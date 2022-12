Les fans de Kardashian «fondent» sur Mason, 13 ans, et Reign Disick, 8 ans, après que Kris Jenner partage de nouvelles photos inédites

Les fils de KOURTNEY Kardashian, Mason et Reign Disick, sont apparus sur de nouvelles photos inédites publiées le jour de leurs anniversaires communs, et les fans sont amoureux.

Grand-mère Kris Jenner a partagé les photos alors que les garçons avaient respectivement 13 et 8 ans le 14 décembre.

Kris Jenner a partagé un joli message d’hommage d’anniversaire pour ses petits-fils Mason (photo) et Reign Disick[/caption]

Les fans ont adoré les jolis clichés de retour en arrière, qui montrent à quel point Mason a changé au fil des ans[/caption]

Pour célébrer les journées spéciales des garçons, Kris, 66 ans, a partagé un énorme hommage photo sur Instagram.

Parmi les photos, elle a inclus des images des garçons avec leur grand-mère, leur mère Kourtney, 43 ans, et leur sœur Penelope, 10 ans, au fil des ans.

Dans la légende, Kris a jailli: “Vous avez tous les deux les qualités les plus étonnantes et êtes gentils, prévenants, aimants, si intelligents, si talentueux à bien des égards, et une partie magique si spéciale de notre famille.”

Elle a poursuivi : « ET c’est fou que tu sois né le même jour ! Cinq ans d’écart !

Reign, huit ans (photo), partage le même anniversaire que son frère Mason, 12 ans[/caption]

“Vous êtes tous les deux les meilleurs fils, petits-fils, frères, neveux et amis de nous tous et je vous aime tellement !”

Dans les commentaires, les fans ont également été ouverts avec des mots gentils pour les garçons.

“Joyeux anniversaire deux beaux jeunes hommes”, a écrit l’un d’eux.

“Si charmant!” un autre jaillit.





Un troisième a écrit: “Je n’arrive pas à croire que Mason ait 13 ans”, reconnaissant la transformation majeure du préadolescent ces dernières années.

Cependant, d’autres ont remarqué que Kris avait omis quelques membres clés de la famille dans la sélection de photos.

Papa a rejeté

Plus particulièrement, le père de Reign et Mason, Scott Disick, 39 ans, était absent.

Le fondateur de Talentless se sent exclu de la famille depuis que sa petite maman a déménagé avec le batteur de Blink-182 Travis Barker l’année dernière.

Un fan dans les commentaires a rétorqué : « Vous postez Kourtney et les enfants, mais pas Scott et les enfants ? Drôle!”

Cependant, le nouveau beau-père de Mason et Reign ne figurait pas non plus dans le cliché.

Ce sera le premier anniversaire des fils depuis que Kourtney et Travis se sont mariés plus tôt cette année avec une cérémonie à laquelle ont assisté toute la famille bar Scott.

COURT OUT

Récemment, les fans de Kardashian ont été secoués après que Kris ait complètement snobé Kourtney lors d’un discours lors de la fête de Noël de la famille.

Alors qu’elle s’adressait au grand rassemblement de famille et d’amis, la momager a fait un clin d’œil à toutes les marques de ses filles dans son discours, y compris Good American de Khloe, Skims de Kim et SKKN de Kim, 818 Tequila de Kendall Jenner et Kylie Cosmetics de Kylie Jenner.

Mais Kris a complètement ignoré la marque de vitamines gélifiées de Kourtney, Lemme, et son blog lifestyle Poosh.

Le camouflet n’est pas passé inaperçu auprès des fans, l’un d’entre eux demandant sur Instagram : “Et Poosh ?”

Un autre a posté, “Pauvre Kourtney!” tandis qu’un troisième a deviné: “Personne ne se soucie de Poosh et Lemme.”

Kourtney a raté plusieurs fêtes de famille ces derniers mois au milieu des spéculations des fans selon lesquelles elle prendrait ses distances avec sa célèbre progéniture.

Cependant, il semble que Kris souhaite toujours entretenir une relation solide avec tous ses petits-enfants.

Scott Disick a été exclu du message d’hommage d’anniversaire pour ses fils[/caption]

