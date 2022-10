Les fans de Kardashian pensent que Kim a l’air “si différente” de ses amis d’enfance “tout naturels” sur une nouvelle photo

Les fans de KARDASHIAN ont déclaré qu’ils pensaient que Kim était si différente de ses amis d’enfance entièrement naturels sur une nouvelle photo.

La photo a été prise lors du dîner du 42e anniversaire de la star de Hulu qu’elle a apprécié avec sa famille et ses amis mardi.

Kim Kardashian a posé avec ses amies d’enfance Sarah Meyer Michaelson, Allison Statter et Zoe Winkler Reinis lors du dîner de son 42e anniversaire[/caption]

Les fans de Kardashian ont déclaré que Kim était très différente de ses amis “au visage frais” du même âge[/caption]

Kim, 42 ans, a partagé la photo, ainsi que plusieurs autres clichés de sa célébration d’anniversaire, sur son Instagram mardi.

Dans le post, Kim pose avec des amis d’enfance Sarah Meyer Michaelson, Allison Statter et Zoe Winkler Reinis.

Un fan a capturé la photo et l’a republiée sur un tableau Reddit dédié à Kardashian où les fans ont pesé sur les différences d’apparence entre les copains de longue date.

Une personne a commenté : “C’est tellement bizarre de la voir avec des amis d’enfance qui sont beaux et au visage frais.

Ils ont poursuivi : « Je n’utilise même pas le mot « naturel » parce qu’il est normal d’obtenir des améliorations… mais cela rend tellement évident à quel point cette famille est ridicule et caricaturale. [themselves] voir.

Un autre fan a accepté, écrivant « SÉRIEUSEMENT. La rousse a l’air d’avoir environ 12 ans, mais Allison et la personne qui porte la robe noire à sa gauche sont MAGNIFIQUES… Les femmes du début des années 40 dégagent facilement une ambiance du milieu des années 30. »

Un troisième commentateur a écrit : Ses amis d’enfance sourient en fait ! Pas cette moue des yeux morts.

Le sentiment s’est poursuivi lorsqu’un Redditor a déclaré: «Les vraies personnes savent sourire. Ils ont l’air détendu et charmant. Ils ont l’air humain.

Alors qu’un autre a commenté: “D’accord? J’ai l’impression que Kim s’est entourée de ces femmes pour se faire belle, mais je pense que cela a eu l’effet inverse. Ces filles sont absolument magnifiques par rapport à [the] poupée Bratz en plastique Kim.

SLIM-KIM

Kim a alarmé les fans après avoir semblé “la plus maigre” de toutes ses sœurs sur une autre photo prise lors du dîner de son 42e anniversaire.

La star des Kardashians a publié un cliché rare avec ses frères et sœurs Kourtney, 43 ans, et Khloe Kardashian, 38 ans, et Kylie, 25 ans, et Kendall Jenner, 26 ans, mardi soir.

Kim a partagé diverses photos avec sa famille et ses amis les plus proches du dîner, qui comportaient des rideaux blancs et des centaines de bougies blanches.

Dans la photo de groupe, les fans ont souligné que Kim avait l’air nettement plus mince que le mannequin de piste Kendall devant qui elle se tenait.

L’un d’eux a écrit sur Reddit : “Pas de haine, mais Kendall est derrière Kim et sa tête fait le double de la taille…”

Un autre a demandé: “En quoi Kim est-elle la plus maigre ici?”

Un troisième a posté: “Elle et Khloe sont clairement en compétition pour être les plus minces.”

Les fans s’inquiètent de la perte de poids de Kim depuis qu’elle a perdu 16 livres en trois semaines pour rentrer dans la célèbre robe de Marilyn Monroe au Met Gala.

Dans une interview avec Vogue en mai, Kim a admis : « Je l’ai essayé et ça ne me convenait pas. J’ai dit : ‘Donnez-moi trois semaines.’ J’ai dû perdre 16 livres.

« C’était un tel défi. C’était comme un [movie] rôle… Je n’ai pas mangé de glucides ni de sucre depuis environ trois semaines », a-t-elle ajouté.

Kim a continué à s’en tenir au régime strict et au régime de remise en forme et a révélé en juin qu’elle avait perdu 21 livres.

LE COUP DE COEUR DE MAMAN

Les fans de Kardashian se sont moqués des dépens de Kim et Kylie après que Kris Jenner, 66 ans, ait fait une fouille majeure du duo de frères et sœurs en ligne.

La momager a partagé une photo franche de la fête d’anniversaire exagérée et très critiquée de sa fille.

La femme de 66 ans est apparue dans une robe à manches longues scintillante et de grandes boucles d’oreilles en diamant.

Elle se tenait derrière ses filles, qui étaient assises à une table en pleine conversation.

Kris a légendé le post : “Quand ils pensent tous les deux qu’ils sont les favoris…”

Les fans, ainsi que les membres de la famille Kardashian, sont apparus absolument stupéfaits par la blague.

Le fondateur de SKIMS a commenté avec deux emojis “crâne et os croisés”, tandis que Khloe a posté plusieurs emojis de cercueil.

Simon Huck, un ami de la célèbre famille, a commenté “Légende” et ajouté un emoji de pierre tombale.

Kylie, pour sa part, n’a pas tout de suite pesé.

Kim Kardashian/Instagram

Les fans ont également exprimé que Kim semblait être la plus maigre de toutes ses sœurs, y compris le mannequin Kendall[/caption]

Kim Kardashian/Instagram

Les fans ont comparé les amis d’enfance de Kim, qui sourient sur les photos, aux connaissances plus récentes de Kim qui montrent rarement plus qu’un sourire narquois[/caption]

Kim Kardashian/Instagram

Kris Jenner a légendé en plaisantant cette photo, “Quand ils pensent tous les deux qu’ils sont les favoris …”[/caption]