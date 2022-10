Les fans de Kardashian indignés alors que Kourtney habille sa fille Penelope, 10 ans, dans la tenue « la plus inappropriée » pour Halloween

KOURTNEY Kardashian a été critiquée pour avoir habillé sa fille Penelope dans la tenue d’Halloween “la plus inappropriée”.

La star de Kardashians, 43 ans, a partagé une photo de l’enfant de 10 ans portant des leggings verts et un pull vert avec des bottes à plateforme vertigineuses.

Kourtney Kardashian a été critiquée pour avoir habillé sa fille Penelope dans la tenue d'Halloween "la plus inappropriée"

Elle a partagé une photo de la fillette de 10 ans portant des leggings verts et un pull vert avec des bottes à plateforme vertigineuses

Penelope – qui est l’enfant du milieu de Kourtney – dominait sa taille habituelle dans les bottes noires à boucles.

La préadolescente a posé devant le manoir de 60 millions de dollars de sa tante Kim avec un ami, qui portait une tenue verte assortie et des bottes à plateforme.

Kourtney a publié le cliché sur ses histoires Instagram dimanche soir après avoir assisté à la fête d’Halloween de sa famille.

Alors que la fondatrice de Poosh était clairement satisfaite du look de sa fille, les critiques ont affirmé qu’il était beaucoup trop “mature” pour elle.

L’un d’eux a demandé sur un compte de fan Instagram : “Pourquoi un enfant de 10 ans porte-t-il ces bottes ?”

Un autre a écrit : “Quand j’étais enfant, je me déguisais en zombies et en extraterrestres, que se passe-t-il ici ?”

Un troisième a simplement écrit: “C’est le plus inapproprié.”

Kourtney a trois enfants avec son ex Scott Disick – Mason, 12 ans, Penelope et Reign, sept ans.





Ce n’est pas la première fois qu’elle est confrontée à des réactions négatives à propos de la parentalité de ses enfants.

Plus tôt ce mois-ci, Kourtney a été critiquée après avoir révélé qu’elle dormait toujours avec Penelope.

Copains de lit

La fondatrice de Lemme a révélé que Penelope avait “presque” dormi dans son lit “tous les jours depuis sa naissance”.

“Elle a couché avec moi tous les jours depuis qu’elle est née et c’est presque toujours le cas”, a déclaré Kourtney sur le podcast Not Skinny But Not Fat d’Amanda Hirsch.

“A moins qu’elle n’ait un ami pour dormir ou qu’elle ne me laisse aller dormir chez Travis [husband Travis Barker] ou chez tante Coco [Khloe Kardashian] ou chez tante Kiki [Kim Kardashian]. Mais à part ça, nous sommes si proches.

Amanda a félicité Kourtney d’être une mère “tout à fait” qui “ne suit aucune des règles qui [she’s] Supposé”.

Les auditeurs ont exprimé leurs opinions divergentes sur la parentalité de Kourtney sur Reddit.

L’un d’eux a écrit : « Je vais être honnête, je pense que c’est un peu bizarre. Comme bien quand l’enfant a 5 ans, mais 10 ???

Un autre a écrit : « Ces pauvres enfants n’ont aucune intimité. Imaginez que vous ayez dix ans et que le monde entier, y compris tous vos amis, le voit. N’importe quel enfant de 10 ans que je connais serait mortifié.

CONTREFAÇON PARENTAL

Kourtney a également récemment fait face à des réactions négatives à propos de la parentalité de son fils Mason.

Elle a révélé qu’elle avait une politique stricte concernant la malbouffe et les régimes alimentaires de ses enfants et avait interdit à Mason de manger des frites.

La fondatrice de Poosh s’est souvenue d’une époque où son aînée voulait des frites de McDonald’s, mais elle a refusé.

Suite au contrecoup, Kourtney a expliqué sur Instagram : “Nous aimons et mangeons beaucoup de frites, mais nous essayons d’éviter les frites de la restauration rapide !”

Kourtney a ensuite dressé la liste des ingrédients des frites, qui comprennent « des pommes de terre, de l’huile végétale, de l’huile de soja hydrogénée et de l’arôme naturel de bœuf ».

Kourtney et Travis déguisés en Chucky et son épouse pour Halloween

Elle a récemment révélé qu'elle dormait toujours avec Penelope

Elle a trois enfants avec Scott Disick