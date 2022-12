Les fans de Kardashian pensent que Kim a l’air “contre nature” et “disproportionnée” lors de son voyage à Miami avec sa soeur Khloe

KIM Kardashian n’a pas perdu de temps pour afficher son physique dans de minuscules hauts courts depuis qu’elle a atterri à Miami, en Floride.

La mère de quatre enfants vit actuellement à Miami, en Floride, avec sa sœur cadette Khloé – et les frères et sœurs ont fait sensation avec leur tenue vestimentaire alors que les fans pensent que Kim a l’air “contre nature et disproportionnée”.

Les fans de Kardashian ont accusé Kim d'avoir l'air disproportionné

Les fans pensent que Kim n'a pas l'air naturel

Vendredi, Kim et Khloé sont sortis pendant Art Basel, une exposition d’art qui met en lumière des œuvres importantes de maîtres et d’artistes émergents qui créent de l’art moderne et contemporain.

Kim, 42 ans, portait un pantalon en cuir ample avec une taille asymétrique et des détails intéressants sur le genou.

Sur le dessus, elle portait un t-shirt graphique bleu électrique, et elle a retroussé les manches et l’ourlet de la chemise exposant son ventre.

Pendant ce temps, Khloé portait un body noir transparent avec un pantalon cargo surdimensionné en denim gris foncé délavé à l’acide.

Elle a complété son look avec une coiffure mi-haute mi-bas, des lunettes de soleil noir de jais et des bijoux en or.

Les fans ont examiné les clichés en détail, et une personne en a partagé certains sur un fil populaire Kardashians Reddit.

Quelqu’un a commenté: “Ce sont de vieux abdos, même pas de manière grossière, c’est exactement ce à quoi cela ressemble quand vous atteignez quarante ans, avez trop d’argent, lipo et entraînement personnel 6 jours par semaine.”

Un autre utilisateur de Reddit a posté : “Ils ont fière allure mais l’estomac de Kim me semble bizarre. c’est juste une forme si peu naturelle, et je ne veux pas seulement dire parce qu’elle est exagérément en forme de sablier comme elles le sont toutes. Je ne peux pas mettre le doigt dessus, mais ce n’est tout simplement pas comme ça que la taille fonctionne.

« Je n’y connais pas grand-chose en chirurgie plastique, est-ce que quelqu’un sait ce qu’ils font à leur taille ? lipo, je suppose ? » ils ont ajouté.

Un autre critique a commenté : « J’aime l’ambiance des deux looks, mais quelque chose ne va pas et je n’arrive pas à le comprendre. J’ai l’impression qu’ils sont tellement disproportionnés maintenant que je ne peux pas regarder au-delà. Ils sont beaux juste différents de la beauté humaine normale lol.

Un autre a affirmé: “Kim a payé cher pour ce corps, alors elle va s’assurer que tout le monde le voit. Khloé a l’air vraiment bien !

Les commentaires sont venus après que Kim ait surpris tout le monde en montrant son ventre naturel, y compris ses défauts, dans la même tenue.

Sur plusieurs des photos, les rides et les plis de l’estomac de Kim sont bien visibles, surtout lorsqu’elle est assise dans le véhicule.

La façon dont la peau de son ventre se plie semble être causée par la peau lâche de sa récente perte de poids extrême.

EXTRÊMEMENT MAIGRE

Début octobre, Kim a subi une procédure de raffermissement de la peau sur le ventre pour tenter de se débarrasser de ces plis.

C’était son deuxième rendez-vous avec le Dr Ashkan Ghavami pour subir le traitement “Morpheus8 Body” qui raffermit la peau avec la radiofréquence.

Kim a dit: “Nous voulons juste avoir l’air arrachés.”

Mais les fans de Kim craignent que dans ses efforts pour avoir l’air “arrachée”, elle devienne extrêmement malsaine.

Une source a déclaré au US Sun que Kim “aime sa maigreur”. Elle prévoit également de perdre encore plus de poids.

La source a déclaré que Kim prévoyait de continuer à suivre un régime sans sucre jusqu’à ce qu’elle perde deux livres de plus afin qu’elle puisse être en dessous de son objectif de poids.

Kim a l’impression qu’elle n’a jamais été aussi belle, et elle veut rester aussi mince.

Kim a certainement flashé la chair depuis son arrivée en Floride

La fondatrice de SKIMS et son jeune frère Khloe Kardashian sont fans de hauts moulants et de pantalons amples en ce moment

Les abdos de Kim semblaient très proéminents alors qu'elle posait pour une photo avec sa soeur Khloe Kardashian et Serena Williams et Amber Ridinger Mclaughlin