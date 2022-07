Les fans de Kardashian ont convaincu que Khloe et Tristan Thompson étaient secrètement ENGAGÉS avant le scandale des enfants amoureux et trouvent une “preuve” de la photo

Les FANS sont convaincus que Khloe Kardashian et Tristan Thompson étaient secrètement fiancés avant le scandale des enfants amoureux de Maralee Nichols.

Et ils disent que la preuve était sous nos yeux depuis le début.

Tristan, Khloe et True en des temps plus heureux[/caption]

Pendant un moment, Khloe a montré une bague en diamant géante[/caption]

Khloe et Tristan, qui ont récemment admis qu’ils attendaient un autre enfant ensemble via une mère porteuse, étaient ensemble depuis plus de deux ans.

Mais leur relation s’est interrompue l’année dernière, après que le joueur de la NBA a admis avoir eu un enfant avec l’entraîneur personnel Maralee.

Maintenant, des mois plus tard, les fans ont inondé une salle de chat en ligne de preuves que leur relation était plus avancée que révélée.

Sous un titre de sujet qui demandait si d’autres pensaient que l’émission “discuterait du fait que Koko et Trashcan étaient manifestement fiancés” avant leur rupture, l’affiche a partagé une série de vieilles photos de Khloe avec une bague géante à ce doigt.

Les messages de Khloe avec l’anneau s’étendent sur une durée limitée, avant que le bijou géant ne disparaisse soudainement des futurs dépôts.

“Attendez, portait-elle cette énorme bague en diamant et personne n’a supposé qu’elle était fiancée?” commenta quelqu’un.

Une autre personne a souligné: “Tu te souviens quand il a envoyé un texto à Maralee qu’il était fiancé et qu’il allait se marier?”

“Je pense qu’ils se sont fiancés en avril et ont rompu en juin”, a spéculé un fan. “Crazy quand vous superposez la chronologie de Maralee – essayait-il de la piéger?”





« La bague avait une signification entre eux, je pense », a ajouté un autre « Peut-être une bague de promesse ? Parce qu’il a mystérieusement disparu après le scandale.

Et un fan s’est demandé à quoi la relation de Khloe et Tristan aurait évolué si Maralee n’avait jamais fait partie de l’image.

“Je pensais ce matin à tout ce qu’il lui a volé : une relation saine dans laquelle elle peut se sentir en sécurité et célébrer publiquement, une annonce de fiançailles, une annonce de grossesse, une baby shower publique.

“Elle a caché tous ces jalons parce qu’il l’a humiliée encore et encore et elle sait que nous ne faisons que secouer la tête à ce sujet.”

RÉVÉLATION DE BÉBÉ

Plus tôt cette semaine, le représentant de Khloe a confirmé qu’elle allait avoir un deuxième enfant avec Tristan via une mère porteuse.

L’enfant a été conçu en novembre, avant que Khloe ne découvre son enfant amoureux.

“Khloe est incroyablement reconnaissante envers l’extraordinaire mère porteuse pour une si belle bénédiction”, a déclaré son représentant.

Khloe et Tristan étaient encore et encore de 2016 à 2021, lorsque la star de la NBA a avoué avoir trompé Khloe avec le modèle de fitness Maralee.

Des tests de paternité ont révélé plus tard qu’il avait engendré un enfant à la suite de l’affaire.

Maralee affirme que le joueur des Chicago Bulls n’a jamais rencontré leur fils en bas âge Theo, alors qu’il l’a qualifiée de “chercheuse d’or” au milieu de leur vilaine bataille pour la garde.

LE RETOUR DE TRISTAN

Tristan et Khloe partagent déjà leur fille True, âgée de quatre ans.

Et récemment, Tristan s’est réintégré dans la vie de famille Kardashian.

Pendant le week-end de la fête des pères, il a été aperçu en train de faire un tendre câlin à Khloe après le déjeuner avec leur fille, la matriarche de la famille Kris Jenner et Kim Kardashian.

De même, il a été photographié en service de papa alors qu’il récupérait la fille de True et Kim, Chicago, quatre ans, dans un cours de ballet.

En plus de True avec Khloe et Theo avec Maralee, Tristan partage également son fils de cinq ans, Prince, avec son ex Jordan Craig.

Khloe a montré un énorme diamant sur son annulaire de fiançailles[/caption]

Tristan admettra plus tard avoir engendré un enfant avec Maralee Nichols[/caption]

