Les fans de Kardashian pensent que Kylie Jenner ressemble JUSTE à la star de Teen Mom avant le relooking de la chirurgie plastique

KYLIE Jenner a des fans convaincus qu’elle ressemblait à une star de Teen Mom avant de subir une chirurgie plastique.

L’apparence de la jeune femme de 24 ans a changé depuis qu’elle a fait ses débuts à la télé-réalité en tant que préadolescente.

Les fans pensent que Kylie Jenner ressemble à une star de Teen Mom avant de subir une chirurgie plastique[/caption]

Des commentaires ont éclaté avec des fans pensant que Kylie ressemblait à la star de téléréalité, Lexi Tatum[/caption]

Les fans se sont souvenus des jeunes années de Kylie en comparant son apparence naturelle à l’ancienne star de Teen Mom: Young & Pregnant Lexi Tatum.

La connexion a d’abord été établie par un utilisateur de médias sociaux qui a publié des photos des stars de la réalité dans un fil en ligne.

Ils ont légendé le message: “Lexi et Kylie avant l’opération sont presque identiques.”

La première photo était celle de Kylie, une lycéenne, arborant ses longues mèches brunes naturelles, des lèvres nettement plus fines et moins de maquillage.

Une deuxième photo était un instantané de Lexi de la série, portant également des cheveux bruns coiffés en demi-chignon et un maquillage minimal.

La section des commentaires a été inondée de fans expliquant les looks similaires des stars de la télévision.

“Je pense que sa biographie sur Twitter à un moment donné était comme” oui, je sais que je ressemble à Kylie “, donc clairement, elle comprend souvent cela. J’ai toujours pensé qu’elle ressemblait aussi à l’une des filles mamans de la danse », a fait remarquer une personne.

“J’ai toujours pensé ça en regardant l’émission”, a convenu un second.





Cependant, d’autres n’ont pas été vendus sur la ressemblance supposée.

“Désolé, à part les cheveux noirs, je ne le vois pas”, a écrit un fan.

« Je ne le vois pas. Je pense que Lexie a des fonctionnalités beaucoup plus “pointues”. Forme des yeux/du visage totalement différente. La seule chose qui se ressemble un peu, c’est la couleur de la peau et la couleur des cheveux », a ajouté un autre.

Lexi, 22 ans, est apparu dans la série MTV en 2018 mais aurait été abandonné après une saison.

Kylie a poursuivi sa carrière dans la télé-réalité après la fin de Keeping Up With the Kardashians, en jouant dans une nouvelle série Hulu, The Kardashians, avec sa famille.

CHIRURGIE ESTHETIQUE

Bien que la mère de deux enfants ait nié être passée sous le bistouri, les fans n’ont pas été convaincus qu’elle disait la vérité.

Elle a commencé à montrer des lèvres visiblement plus charnues en 2014 alors qu’elle n’avait que 16 ans, suscitant des spéculations selon lesquelles elle les aurait améliorées cosmétiquement.

Au milieu des spéculations des médias, Kylie a d’abord nié avoir reçu des injections, attribuant un crayon à lèvres soigneusement appliqué pour avoir accentué sa moue.

Mais en mai 2015, cependant, la personnalité de la télévision s’est révélée claire et a admis avoir obtenu des charges.

VENIR PROPRE

En 2017, lors d’un épisode de Life of Kylie, la magnat du maquillage s’est ouverte sur sa décision de subir l’intervention et a déclaré: “J’avais 15 ans et je n’étais pas sûre de mes lèvres … je [had] vraiment petites lèvres.

“C’était comme l’un de mes premiers baisers et un mec m’a dit : ‘Je ne pensais pas que tu embrasserais bien parce que tu as de si petites lèvres.’

Elle a poursuivi: “Juste quand un gars que vous aimez dit ça, je ne sais pas, ça m’a vraiment affecté – je ne me sentais tout simplement pas désirable ou jolie.”

Kylie sort actuellement avec le rappeur Travis Scott, 31 ans, le père de ses deux enfants : Stormi, quatre ans, et un fils de 5 mois.

Kylie a nié être passée sous le bistouri, bien que de nombreux fans ne soient pas convaincus qu’elle dit la vérité[/caption]

Elle a nié avoir reçu des injections dans les lèvres jusqu’à ce qu’elle finisse par avouer en 2015[/caption]

Elle a parlé de sa décision en 2017, disant qu’elle ne se sentait pas sûre de ses petites lèvres à l’époque[/caption]