans un nouveau coup de gueule sauvage sur la famille Kardashian après la Fashion Week de Paris.

Publiant sur Instagram plus tôt ce mois-ci, Kanye a partagé une photo de Kylie, 25 ans, portant une robe rose moelleuse de Balenciaga dans la capitale française.

Dans la légende, il a affirmé qu’il était responsable d’avoir fait entrer les amis de Kylie, Anastasia “Stassie” Karanikolaou, 25 ans, Victoria Vilarroel, 30 ans, et Carter Gregory, 28 ans, dans le défilé Balenciaga.

Écrivant en majuscules, Kanye a ensuite révélé de manière choquante: “Oui, le monde entier sait que j’ai (sic) le béguin pour Stas mais Victoria est dope aussi.

“Je pense juste que les gens dopés ne devraient pas être retenus par la peur de perdre quoi que ce soit.”

Il a poursuivi de manière énigmatique: “Comme je l’ai dit [Givenchy Creative Director] Matt Williams, si vous perdez quelque chose à cause de mon message, je suis là.

“La mafia Calabasas a le choix.”

Spéculant sur ce que cela pourrait signifier pour l’avenir de l’amitié de Kylie et Stassie, un utilisateur de Reddit a lancé un fil de discussion et a demandé : « Le bébé de Stassi sera-t-il expulsé du Kardashian Klan ? Indépendamment de ces “allégations” à son sujet et Ye rendront les choses un peu bizarres autour du [family].”

Répondant au fil de discussion, un utilisateur a déclaré: “Oh, elle va définitivement être excommuniée.”

Un autre a commenté: “Regardez cet espace, je suppose, nous saurons bientôt si nous commençons à voir Kylie avec un nouveau bff.”

Quelqu’un d’autre a répondu : « Non, à moins que la preuve ne se produise. Stassi pourrait prendre ses distances.

Une autre personne a demandé: “Combien d’amis Kylie doit-elle perdre?” en relation avec son amitié avec Jordyn Woods qui s’est effondrée après le drame de Tristan Thompson.

Stassie est connue comme l’une des meilleures amies de Kylie depuis leur adolescence, et les deux ont même lancé une collaboration de maquillage pour Kylie Cosmetics plus tôt cette année.

Pendant leur séjour à Paris, les besties ont été photographiées dans des tenues de jumelage, portant des robes en tricot révélatrices alors qu’elles se dirigeaient ensemble vers le défilé Balmain.

TOUJOURS AMIS?

Les deux femmes n’ont pas été photographiées ensemble depuis lors, mais Stassie a laissé un commentaire enthousiaste sur l’un des derniers messages Instagram de Kylie.

Kylie, maman de deux enfants, a partagé des photos très sexy sur sa grille la semaine dernière pour célébrer le début de la saison d’Halloween.

Kylie avait l’air incroyable dans une mini-robe noire brillante qu’elle portait avec des bottes et des lunettes de soleil assorties.

Stassie n’a pas tardé à commenter et a simplement écrit: “dass my girl”, suivi de quelques émojis au cœur noir.

Cependant, les observateurs de Kardashian sur Instagram et Reddit avaient des opinions divergentes sur l’ensemble de Kylie.

FANS DIVISÉS

Une personne a dit: “Wow, elle a l’air de son âge pour une fois, amusante jeune et séduisante lui va bien.”

Quelqu’un d’autre a écrit: “J’adore tout ce look. Même pas en colère contre les lunettes.

D’autres n’étaient pas aussi impressionnés que l’un d’eux l’a dit : “D’accord, Kylie, travaille ce gros sac poubelle.”

“Cela donne du chic au sac poubelle”, a ajouté un autre.

Un critique a dit : “Beurk, sa tenue est si moche”, tandis qu’une autre personne a écrit : “Putain ce sac ressemble à un sac poubelle mais elle le tue.”

Quelqu’un d’autre a dit : « Portez-vous un sac poubelle ?

Kylie, maman de deux enfants, avec ses copains, dont Stassie, qui, selon les fans, pourrait être expulsée du cercle restreint[/caption]

Kylie avec son ancienne amie Jordyn Woods en 2018 avant leur propre drame avec Tristan Thompson[/caption]