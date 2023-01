Les fans de Kardashian pensent que Kourtney est «définitivement enceinte» alors que la star laisse tomber un «indice» majeur sur une nouvelle photo de la fête de famille

KOURTNEY Kardashian a des fans qui pensent que la star attend son quatrième enfant après avoir vu ses dernières photos.

La star de Hulu a alimenté les rumeurs de grossesse après avoir encore une fois posé la main sur le ventre.

Les fans de Kourtney Kardashian pensent que la star est “définitivement enceinte” après avoir posé avec sa main sur son ventre ici[/caption] Instagram

La star de télé-réalité a posé dans une robe blanche découpée lors de sa soirée de réveillon de Noël[/caption]

Kourtney a attiré l’attention sur son ventre dans une nouvelle série de photos qu’elle a partagées de sa soirée de réveillon de Noël exagérée.

La femme de 43 ans portait une robe blanche découpée et posait sa main sur son ventre en une seule image.

Les fans ont inondé les commentaires de spéculations sur leur bébé, l’un d’eux demandant: “Est-elle enceinte?”

Un autre a répondu : “C’est ce que j’ai pensé quand j’ai vu sa main sur son ventre.”

«Elle a mis sa main là où elle a mis sa main pour que les gens la remettent en question. C’est sûr », a suggéré un troisième.

Alors qu’un utilisateur a affirmé: “Elle est définitivement enceinte.”

Quelques jours plus tôt, Kourtney avait déclenché des rumeurs de grossesse lorsqu’elle avait posé la main sur le ventre en un clin d’œil de la même fête.

Cela vient après que The US Sun ait révélé en exclusivité que Kourtney et son mari, Travis Barker, “essayent toujours” d’avoir un bébé.

Le célèbre couple espère avoir un enfant ensemble 10 mois après l’arrêt du traitement de FIV.

EN TRAIN D’ESSAYER

“Travis et Kourtney aimeraient toujours avoir un bébé ensemble. Ils essaient toujours », a déclaré une source au US Sun.

“Elle a fait une pause dans la FIV, mais cela ne signifie pas que les plans ont changé.

“Ils espèrent accueillir un bébé dans un avenir proche.”

L’ex de Scott Disick a parlé de ses projets de bébé depuis qu’il s’est marié avec le batteur de Blink 182, 47 ans.

Il y a quelques mois, elle a déclaré aux caméras : « Travis et moi voulons avoir un bébé, et donc mon médecin nous a emmenés sur cette voie de la FIV.

“Comme, ça n’a pas été l’expérience la plus incroyable.”

Les deux tourtereaux ont depuis documenté leur parcours de grossesse sur The Kardashians de Hulu.

PARCOURS FIV

Dans un confessionnal diffusé cet automne, Kourtney a révélé des nouvelles choquantes sur leur processus de fertilité.

Elle a révélé: “Après huit mois de notre FIV [in-vitro fertilization] voyage, nous avons fait une pause et avons voulu essayer les choses naturellement.

Le mois dernier, elle a ensuite partagé une mise à jour sur la façon dont elle se sentait après la FIV.

“J’ai enfin commencé à retrouver mon énergie 10 mois après l’arrêt de la FIV, pour tous ceux qui y passent, ça va mieux !” elle a partagé sur son Instagram.

La fondatrice de Poosh a affirmé dans la série documentaire qu’elle avait pris du poids grâce à la FIV.

Mais elle a adopté ses nouvelles courbes – passant de 95 livres à 115.

«Je suis tellement dans mon corps plus épais. J’ai regardé des photos de mon corps quand j’étais si maigre, c’est grinçant”, a-t-elle déclaré dans un épisode passé.

RÉPONDRE

Elle s’est même défendue à un moment donné lorsque quelqu’un a remis en question son corps.

Après qu’un fan ait commenté une photo d’elle posant en lingerie: “Attendez une minute, j’ai raté qu’elle soit enceinte”, a répondu Kourtney, “Non, mais il vous manque le corps d’une femme.”

La star de télé-réalité a trois enfants avec son ex Scott – Mason, 13 ans ; Pénélope, 10 ans ; et Reign, huit.

Pendant ce temps, Travis partage son fils Landon, 19 ans, et sa fille Alabama, 17 ans, avec son ex Shanna Moakler.

Kourtney a également déclenché des rumeurs de grossesse avec ce cliché partagé la semaine dernière[/caption] Instagram

La star de télé-réalité est mariée à Travis Barker et partage trois enfants avec son ex Scott Disick[/caption] Hulu

Plus tôt dans l’année, Kourtney a révélé qu’elle avait subi des traitements de FIV[/caption]