Les fans de Kardashian partagent leur théorie sur les raisons pour lesquelles Khloe n’autorisera pas True, 4 ans, à dormir chez Kourtney

Les fans de KARDASHIAN ont une nouvelle théorie sur les raisons pour lesquelles Khloe ne laissera pas sa fille True dormir chez Kourtney.

Le buzz a commencé après que Kim Kardashian a pris une photo de trois de ses quatre enfants et de sa nièce portant un pyjama assorti lors d’une soirée amusante dans son manoir.

Getty

Les fans de Kardashian ont une nouvelle théorie sur les raisons pour lesquelles Khloe ne laissera pas True dormir chez Kourtney[/caption]

Kourtney Kardashian/Instagram

Les fans ont émis l’hypothèse que cela a à voir avec les enfants de Kourtney ou la façon dont elle est parentale[/caption]

La photo a déclenché une énorme discussion en ligne, certains fans affirmant que Kim, 42 ans, jetait de l’ombre sur Kourtney, 43 ans, avec la photo, notant que Khloe, 38 ans, ne permettra pas à True de dormir chez sa sœur aînée.

Maintenant, les fans veulent savoir pourquoi le fondateur de Good American est si anti-sleepover en ce qui concerne le fondateur de Lemme, mais permettra à True de rester avec le magnat du SKKN.

Selon un fil en ligne centré sur Kardashian, certains pensent que cela a à voir avec le comportement des enfants de Kourtney, bien qu’il existe un certain nombre de théories qui circulent.

“J’ai aussi entendu des histoires d’horreur sur le comportement des enfants de Kourtney … Je suppose que Khloe s’inquiète simplement que son enfant soit victime d’intimidation ou quelque chose du genre”, a écrit un utilisateur.

Un autre fan a noté: “Quand ils ont eu un épisode dans leur émission sur qui serait le tuteur de l’enfant si quelque chose lui arrivait, Kim et Khloe ont dit qu’ils se choisiraient mais qu’ils ne laisseraient pas leurs enfants aux soins de Kourtney parce qu’ils ont dit son style parental est indulgent et elle ne discipline pas ses enfants.

De même, un troisième commentateur a écrit : « Je pense que Kourtney attribue à un style parental différent de celui de Kim et Khloe.

«J’ai le sentiment que je suis la maison de Kourtney, c’est sa voie ou pas et elle n’est peut-être pas disposée à permettre aux enfants de manger ce à quoi ils sont habitués ou à appliquer des règles qui comptent pour Khloe. Je suppose également que cela a quelque chose à voir avec leur écart d’âge.

Pendant ce temps, les fans ont bien ri de la “fouille” apparente de Kim à Kourtney.





LANCER DES COUPS

Après avoir remarqué qu’aucun des enfants de Kourtney n’était présent lors de la dernière soirée pyjama de Kim, les fans pensent que c’était peut-être une décision calculée.

Les photos de la star de Hulu ont été publiées sur Reddit, où les fans ont disséqué chaque détail, y compris un détail d’arrière-plan étrange.

Alors que d’autres étaient obsédés par cela, certains se demandaient si Kim était louche, un utilisateur écrivant: «Nous savons tous que Kim est mesquin.

« Pensons-nous que sa dernière publication sur Instagram est une ombre directe pour Kourt ? Après le clip de Khloé disant qu’elle ne laisserait jamais la vraie dormir chez Kourtney ? »

Un autre fan a écrit: « Kim humilierait sa propre sœur si cela signifiait se venger d’eux pour une raison quelconque. Je suis d’accord avec Khloe pour ne pas laisser sa fille dormir dans la maison de Kourt, mais il n’y a aucune raison pour qu’aucun d’entre eux utilise cela comme une fouille et provoque éventuellement plus de tension entre Kourtney et Khloe.

” Mais …. Nous parlons de Kim ici. Alors…”

Quelqu’un d’autre a écrit: “100% c’était frotter du sel dans la plaie.”

Un troisième critique a commenté: “C’est sûr que ça l’était.”

COMBATTRE AVEC LE FEU

Khloe a encore alimenté les spéculations sur une rupture entre elle et Kourtney en partageant la photo de Kim sur sa propre histoire Instagram.

Elle a ajouté la légende: “Ugh… J’adore cette équipe.”

Les photos montraient la star des Kardashian avec trois de ses quatre enfants : Saint, six ans ; Chicago, quatre ; et Psaume, trois.

La fille de Khloe, True, était là, portant le même pyjama que ses cousins.

Kim a souri pendant que ses enfants faisaient des signes de paix et jouaient pendant la séance photo.

Le magnat du SKKN a écrit dans la légende: “Full House”, avec un emoji au cœur noir.

Instagram/Kim Kardashian

Le bavardage a commencé après que Kim a partagé un cliché avec ses enfants et True[/caption]

INSTAGRAM/khloekardashian

Les fans ont noté que Khloe avait précédemment déclaré qu’elle ne laisserait pas sa fille rester avec sa sœur aînée[/caption]

Instagram / Khloé Kardashian

Des rumeurs circulent sur une querelle entre Khloe et sa sœur depuis un certain temps[/caption]