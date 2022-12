Les fans de Kardashian grimacent en apercevant des détails “douloureux” sur la séance photo de Lemme de Kourtney dans de nouvelles photos

Les FANS ont repéré un détail étrange sur la séance photo Lemme de Kourtney Kardashian dans ses nouvelles photos.

La star des Kardashians a organisé une séance photo sur le thème de Noël pour sa marque de bonbons Lemme.

Les fans se sont moqués des «talons de décapant inconfortables» de Kourtney Kardashian lors de sa séance photo[/caption]

Kourtney a annoncé le lancement de la “boutique de vacances” de Lemme[/caption]

Kourtney, 43 ans, a téléchargé des photos sur Instagram alors qu’elle portait une mini-robe moulante à paillettes.

Alors qu’elle était entourée de cadeaux, la fondatrice de Lemme s’est enveloppée dans des guirlandes et a fait la moue à la caméra.

La star de Hulu a étiré ses longues jambes en posant avec des talons de danseuse argentés.

Kourtney a légendé le post : « Donc, notre boutique de vacances @lemme vient d’être lancée juste à temps !

“Des cartes-cadeaux numériques avec des notes personnalisées à la création de votre propre paquet de gommes (choisissez trois de vos favoris) – c’est une extravagance Lemme Land !”

Malheureusement, les critiques d’un fil de discussion en ligne ont été distraits par la façon dont Kourtney pouvait “à peine se tenir debout” tout en portant ces “horribles talons de strip-teaseuse”.

Un critique a déclaré : « Je ne comprends pas pourquoi elle porterait des talons décapants.

“Ces choses sont si inconfortables et elles ne sont pas” chic “.”

Un autre critique a ajouté avec moquerie: «Mme. Chose, qu’est-ce que les talons de strip-tease ont à voir avec les suppléments ou Noël ? »

Un troisième critique a mentionné: “Ce sont les orteils écrasés pour moi.”

Une quatrième personne a écrit : « Laisse-moi mettre des talons de strip-teaseuse et marcher sur une bouteille !

Un commentateur intervint : « Elle s’est probablement tenue dans les talons de la strip-teaseuse pendant cinq minutes avant d’arrêter.

“Ceux d’entre nous qui ont dû y travailler, nos pieds nous font mal rien qu’en regardant ces photos.”

JETER DE L’OMBRE À KIM

Récemment, Kourtney a utilisé sa marque Lemme pour faire de l’ombre à sa célèbre sœur, Kim Kardashian, 42 ans.

Dans une promo pour ses nouveaux gélifiés vitaminés somnifères, la star de télé-réalité a transformé Kim en antagoniste de son nouveau livre de conte de fées.

Dans l’illustration, le frère de Kourtney est dessiné avec des yeux brillants, une cape violette et de longs cheveux blonds.

Comme Kourtney a raconté l’histoire, Kimeficent est décrite comme “la sorcière redoutée mais glamour de la montagne interdite”.

Après avoir été snobée lors d’un événement familial, Kimeficient a jeté “un mauvais sort” sur sa jeune sœur et lui a donné “une vie d’insomnie”.

Cependant, les bonnes fées sont venues avec un bonbon Lemme Sleep pour briser le charme.

À la fin de l’histoire, la fondatrice de Poosh a conclu: “Quant à Kimeficient, tout ce dont elle avait besoin était un gummy Lemme Chill, et elle a laissé tomber tout le fiasco de l’invitation.”

Kourtney et son ex, Scott Disick, 39 ans, partagent leurs trois enfants : Reign, sept ans, Penelope, 10 ans et Mason, 12 ans.

La personnalité de la télévision est également la belle-mère des enfants de son mari Travis Barker: Alabama, 16 ans, et Landon, 18 ans – il partage les deux adolescents avec son ex-femme Shanna Moakler.

Travis a déjà montré son affection pour les chaussures de Kourtney dans des messages précédents.

Kourtney stupéfaite dans une robe à paillettes pour sa séance photo[/caption]

Travis Barker et Kourtney sont mariés depuis mai[/caption]

Kourtney a planté ses pieds sur le visage de Travis[/caption]