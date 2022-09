Les fans de Kardashian divisés sur la relation de Kim et Kanye alors que le rappeur partage une photo d’un ex affichant des courbes en robe moulante

KANYE West a posté une photo de son ex-femme Kim Kardashian, qui divise les fans sur le prochain déménagement de l’ancien couple.

Kanye, 45 ans, a téléchargé la photo torride de Kim, 41 ans, sur son histoire Instagram.

Kanye West a partagé une image de son ex-femme Kim Kardashian sur les réseaux sociaux[/caption]

En un clin d’œil, Kim est en Italie pour le défilé Dolce & Gabbana[/caption]

Sur la photo, Kim a été aperçue en Italie alors qu’elle sortait apparemment de l’hôtel.

La star de Hulu était stupéfaite dans une robe métallique et argentée alors que ses cheveux blonds platine avaient de longues boucles.

Elle se rendait à l’événement Dolce & Gabbana pour la Fashion Week de Milan.

On ignore pourquoi le célèbre rappeur a posté une image de son ex, qui a demandé le divorce en février 2021.

Dans un fil en ligne, les fans étaient divisés sur la question de savoir si Kanye “soutenait” ou “vraiment bizarre” avec la star de télé-réalité.

Une personne a affirmé : « Approuve probablement la tenue. Il essaie d’encourager plus de tenues comme celle-ci et des tenues moins folles.

Un autre fan a suggéré: « Dynamique étrange entre ces deux-là. J’ai l’impression que c’est un exemple exceptionnellement mauvais.

Un troisième individu a affirmé : « Peut-être a-t-il eu une certaine influence sur le style ou approuve-t-il le look ? Ou leur relation peut être sur un terrain plus solide.





“S’il vous plaît, pour l’amour de Yeezus, ne faisons pas les débats Kimye. Ils sont faits », a déclaré une personne.

Un commentateur intervint : « Vous publiez tout le monde ces jours-ci.

“J’espère qu’ils sont en meilleurs termes car, en fin de compte, ils ont des enfants ensemble et sont mariés depuis sept ans.”

Un autre a ajouté: “C’est toujours un peu étrange qu’il soit soudainement si gentil avec Kim.”

Kim et Kanye partagent quatre enfants : North, neuf ans ; Sainte, six ; Chicago, quatre ; et Psaume, trois.

L’ANNONCE DE KIM

Avant le défilé de mode, l’ancienne de L’incroyable famille Kardashian a montré sa silhouette sinueuse dans une publicité D&G en noir et blanc.

La star est apparue glamour alors qu’elle portait une robe noire moulante.

Kim a mangé des pâtes de manière séduisante tout en jetant un regard sensuel à la caméra.

‘JE M’EXCUSE’

Tout cela vient après que Kanye se soit assis avec Bonjour Amérique pour une interview révélatrice où il s’est excusé auprès du fondateur de SKIMS.

Il a déclaré: “C’est la mère de mes enfants, et je m’excuse pour tout stress que j’ai causé, même dans ma frustration, car Dieu m’appelle à être plus fort.

« Mais aussi, personne d’autre ne causera de stress non plus. J’ai besoin que cette personne soit la moins stressée et la plus saine d’esprit et aussi calme que possible pour pouvoir élever ces enfants.

Le hitmaker souhaitait que ses “enfants aillent à Donda, et je dois me battre pour le dire”.

La Donda Academy – créée par le hitmaker en l’honneur de sa mère, Donda West – est une école privée chrétienne de Simi Valley, en Californie.

Les fans se sont demandé si cela signifiait que l’ancien couple pourrait être à nouveau en bons termes[/caption]

Les ex partagent quatre enfants[/caption]

