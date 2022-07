Les fans de Kardashian ont une théorie sur la raison pour laquelle Kylie Jenner partage des photos «PLUS» de bébé papa Travis Scott sur les réseaux sociaux

Les fans de KARDASHIAN ont partagé une théorie sur les raisons pour lesquelles Kylie Jenner aurait partagé “plus” de photos de son bébé papa Travis Scott sur les réseaux sociaux.

Kylie, 24 ans, a récemment posté une photo en noir et blanc d’elle-même avec Travis, 31 ans.

Instagram

Kylie Jenner et Travis Scott ont posé sur le tarmac[/caption]

Inconnu, clair avec bureau photo

Travis a enroulé son bras autour de la taille de Kylie[/caption]

Le couple semblait s’embrasser alors qu’il se tenait au milieu du tarmac.

Ils se tenaient entre deux jets privés, qui attendaient le décollage.

Kylie a écrit: “Tu veux prendre le mien ou le tien?”

L’ancien de L’incroyable famille Kardashian a également mis en ligne une jolie photo du couple ensemble.

Plus Kylie Jenner BÉBÉ À LA PLAGE L’ennemi juré de Kylie, Tammy Hembrow, porte un petit bikini un mois après l’accouchement PRIS AU DÉPOURVU? Kylie Jenner accusée d’avoir photographié une partie de son corps en robe rose sexy

Le rappeur JackBoys avait ses bras enroulés autour de sa taille.

La paire a posé pour un selfie miroir alors que Kylie était stupéfaite dans une tenue en latex noir.

Elle a sous-titré le message avec un emoji au cœur noir.

Kylie partage sa fille Stormi, âgée de quatre ans, avec Travis.





Elle a également accueilli un fils avec son bébé papa en février.

Le couple n’a pas annoncé le nom de leur petit garçon.

LA THÉORIE DES VENTILATEURS

Les fans de Kardashian ont partagé une théorie sur la raison pour laquelle la star de télé-réalité a publié plus d’images de son bébé papa en ligne.

Les abonnés ont affirmé dans le fil en ligne que Kylie aurait tenté de nettoyer l’image de Travis, qui a souffert en raison de l’incident d’Astroworld en novembre 2021.

L’événement tragique a fait environ 10 morts et des centaines d’autres blessés pendant que le hitmaker se produisait.

Un critique a déclaré: «Probablement tout cela pour une bonne cure de jouvence pour Travis afin de lui montrer une bonne lumière. Toutes les marques qui ont truqué l’ont annulé l’année dernière.

Un autre critique a ajouté: “Ouais, peut-être que ces poursuites contre Astroworld se rapprochent.”

Un troisième critique a mentionné: “Probablement parce que des nouvelles d’Astroworld arrivent.”

Une quatrième personne a écrit : « Probablement pour aider à nettoyer son image après Astroworld. Ressemble plus à un homme axé sur la famille.

Un commentateur a répondu: “Ouais, peut-être que les poursuites d’Astroworld sont sur le point de se poursuivre devant les tribunaux.”

PROBLÈMES JURIDIQUES

En mai, la star d’Utopia a été poursuivie en justice par une victime d’Astroworld, qui a affirmé avoir fait une fausse couche après avoir été « piétinée » au festival.

Shanazia Williamson a affirmé qu’elle était enceinte lorsqu’elle a assisté à l’événement à Houston, au Texas.

La victime aurait perdu le fœtus en raison des «blessures horribles» qu’elle a subies lors de la bousculade de la foule.

Shanazia et son mari Jarawd Owens poursuivent en justice pour la mort injustifiée de son bébé à naître.

Le procès des avocats de Shanazia et Jarawd, Jason Itkin et Kurt Arnold, a également accusé Travis et les organisateurs du festival de ne pas fournir de sécurité ou de personnel médical adéquat.

En savoir plus sur le soleil MAUVAIS PÈRE? Tristan “n’a toujours pas payé de pension alimentaire à la petite maman Maralee pour leur fils” SCÈNE D’HORREUR À l’intérieur de la maison d’Ivana où elle craint d’être tombée dans les escaliers avant de mourir

La star de la musique et les organisateurs n’auraient pas non plus reconnu les dangers de la configuration du festival.

Des centaines d’autres victimes d’Astroworld ont intenté des poursuites contre Travis et les organisateurs depuis l’événement dévastateur.

Éclaboussure

Kylie et Travis se sont tenu la main en public[/caption]

Éclaboussure

Les fans ont affirmé que Kylie avait essayé de nettoyer l’image de Travis[/caption]

Getty

Kylie et Travis photographiés avec Stormi Webster[/caption]