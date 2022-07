Les fans de Kardashian pensent que Kim est “TERMINÉE” avec Pete Davidson après que la star a partagé une citation énigmatique sur les “drapeaux rouges”

Les fans de KARDASHIAN craignent que Kim se soit séparée de son petit ami Pete Davidson.

Cela vient après que la star de télé-réalité ait partagé des messages cryptés sur les «drapeaux rouges».

Instagram/kimkardashian

Certains fans pensent que la relation entre Kim Kardashian et Pete Davidson pourrait être terminée[/caption]

Kim Kardashian/Instagram

Cela vient après qu’elle ait partagé des messages cryptés[/caption]

Alors qu’elle était en Australie pour rendre visite à son petit ami acteur Pete, 28 ans, Kim, 41 ans, a partagé une citation qui a inquiété ses fans.

S’adressant à ses histoires Instagram, elle a posté: “Les filles peuvent voir la différence entre 200 nuances de rouge à lèvres nude, mais elles ne peuvent pas voir les drapeaux rouges.”

Kim a également partagé une autre citation mystérieuse qui disait: “Parfois, j’aimerais pouvoir revenir dans la vie.

“Pas pour changer les choses, juste pour ressentir certaines choses deux fois.”

De nombreux fans de Kim sur les réseaux sociaux craignaient que les messages ne signifient que la relation de la star de Hulu est sur les rochers.

“Kim me stresse avec ces citations – elle en a fini avec Pete?” on a demandé.

Un autre a commenté : “Ces citations sont très étranges, car elles semblent faire référence à quelque chose de personnel !”

“WTF se passe?” écrit un troisième.





Pendant ce temps, d’autres ont proposé que les citations fassent référence à la sœur de Kim, Khloe Kardashian, suite à l’annonce qu’elle allait avoir un autre bébé avec son ex infidèle Tristan Thompson.

TENIR LA DISTANCE

Kim a publié les commentaires improvisés quelques jours seulement après son départ pour l’Australie pour rendre visite à Pete.

Il travaille actuellement sur un nouveau film.

Ils sont installés dans un lodge à 5 000 $ la nuit pour une réunion romantique après avoir passé un mois à part en raison d’engagements professionnels.

Alors que Kim vit à Los Angeles, Pete est toujours basé à New York.

Et bien qu’ils semblent faire fonctionner leur situation bicôtière, certains des amis de Kim ont dit en exclusivité au Sun qu’ils s’inquiétaient de l’avenir de leur relation.

Cependant, d’autres initiés soutiennent que Pete et Kim sont “toujours ensemble à 100%”.

HOMME DE FAMILLE

La semaine dernière, Pete a dit à Kevin Hart qu’il voulait se marier et avoir un enfant avec son amant nabab SKIMS.

Kim a 13 ans l’aîné de Pete et partage déjà ses enfants North, neuf ans, Saint, six ans, Chicago, quatre ans et Psalm, trois ans, avec son ex Kanye West, dont elle a divorcé en mars.

La mère de quatre enfants et Pete ont commencé à se fréquenter en octobre 2021 après s’être connectés sur le plateau de Saturday Night Live.

INSTAGRAM/kimkardashian

Les fans craignaient que ce message de Kim ne crée des problèmes pour elle et la relation de Pete[/caption]

Instagram

Elle est maman de North, neuf, Saint, six, Chicago, quatre et Psalm, trois, qu’elle partage avec son ex Kanye West[/caption]

Getty Images – Getty

Le rappeur et la star de télé-réalité ont divorcé plus tôt cette année[/caption]