Les fans de Kardashian partagent la théorie « triste » pourquoi Kourtney « continue de supprimer et de publier » des photos du 10e anniversaire de sa fille Penelope

Les fans de KARDASHIAN ont partagé leur “triste” théorie sur les raisons pour lesquelles Kourtney aurait “supprimé et publié” des photos du 10e anniversaire de sa fille Penelope.

Kourtney, 43 ans, a récemment mis en ligne d’autres clichés Instagram de la fête à la piscine de sa fille.

5 Kourtney Kardashian a célébré le dixième anniversaire de Penelope Crédit : Instagram

5 Pénélope a enlevé les bougies de son gâteau d’anniversaire Crédit : Instagram / Poosh

La série a commencé avec Penelope sortant les bougies de son gâteau d’anniversaire.

La star des Kardashian a pris une photo en gros plan du bol rose avec le mot “Love” sur le côté et les biscuits en forme de cœur.

Kourtney a montré son corps en bikini alors qu’elle tirait les ficelles des ballons en forme de cœur.

La série s’est terminée par un gâteau aux biscuits en forme de cœur qui disait: “Joyeux anniversaire, Penelope.”

Kourtney a écrit : “Un 10e anniversaire de rêve pour sa fille de rêve.

“J’adore laisser mes enfants montrer la voie lorsqu’il s’agit de célébrer leurs anniversaires. Elle m’a fait part de toutes ses idées et je l’ai aidée à les concrétiser.

Elle a conclu: “Pour toutes les photos et les détails, allez sur @poosh.”

La star de Hulu a également remercié le chef K pour “toute la nourriture délicieuse” et “la section végétalienne supplémentaire et une section sans gluten pour moi”.

Les plus lus à la télévision ‘CONGE GRANTERNITY’ La star de Gogglebox, Mica Ven, révèle qu’elle est devenue grand-mère à 43 ans NID D’AMOUR À l’intérieur de la maison de 260 000 £ d’Adam Collard à Newcastle alors qu’il la met en vente ‘ce n’est pas simple’ Le patron de Love Island révèle la vérité derrière la sortie de Jacques ‘BIT BOOBY’ Stacey Solomon accueille Loose Women dans une robe révélatrice haletant “mes melons sont sortis”

Pendant la fête à la piscine, les invités ont reçu des bonbons roses dans des bocaux et des sucettes tourbillonnantes en forme de cœur.

Il y avait aussi un immense toboggan de style tropical qui s’incurvait dans l’eau et des palmiers au bord de la piscine.

LA THÉORIE DES VENTILATEURS

Les fans de Keeping Up With The Kardashians ont émis l’hypothèse que la fondatrice de Poosh profitait de la journée spéciale de sa fille pour tirer parti de son site Web.

Un critique a affirmé: “Honnêtement, c’est un peu triste qu’elle n’ait aucune honte à essayer de capitaliser sur la fête d’anniversaire de Penelope.”

Un autre critique a ajouté : “Wow ! Publicité pour l’anniversaire de votre bébé”

Un troisième critique a mentionné: “Tentative de générer du trafic vers Poosh.”

Une quatrième personne est intervenue : “Elle se soucie plus de son esthétique financière que de l’anniversaire de Penelope.”

‘C’EST UNE FÊTE’

Kourtney n’était pas le seul parent à célébrer le dixième anniversaire de sa fille.

Son ex, Scott Disick, 39 ans, a organisé une soirée pyjama pour Penelope et ses invités, qui comprenait ses frères et sœurs et la fille de Kim Kardashian, North, neuf ans.

La fille d’anniversaire se faisait faire les ongles tandis que ses frères Reign, sept ans, et Mason, 12 ans, ont été surpris en train de se bagarrer.

Scott a partagé des clichés de la soirée pyjama au spa et a sous-titré le post : “C’est une fête. C’est une fête, ouais.”

Mason a poursuivi son petit frère à travers le couloir et l’a plaqué au sol.

Scott a crié: “Comment vas-tu mon pote?” tandis que Reigh et Mason ont continué leurs jinks.

La star de KUWTK a également fait la promotion du pyjama blanc personnalisé que lui et Reign ont reçu de Morgan Lane.

En mai, Kourtney est partie et s’est mariée avec Travis Barker, 46 ans, lors d’une belle cérémonie à Portofino, en Italie.

Le E! est la belle-mère des deux adolescents de Travis : Alabama, 16 ans, et Landon, 18 ans.

5 Scott Disick a dévoilé son pyjama personnalisé Crédit : Instagram / letthelordbewithyou

5 Scott Disick a organisé une soirée pyjama au spa pour Penelope Crédit : Instagram / letthelordbewithyou