Les fans de Kardashian pensent que Kylie Jenner a finalement révélé le nom de son fils nouveau-né sur de rares photos de son petit garçon

KYLIE Jenner a partagé de rares photos de son petit garçon, né en février 2022 et dont le nom est encore inconnu du public.

Mais les fans de Kardashian pensent qu’elle a finalement révélé son surnom après avoir repéré un indice dans le paquet d’images intimes.

Kylie, 25 ans, a publié une série de photos sur son Instagram sous-titrées “Home” avec plusieurs émojis papillons, dont deux montraient son petit garçon.

Le premier cliché montre l’ancienne de L’incroyable famille Kardashian se détendant au bord de la piscine dans un bikini deux pièces noir avec les adorables jambes potelées de son garçon visibles.

Dans la deuxième photo Instagram de la publication, lui et sa sœur aînée semblaient avoir des baskets Cactus Jack Nike Air Max assorties (conçues par l’homme de Kylie), debout ensemble alors que la caméra zoomait sur leurs jolis coups de pied.

Avec leur fille de quatre ans, Stormi, Kylie et le rappeur d’Astroworld Travis Scott, 31 ans, ont accueilli leur petit garçon il y a neuf mois.

Kylie et Travis ont initialement nommé leur petit garçon Wolf, mais ils ont fini par changer de nom après sa naissance.

Elle a écrit en mars sur Instagram que le nom d’origine “ne lui ressemblait tout simplement pas” – ce qui a laissé les fans s’accrocher à des pailles depuis.

Et c’est la deuxième photo du lot de photos de bébé rares de Kylie – les fans n’ont pas non plus vu son visage – qui a fait penser à de nombreux détectives qu’ils avaient résolu l’affaire.

Un panneau a été écrit avec des morceaux de papier de construction coloré sur la porte du garage de Kylie – “Welcome Home”.





En effet, dans la section des commentaires de son message, les fans adoraient regarder de plus près son récent ajout et étaient plus que disposés à croire que le nom de son bébé était “Home”.

‘BIENVENUE À LA MAISON’

“Tu l’as nommé HOME”, a déduit une fan de ses 371 millions d’abonnés.

« Homie babyyy », a écrit une seconde de la voix de Kylie.

Un troisième a accepté (chaque réclamation avec des milliers de likes): “Donc je suppose que le nom du bébé est Home.”

“Comment s’appelle ce bébé, Kylie suffit !” écrivait un quatrième alors qu’un cinquième leur répondait même là : « Chez moi ».

L’ancienne de L’incroyable famille Kardashian a passé une grande partie de la semaine dernière à montrer sa garde-robe audacieuse lors de la Fashion Week de Paris.

La star a partagé un instantané d’elle-même alors qu’elle enfilait une robe bleue plongeante qui mettait en valeur ses courbes, par exemple.

La mère de deux enfants a changé la couleur de ses sourcils brune en blonde – et maintenant elle est de retour en Californie, semble-t-il.

Ainsi, le signe pourrait également être une annonce de nom, ou plus littéralement selon la façon dont il est lu.

JEU DE NOM

Une figure furieusement célèbre ne divulguant pas le nom de son bébé le ferait et a conduit les fans à essayer de repérer des indices n’importe où et partout.

La star de Hulu aurait déposé une demande de marque portant le nom de “Kristan”, qui a été découverte plus tôt cette semaine.

Un TikToker a souligné que Kristan est le deuxième prénom de Kylie et que la star de télé-réalité aurait déposé la demande environ “13 jours après la naissance de son garçon”.

Le fan a également partagé la demande de marque pour Kristan Wolf Enterprises.

Kylie aurait déposé la marque “un mois après que Kristan a été déposée”.

Dans un fil de discussion en ligne, les fans semblaient être d’accord avec la théorie folle que Kristan était l’alternative et elle a renommé l’enfant : “Kristan Wolf Scott”.

“Je viens de voir ça !” un fan excité a répondu alors qu’un autre a ajouté: “Au moins, ce n’est pas Astro …”

PLUS DE DEVIS

Lors d’une récente apparition dans The Late Late Show avec James Corden, la mère de Kylie, Kris Jenner, 66 ans, a taquiné qu’elle appelait le petit “Andy”.

Même plus tôt, un compte Instagram qui, selon la rumeur – bien que complètement non prouvé sinon réfuté – serait dirigé par le fils de Kourtney, Mason Disick, avait une théorie.

Cette page a persisté que son nom est le chevalier Jacques Webster.

Le nouveau-né de Kylie a pris son deuxième prénom de son père et c’est Jacques – cette partie de son nom n’a pas été rétractée.

Le nom légal de Travis est Jacques Berman Webster II.

UN CONSEIL HULU ?

Plus récemment, les fans ont affirmé que Kylie avait laissé tomber un indice sur le nom supposé au début du deuxième épisode de l’émission familiale Hulu, The Kardashians.

Pendant la séquence, le petit papa de Kris et Kylie, Travis, l’a accueillie dans la salle d’accouchement.

La scène s’est poursuivie avec Kylie allongée sur le lit d’hôpital alors qu’elle semblait éprouver des contractions.

Le clip s’est terminé par un écran noir lorsque son fils est né et que quelqu’un a crié : “Il est sorti !”

Kylie a dit : “Votre fils est là !” auquel Kris a ajouté: “Voilà le cri.”

En se référant à sa date de naissance du 2 février, Kylie a crié : “Joyeux anniversaire 02/02/22 !”

Les téléspectateurs sont devenus convaincus que les paroles de Kylie faisaient allusion au nom de son fils : “Deux”.

Un téléspectateur a spéculé: «Je sais que c’est sauvage, mais Kylie aurait-elle pu nommer son fils quelque chose impliquant« deux?

“Elle est obsédée par la naissance du bébé le 02/02/22, et dans l’émission, hier soir, elle a dit quelque chose comme : ‘Joyeux anniversaire, deux !'”

Une autre personne a théorisé: “Travis Scott est en fait” le deuxième? N’est-ce pas son vrai nom ? Peut-être quelque chose lié à ça ?

Le mois dernier, les fans ont pensé que le nom du tout-petit pourrait être “Butterfly” après que Kylie a semblé laisser tomber un indice sur Instagram.

Elle a partagé un clip d’elle marchant avec l’enfant de six mois niché contre sa poitrine dans un harnais pour bébé avec la légende “Matin” et un emoji papillon bleu – le même qu’elle a utilisé dans son nouveau message.

La porte du garage de Kylie lisait Welcome Home et ses fans sont convaincus que le nom de son bébé est, oui, "Home"

Ils étaient également ravis de voir de rares photos de ses baskets assorties de 9 mois avec Stormi, 4 ans

Kylie partage ses 2 enfants avec le rappeur Travis Scott