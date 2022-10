Les fans de Kardashian pensent que Kourtney a ombragé Khloe dans son message d’anniversaire pour Kim après avoir repéré des détails incriminants dans une nouvelle photo

KOURTNEY Kardashian a peut-être ombragé sa jeune sœur Khloe dans son nouveau message d’anniversaire pour Kim alors qu’elle partageait une poignée de photos de retour.

Alors que les fans analysaient les rares photos, ils pensent avoir repéré un détail incriminant dans les photos des sœurs Kardashian alors qu’elles étaient tout-petits.

HULU

Kourtney Kardashian a publié une multitude de photos rares d’elle-même, Kim et Khloe en tant que tout-petits[/caption]

Khloé Kardashian / Instagram

Bien que les fans n’aient pas été charmés par les souvenirs chaleureux et aient plutôt discuté de la différence entre Khloe et ses sœurs sur les photos[/caption]

En un clin d’œil, Kourtney Kim et Khloe ont souri l’une à côté de l’autre en portant des robes à carreaux assorties avec des volants et des nœuds.

Sur une deuxième photo, Khloe, un tout-petit, avait l’air triste devant la caméra alors que Kim posait avec un parapluie.

Cependant, les fans n’ont pas été charmés par les chaleureux souvenirs d’enfance.

En savoir plus sur les Kardashian hors de portée Les fans reprochent à Kris Jenner de se vanter d’avoir “oublié” qu’elle possède un condo de 1,6 million de dollars BONE MON DIEU ! Les fans de Kris “effrayés” par le projet de la star de fabriquer des bijoux avec sa partie du corps

Depuis que la famille est devenue célèbre avec le début de KUWTK, les fans se sont toujours demandé si l’ex de Kris Jenner, feu Robert Kardashian, était vraiment le père biologique de Khloe en raison de différences physiques avec ses sœurs aînées.

Au fil des ans, d’autres sujets sont apparus dans les rumeurs sur la paternité de Khloe, notamment OJ Simpson, le coiffeur de longue date de Lionel Richie et Kris, Alex Roldan.

Les fans ont continué à spéculer autour de cette rumeur et ont formé leurs propres théories sauvages selon lesquelles Kourtney a intentionnellement choisi cette photo pour ombrager Khloe.

Alors que les passionnés de Kardashian se rendaient sur un forum en ligne pour discuter de l’apparence de Khloe, l’un d’eux a posté : “Je ne comprends pas comment quelqu’un peut prétendre qu’elle est la fille bio de Rob. Elle n’est clairement pas la sienne.

Un deuxième a contribué: “La génétique est sauvage, mais je suis vraiment choquée qu’il y ait encore des gens qui disent qu’elle est l’enfant de Robert.”





Pourtant, un troisième a déclaré: «Couleur des cheveux différente, texture des cheveux différente, couleur des yeux différente, forme des yeux différente, couleur de la peau différente, nez différent, mâchoire différente, forme du visage différente, forme du corps adulte différente, taille différente… Je veux dire, allez. ”

Un quatrième fan a émis l’hypothèse : “Kris trompant leur père et ayant deux (trois) bébés papas différents les a vraiment traumatisés. Vous pouvez le voir quand ils traînent Kris pour avoir plusieurs bébés papas.

“C’est pourquoi ils insistent pour que tous leurs enfants soient avec le même mec, peu importe à quel point ce mec est merdique.”

Un cinquième fan a accepté et a posté: “Ils essaient de nous faire oublier que Kris a trompé Robert.”

LES HOMMES DE MOM-AGER

Quelques-unes des diverses affaires et relations de Kris ont été confirmées au fil des ans.

À la fin des années 1980, il a été révélé que Kris avait une liaison avec le footballeur Todd Waterman.

Un mois après la finalisation du divorce de Kris avec Robert, elle a commencé à sortir avec Bruce Jenner, qui deux décennies plus tard est devenu une femme transgenre, a fait la transition et a pris le nom de Caitlyn.

