Les fans de Kardashian pensent que Kim est méconnaissable dans un body moulant nude pour de nouvelles photos “étranges”

Les fans de KARDASHIAN pensent que Kim semble méconnaissable dans de nouvelles photos “étranges”.

La star de télé-réalité a posé dans un body nude moulant pour une série de clichés bizarres.

INSTAGRAM/KIM KARDASHIAN

Les fans pensent que Kim Kardashian semble méconnaissable sur de nouvelles photos[/caption]

INSTAGRAM/KIM KARDASHIAN

Elle s’est enveloppée dans ce qui semblait être des couches et des couches de ses propres cheveux en un clin d’œil bizarre[/caption]

S’adressant à Instagram, Kim, 41 ans, a partagé une collection de nouvelles photos.

Elle a choisi de porter un body en tricot qu’elle a accessoirisé avec des bijoux en or et un fard à paupières en or assorti.

Sur la photo finale bizarre, son corps semblait être enveloppé dans des mèches sans fin de ses propres cheveux blonds platine.

Souligné par un maquillage dramatique, ses traits du visage semblaient également différents par rapport aux photos récentes.

POUR L’AMOUR DE PETE Les fans de Kardashian pensent que Kim est “FAIT” avec Pete après des publications sur les “drapeaux rouges” PAS EN FORME J’ai essayé les SKIMS de Kim Kardashian – je suis déçue, mon shapewear à 11$ est mieux

Dans la légende, la star de Hulu a écrit : « Comment diable épelez-vous Raiponce ?! Repunzle ? mdr.”

Cependant, ses partisans étaient beaucoup plus intéressés par l’apparence radicalement changée de Kim.

L’un d’eux a écrit: “Je ne sais pas qui c’est sur la dernière photo mais ce n’est pas Kim et honnêtement, ça donne une vallée étrange.”

“Arrête Kimberly ! Elle est tellement grincer des dents… elle a juste l’air bizarre », a convenu un autre.





“Cette dernière photo ne lui ressemble même pas”, a ajouté un troisième.

‘DRAPEAUX ROUGES’

Les photos décalées de Kim sont arrivées quelques heures seulement avant qu’elle ne confonde à nouveau ses fans avec une série de citations cryptées.

Les fanatiques de Kardashian craignaient même que Kim se soit séparée de son petit ami Pete Davidson après avoir partagé un message sur les “drapeaux rouges”.

Le magnat de SKIMS est actuellement en Australie pour rendre visite à Pete, où il tourne un nouveau film.

Alors qu’elle est enfermée dans un lodge à 5 000 $ la nuit avec son copain acteur, Kim a continué à partager de nombreuses nouvelles photos avec ses fidèles passionnés.

TOUT NATUREL

Au cours du week-end, elle a été félicitée pour avoir montré sa vraie texture de peau dans une photo inédite.

Le compte de la nouvelle entreprise commerciale de Kim – une entreprise de soins de la peau – a partagé une photo de la star prenant le soleil sur son visage.

Elle semblait avoir une main près de son front, protégeant ses yeux des rayons, et elle n’avait pas de maquillage sur son visage.

Les imperfections et la décoloration étaient visibles sur son menton.

Ses cheveux blonds décolorés au style typique étaient attachés en une simple queue de cheval.

En savoir plus sur le soleil SEMENCER LE MONDE Errol Musk “a été invité à donner du sperme pour créer une nouvelle génération d’Elons” PARASITE RÉEL Détails d’horreur après qu’un homme est entré par effraction dans la maison “pour opérer sa famille”

Les photos sont venues après que Kim ait été critiquée pour avoir encore une fois photographié des photos d’elle-même.

Les fans ont accusé l’ancienne de L’incroyable famille Kardashian d’avoir amélioré numériquement ses clichés de bikini.

Instagram

Kim est actuellement en Australie pour rendre visite à son petit ami Pete Davidson[/caption]

Kim Kardashian/Instagram

Elle a récemment montré sa peau sans maquillage dans un nouveau clip[/caption]

Instagram / Kim Kardashian

Mais la magnat de la beauté a été accusée d’avoir édité ses photos de bikini dans le passé[/caption]