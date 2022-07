Les fans de Kardashian pensent que Kim a accidentellement FUITE d’énormes nouvelles que Khloe et Tristan Thompson attendaient et ont révélé le sexe de leur bébé

Les fans de KARDASHIAN pensent que la sœur de Khloe, Kim, a peut-être involontairement divulgué des nouvelles qu’elle et Tristan Thompson attendent à nouveau.

Ils pensent également qu’elle aurait pu faire une révélation encore plus grande, annonçant le sexe de l’enfant dans un épisode de The Kardashians.

E !

Khloe Kardashian et Tristan Thompson attendent un deuxième enfant[/caption]

Hulu

Pendant l’épisode, Kim Kardashian a crié en partageant la nouvelle avec sa famille[/caption]

Suite à des informations selon lesquelles Khloe, 38 ans, attend un bébé avec l’ex tricheur Tristan, 31 ans, les fans bourdonnent à propos de la fuite.

Certains soupçonnent que la nouvelle est en fait sortie avant mercredi et que quelqu’un proche de Khloe en a fait la révélation.

Les fans de Kardashian réfléchissent à la finale de la saison 1 de l’émission de téléréalité familiale Hulu, où Kim Kardashian et le reste de la famille ont appris l’infidélité de Tristan.

La magnat de KKW Beauty a été vue dans la salle de sport pendant l’épisode, parlant à sa famille au téléphone quand, à un moment donné, elle a dit à propos de la maîtresse de Tristan, Maralee Nichols : “Khloe voulait un garçon, et cette fille va avoir un garçon.”

Les fans sur Twitter n’ont pas perdu de temps à réagir à la nouvelle choquante.

L’un d’eux a écrit: “Maintenant, il est logique que Kim crie, mais Khloe voulait avoir un garçon. Parce que cette mère porteuse portait déjà leur putain d’enfant.

Un autre fan de Kardashian a tweeté: “Attendez donc quand Kim a dit” elle voulait essayer d’avoir un garçon “, elle faisait allusion à la mère porteuse. bc ils ne connaissaient pas le sexe à ce moment-là. je me sens mal pour khloe maintenant si c’était avant septembre ?”

Un troisième utilisateur de Twitter a écrit : « Kim continuait. Ils savaient tous que Khloe allait enfin la rendre heureuse pour toujours !!!!!!!! Mais bébé maman numéro 3 a dit SIKE !!!!!”





BOMBE BÉBÉ

Une déclaration du représentant de Khloe a confirmé qu’elle avait bien un deuxième enfant via une mère porteuse.

Selon TMZ, Tristan est le père du bébé.

Il partage déjà sa fille True, âgée de quatre ans, avec son ex magnat de la mode.

La déclaration a révélé que le bébé avait été conçu en novembre de l’année dernière, peu de temps avant que Khloe et Tristan ne se séparent à cause du scandale de l’enfant amoureux.

“Khloe est incroyablement reconnaissante envers l’extraordinaire mère porteuse pour une si belle bénédiction”, a déclaré le représentant.

Khloe et Tristan étaient encore et encore de 2016 à 2021, lorsque la NBA a avoué avoir trompé Khloe avec le modèle de fitness Maralee.

Des tests de paternité ont révélé plus tard qu’il avait engendré un enfant à la suite de l’affaire.

Ce n’était pas la première fois que Tristan était infidèle à Khloe – le mannequin Sydney Chase a affirmé qu’elle l’avait rencontré, et il a embrassé Jordyn Woods, la meilleure amie de Kylie Jenner, lors d’une fête à la maison.

Les téléspectateurs de Kardashians ont pu assister à l’impact dévastateur de la tricherie de Tristan sur l’émission Hulu.

La jeune sœur Kylie a décrit Tristan comme “la pire personne de la planète” après avoir appris la nouvelle.

La fondatrice de Good American elle-même a avoué plus tard qu’elle “criait et pleurait” en regardant l’épisode.

Khloe a décidé d’accueillir le bébé numéro deux via une mère porteuse, suivant les traces de sa sœur aînée Kim, qui a utilisé une mère porteuse pour ses troisième et quatrième enfants avec son ex Kanye West.

En plus de partager True avec Khloe et Theo avec Maralee, Tristan est également père d’un fils de cinq ans, Prince, avec son ex Jordan Craig.

Maralee affirme que le joueur des Chicago Bulls n’a jamais rencontré leur fils en bas âge Theo, alors qu’il l’a qualifiée de “chercheuse d’or” au milieu de leur vilaine bataille pour la garde.

Le drame a commencé avant la naissance de leur fils et reste en suspens.

Selon les reportages de TMZ, le deuxième enfant de Khloe et Tristan est attendu “dans quelques jours”.

Une autre source affirme que l’enfant est peut-être déjà né.

Instagram/Maralee Nichols

Tristan a engendré un enfant avec sa maîtresse Maralee Nichols et n’est pas dans sa vie[/caption]

Youtube

Il est resté proche des Kardashian au milieu du scandale[/caption]

Hulu

Lui et Khloe sont parents d’une fille True Thompson, qui a cinq ans[/caption]