Après la séparation de Caitlyn et Kris, la monarque Kardashian a commencé à sortir avec Corey Gamble – qu’elle voit toujours aujourd’hui, malgré le fait que le couple ait une relation intermittente.

LE PLUS GRAND KARDASHIAN ?

Cependant, les fans pensent toujours qu’il pourrait y avoir un troisième bébé papa potentiel dans la vie de Kris.

Au fil des ans, les fans ont continué à spéculer sur la façon dont la taille de Khloe domine Kourtney et Kim.

Khloe mesurerait 5’10 “, tandis que Kim mesure 5’2” et Kourtney est la plus courte à 5’1 “.

Cependant, Kendall et Kylie – leurs demi-sœurs que Kris a eues avec Caitlyn – mesurent respectivement 5’10” et 5’6″.

Kris elle-même mesure 5’6″.

SOEUR FEUD

La star de Hulu a dévoilé la vérité sur sa rivalité avec Kim et Khloe lors d’une apparition sur le podcast Not Skinny But Not Fat.

L’animatrice de podcast Amanda Hirsch a mentionné le lien autrefois étroit de Kourtney avec Khloe.

Elle s’est souvenue de la relation étroite entre le fondateur de Poosh et la plus jeune sœur Kardashian et de la façon dont Kim était “l’étrangère” du groupe.

Bien que cette dynamique semble avoir changé, Khloe et Kim se rapprochent et Kourtney s’éloigne du couple.

La fondatrice de Poosh a émis l’hypothèse que la nouvelle proximité de ses sœurs pourrait être due au fait qu’elles accueillent toutes deux des enfants en même temps.

Le troisième enfant de Kim, Chicago, quatre ans, est né en janvier 2018 par mère porteuse, tandis que Khloe a donné naissance à son premier enfant, True, en avril de la même année.

Les frères et sœurs partagent également des parcours de maternité similaires alors que Khloe a suivi les traces de Kim et a emprunté la voie de la maternité de substitution pour avoir son deuxième enfant, un fils, né en août.

“J’avais juste l’impression qu’elles étaient vraiment liées – comme si elles traversaient les mêmes choses”, a expliqué Kourtney à propos de la relation de ses sœurs.

La star de la télévision a ensuite révélé ce qui la séparait de ses frères et sœurs, affirmant qu’ils “s’étaient ligués” contre elle concernant ses différents objectifs de carrière.

“Et puis j’ai eu l’impression que c’était à ce moment-là que j’étais mécontent de la série, en particulier à cause de leur association.”

“Presque tout ce que Khloe et moi avions fait à Kim, et ils me l’ont en quelque sorte retourné”, a expliqué Kourtney.

La fondatrice de Lemme a partagé qu’elle avait également commencé une thérapie à ce moment-là, elle se sentait donc «sensible» aux commentaires de ses sœurs.

Bien que Kourtney et Khloe ne soient plus aussi proches qu’avant, la star a assuré aux auditeurs que leur relation était “bonne” maintenant.

Bien que Khloe ait apparemment applaudi avec un message crypté partagé sur ses histoires Instagram.

La star de télé-réalité s’est rendue sur la plate-forme pour publier une note sur un fond blanc, lisant: «Prononcez des mots positifs dans votre vie tous les matins. Voir grand. Pensez à la guérison. Pensez succès. Pensez à la paix. Pensez au bonheur. Pensez à la mentalité de croissance. Commencez toujours la journée avec une énergie positive.

En savoir plus sur le soleil américain ENLEVER LES VÊTEMENTS Je passe d’un 5 à un 10 quand j’enfile un bikini mais je me fais toujours troller

Khloé Kardashian / Instagram

Depuis des années, des rumeurs circulent selon lesquelles Robert Kardashian n’est pas le vrai père de Khloe[/caption]

Getty

Les fans ont continué à discuter de cette théorie en parlant de la taille de Khloe et d’autres différences génétiques avec ses sœurs[/caption]