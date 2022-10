Les fans de Kardashian pensent que Kylie Jenner a laissé tomber l’indice qu’elle avait nommé son fils d’après son ex-petit ami avant de supprimer les preuves

KYLIE Jenner a peut-être laissé tomber un indice qu’elle a nommé son fils nouveau-né d’après son ex-petit ami Tyga – et les fans pensent qu’elle a supprimé les preuves.

Comme cela fait plus de huit mois que le fils de Kylie est né, les fans s’agitent car la star de Kardashian n’a toujours pas révélé le nom de son enfant.

Les fans de Kylie Jenner pensent qu’elle pourrait nommer son nouveau-né d’après une ancienne flamme[/caption]

Après avoir caché le nom du bébé pendant plus de huit mois, les fans ont décidé de prendre les choses en main[/caption]

Quelques utilisateurs de TikTok sur Internet ont été interdits ensemble par frustration face à Kylie, 25 ans, qui continue de cacher le nom de son fils.

Les créateurs de TikTok ont ​​décidé de commencer à désigner le fils de Kylie comme Tyga, 32 ans, son ex rappeur avant qu’elle ne commence à sortir avec son bébé papa Travis Scott, 31 ans.

Apparemment, les fans ont pris d’assaut l’Instagram de Kylie pour laisser des commentaires faisant référence à son fils en tant que Tyga et elle a rapidement désactivé les commentaires de certains messages et en a limité d’autres.

Les fans se sont rendus sur un forum en ligne pour discuter si le mouvement offensif de Kylie était un indice potentiel que le nom du bébé pourrait être Tyga.

Un fan a commencé le sujet de conversation en déclarant: “Apparemment, Kylie a désactivé ses commentaires sur Instagram parce que les gens disaient bébé Tyga …”

Bien qu’un deuxième fan ait tenu à préciser : « Kylie n’a pas désactivé ses commentaires Instagram. Vous devez la suivre pour pouvoir commenter ses publications.

“Si vous ne la suivez pas, vous ne pouvez pas commenter ses messages.”

Cependant, d’autres fans étaient tout simplement au-dessus du drame.





L’un d’eux a commenté : “Pourquoi les gens se sentent-ils obligés de savoir ?”

Un autre fan a claqué: « Détendez-vous tout le monde. C’est un nom de bébé.

JEU DE NOM

Kylie est restée discrète sur l’identité du petit, ne publiant que des photos de ses pieds et de ses mains sur les réseaux sociaux.

Elle et Travis n’ont pas encore révélé le nom du jeune après avoir retiré leur premier choix, Wolf.

Le changement de nom est intervenu après que l’ex-meilleure amie de Kylie, Tammy Hembrow, a souligné que son fils de six ans partageait le même nom.

Cependant, Kylie a affirmé que le nom de Wolf “ne lui convenait pas”.

Les fans ont partagé leurs théories sur ce que pourrait être le nouveau nom, suggérant des noms tels que “Butterfly”, “Astro” et “Jacques” – le dernier clin d’œil au nom de naissance de Travis.

Des rumeurs ont également circulé selon lesquelles Kylie divulguerait le nom de son fils lors de la deuxième saison de l’émission de téléréalité de sa famille.

GRANDE RÉVÉLATION ?

Kylie a gardé le secret sur la publication de photos de son nouveau-né sur les réseaux sociaux et n’a fait que taquiner les fans avec des photos de ses pieds et de ses mains.

Plus récemment, Kylie a publié une série de photos sur son Instagram sous-titrées “Home” avec plusieurs emojis papillons et deux ont présenté son petit garçon.

Le premier cliché montre l’ancienne de L’incroyable famille Kardashian se relaxant au bord de la piscine dans un bikini deux pièces noir avec les jambes potelées de son garçon visibles.

Dans la deuxième photo Instagram de la publication, lui et sa sœur aînée semblaient avoir des baskets Cactus Jack Nike Air Max assorties (conçues par l’homme de Kylie), debout ensemble alors que la caméra zoomait sur leurs jolis coups de pied.

Les fans adoraient regarder de plus près son récent ajout et étaient plus que disposés à croire que le nom de son bébé était “Home”.

‘BIENVENUE À LA MAISON’

L’un de ses 371 millions d’abonnés a deviné : “Vous l’avez nommé MAISON !”

Un deuxième a posté: “Homie, bébé.”

Un troisième a accepté et le commentaire a recueilli plus de 1 000 likes : “Alors, je suppose que le nom de bébé est Home.”

Pourtant, un quatrième fan n’était pas encore convaincu et suppliait : “Comment s’appelle ce bébé, Kylie, ça suffit !”

Bien qu’un cinquième ait été d’accord avec les autres et a répondu à la demande : « Chez moi ».

Apparemment, Kylie a supprimé toutes les preuves avant que quoi que ce soit ne soit confirmé[/caption]

Kylie n’a partagé que des photos des mains et des pieds du bébé sur les réseaux sociaux et n’a pas révélé son visage[/caption]