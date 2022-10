Les fans de Kardashian disent que Kanye West a accusé Kris Jenner, 66 ans, de comportement choquant de NSFW avec Drake, 35 ans, dans une diatribe supprimée depuis

Les fans de KARDASHIAN pensent que Kanye West a accusé Kris Jenner d’un acte choquant de NSFW avec Drake.

Dans un message supprimé depuis, Ye a accusé le rappeur canadien de “vraie guerre”, suite à ses diatribes en cours sur les réseaux sociaux contre la famille Kardashian.

Éclaboussure

Kanye West a lancé une autre diatribe sur les réseaux sociaux, cette fois contre Kris Jenner et Drake[/caption]

Twitter/Kris Jenner

Les fans disent qu’il les a accusés de comportement choquant de NSFW[/caption]

Publiant sur Instagram jeudi, Kanye, 45 ans, a partagé une accusation choquante avec ses 17,9 millions de followers.

“Drake f ** k la maman de ta bébé maman”, a-t-il écrit.

“C’est la vraie guerre.”

Le designer Yeezy n’a pas ajouté de contexte supplémentaire au message, à l’exception d’une légende énigmatique : “Bernard Arnault faible”.

Instagram/ Kanye West

Les fans disent que Kanye a porté l’accusation avec ce message supprimé depuis[/caption]

Bernard Arnault, que Kanye a fustigé avec une autre diatribe sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine, est le propriétaire de Louis Vuitton parmi de nombreuses autres marques de luxe.

Cependant, la plupart des fans de Kardashian étaient beaucoup plus intéressés par l’affirmation choquante concernant Drake, 35 ans, et ont compris que parce que la petite maman de Kanye est Kim Kardashian, 41 ans, le message doit faire référence à sa mère, Kris, 66 ans.

Cependant, la plupart des utilisateurs des médias sociaux ont été choqués par l’idée que Drake et le momager soient plus que des amis.

“Ce serait tellement dégoûtant”, a écrit l’un d’eux.





Un autre a convenu: “Ma tête tourne!”

“Kanye est juste en train de lancer tous les types de conneries en ce moment”, a prédit un troisième.

Il n’y a aucune preuve des affirmations de Kanye, bien que Kris ait déjà été photographié avec Drake, célébrant la sortie de son album Nothing Was The Same en 2013.

KAN-YE STOP ?

Le message maintenant supprimé n’est qu’un parmi une série de diatribes sauvages sur les réseaux sociaux de Kanye cette semaine.

Le rappeur a frappé à plusieurs reprises Kim et sa famille, affirmant que les Kardashian lui avaient “kidnappé” sa fille Chicago à l’occasion de son quatrième anniversaire en janvier.

Kanye avait précédemment affirmé à l’époque qu’aucun membre de la famille ne lui avait donné l’adresse de sa fête, mais le petit papa de Kylie, Travis Scott, lui a ensuite envoyé l’emplacement.

“ARRÊTEZ DE DÉCHIRER KIMBERLY”

Khloe Kardashian, 38 ans, s’est depuis impliquée dans le drame avec une réponse publique à Kanye sur sa page.

Elle a supplié son ancien beau-frère: “S’il vous plaît, ARRÊTEZ de démolir Kimberly et d’utiliser notre famille quand vous voulez dévier.”

Cependant, Kanye a publiquement répondu à Khloe en l’appelant, elle et les Kardashian, des “menteurs” et en accusant la famille d’avoir “essentiellement kidnappé Chicago le jour de son anniversaire afin qu’elle puisse se souvenir que son père n’était pas là”.

“BEAUCOUP DE PROBLÈMES”

Apparaissant sur Tucker Carlson ce soir jeudi, il a ajouté de l’huile sur le feu en ombrageant Skims, l’entreprise de vêtements de forme de Kim.

“Skims est basé sur de nombreuses idées Yeezy”, a-t-il affirmé, faisant référence à sa propre marque de mode.

“J’ai dû utiliser mes relations dans la mode pour établir Kim afin que les gens à la mode disent” Je suis prêt à porter la ligne de Kim “”.

Malgré son implication antérieure, Kanye a révélé qu’il n’était pas satisfait de la façon dont Skims était commercialisé en ligne.

“J’ai eu beaucoup de problèmes avec l’imagerie de Skims”, a-t-il commencé.

“Il y avait beaucoup d’images trop sexualisées et des choses que je ne voudrais pas voir ma femme et mes filles faire pour vendre leur produit à l’avenir.”

Lui et Kim partagent quatre jeunes enfants, North, neuf ans, Saint, six ans, Chicago, quatre ans et Psalm, trois ans.

Le patron de Skims n’a pas encore commenté publiquement les dernières explosions de Kanye.

Cependant, elle a semblé jeter de l’ombre sur son ex jeudi alors qu’elle était photographiée portant un maillot Adidas au milieu de ses retombées avec la marque.

Getty

Kris est la belle-mère de Kanye issue de son mariage avec Kim Kardashian[/caption]

AFP

Kanye a récemment lancé une série de coups de gueule sauvages contre Kim et sa famille[/caption]