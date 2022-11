Les fans de Kardashian horrifiés alors que Kourtney semble manquer une partie du corps dans une nouvelle photo avec Corey Gamble pour son 42e anniversaire

KOURTNEY Kardashian a laissé les fans faire une double prise après avoir remarqué un détail bizarre sur une nouvelle photo de la star.

Le fondateur de Poosh, 43 ans, semblait manquer une partie du corps sur une photo avec Corey Gamble.

Instagram / Kourtney Kardashian

Les fans pensaient que Kourtney Kardashian semblait manquer une partie du corps sur une photo avec Corey Gamble[/caption] Instagram / Kourtney Kardashian

Elle a partagé le cliché pour son 42e anniversaire[/caption]

Corey a eu 42 ans jeudi et la célèbre famille a partagé de nombreuses photos pour célébrer le petit ami de Kris Jenner.

Kourtney a publié un cliché de retour sur ses histoires Instagram la montrant avec le gestionnaire de talents lors d’une fête de Noël.

La star de Hulu portait un pantalon coloré avec un motif en mosaïque, un chemisier en dentelle et de longs gants noirs.

Cependant, parce qu’elle se tenait devant un fond montrant des arbres de Noël vert foncé, le gant droit de Kourtney était difficile à voir dans l’ombre.

De nombreux fans ont rapidement compris l’étrange détail comme l’un d’eux a écrit: “Pendant une seconde, j’ai pensé qu’elle n’avait pas de bras.”

Un autre a suggéré: “Au début, je pensais qu’elle n’avait qu’un bras.”

“Je pensais qu’elle n’en avait pas”, a répondu un troisième fan confus.

D’autres fanatiques de Kardashian étaient intéressés à se remémorer les choix de mode de Kourtney sur la photo, qui a été prise avant son mariage avec Travis Barker, 46 ans.

PEINT LE EN NOIR

Depuis que le batteur de Blink-182 et la star de télé-réalité ont commencé à sortir ensemble en 2021, elle a souvent été vue dans des robes gothiques en latex et en dentelle, des vestes en cuir et des t-shirts de groupe.

Le noir est la couleur de prédilection de la paire ces jours-ci, alors qu’ils portent souvent des tenues coordonnées et même des grenouillères squelettes identiques.

Également pour l’anniversaire de Corey, Kourtney a partagé une photo polaroid qui la montrait vêtue d’une robe rouge tout en dentelle qui affichait son décolleté.

Cependant, Kourtney ne s’habillait pas du tout de cette façon.

Avant de rencontrer Travis, elle entretenait une relation à long terme avec Scott Disick et, pendant la majeure partie de sa vie d’adulte, a opté pour des tenues colorées et preppy.

Elle a partagé un autre retour en arrière de cette époque, qui la montrait, elle et Corey, portant des vestes de drapeau américain assorties.

Instagram/Kris Jenner

Corey Gamble est le petit ami de Kris Jenner[/caption] Kourtney Kardashian/Instagram

Kourtney a partagé un autre cliché de retour avec le beau de sa mère[/caption] Instagram

Le fondateur de Poosh est maintenant plus souvent vu dans des tenues gothiques avec Travis Barker[/caption]