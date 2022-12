Les fans de Kardashian dénoncent l’étrange erreur de beauté de Kylie Jenner dans une nouvelle vidéo disant qu’elle a l’air “étrange” et “inachevée”

Les fans de KARDASHIAN ont critiqué l’étrange erreur de beauté de Kylie Jenner dans une nouvelle vidéo, disant qu’elle avait l’air bizarre et “inachevée”.

La star de Hulu a partagé la vidéo du tutoriel de maquillage sur son compte Instagram Kylie Cosmetics plus tôt cette semaine.

instagram/kyliecosmetics

Les fans de Kardashian ont critiqué le tutoriel de beauté bizarre de Kylie Jenner alors qu’ils expriment que son maquillage a l’air “inachevé”[/caption] instagram/kyliecosmetics

Kylie s’est rendue sur son Instagram Kylie Cosmetics pour fournir à ses abonnés le tutoriel de maquillage[/caption]

Kylie, 25 ans, a présenté la combinaison «Boss Lip Kit» et «Match My Energy gloss drip» de sa marque de cosmétiques alors qu’elle appliquait les produits sur ses lèvres.

L’ancienne de Keeping Up With the Kardashians avait les cheveux lissés en arrière et portait un haut transparent noir alors qu’elle utilisait le crayon à lèvres rouge vif “Boss” pour créer une bordure autour de sa bouche.

Après avoir mélangé le contour des lèvres, Kylie a ensuite rempli le centre de ses lèvres avec le brillant à lèvres transparent qui a donné au crayon mat un léger éclat.

La magnat de la fabrication a expliqué: “J’adore le fait que ce soit un peu différent de votre lèvre rouge typique des vacances”, avant d’afficher son travail avec une série de poses.

Les fans de Kardashian ont donné leur avis sur le look des fêtes de fin d’année dans la section des commentaires du message, avec une personne écrivant “Nah. Il n’a pas l’air fini.

Un deuxième fan a commenté : « J’adore la couleur ! J’adore la ligne, j’ai une tonne de kits. Je n’aime pas ce look. Semble incomplet.

Un autre commentateur a déclaré : “Je n’aime pas ça du tout”, et une quatrième personne a ajouté : “Désolé mais non.”

“On dirait que c’est usé… IDK à propos de ce look pour moi”, a déclaré un cinquième.

Alors qu’une personne a plaisanté : “Portez simplement vos lèvres rouges habituelles puis mangez les aliments de Noël, vous vous retrouverez avec cette couleur de lèvres naturellement.”

Et un dernier commentateur a écrit: “Je ne veux pas être négatif mais euh ce n’est tout simplement pas ça fille.

DÉCHARGÉ

Kylie a suscité des inquiétudes cette semaine après avoir publié de nouvelles photos d’elle-même avec du maquillage maculé sur tout le visage.

La star de Kardashians a partagé une série de clichés sur Instagram dans lesquels les fans affirment qu’elle a l’air “déséquilibrée”.

Mercredi, Kylie a consulté son flux Instagram pour partager une série de clichés d’elle-même.

Sur les photos, elle a bercé un maquillage quelque peu discret avec sa peau naturelle apparemment visible à travers et un produit brillant partiellement coloré sur ses lèvres.

Ses longs cheveux noirs étaient lissés en arrière dans un style élégant.

Sur les trois premières photos, elle a pris diverses poses, montrant son haut noir transparent et son soutien-gorge en dentelle en dessous.

Elle s’est couverte d’une veste en cuir surdimensionnée.

Sur la quatrième photo du groupe, Kylie a tenu une main sur sa bouche, étalant son rouge à lèvres.

Une autre photo montrait le résultat de ce maculage, sa main touchant le coin de sa bouche et sa joue alors qu’elle regardait fixement l’appareil photo.

Kylie a de nouveau regardé droit dans la caméra en mettant un pouce dans sa bouche.

La star a également partagé une vidéo d’elle en train de gâcher son maquillage.

LES FANS RÉAGISSENT

Un critique a commenté: “Donc, le rouge à lèvres n’est pas résistant aux taches…?”

Un autre a ajouté: “Ça donne du joker.”

Un troisième a écrit: “Fille pourquoi fais-tu tout ça?”

Les photos ont également été partagées sur un babillard sur le thème de Kardashian où les fans ont partagé leurs opinions.

Un commentateur a écrit: “Lol j’aime la façon dont il est devenu de plus en plus déséquilibré.”

Quelqu’un d’autre a ajouté: “Cela me donne des flashbacks sur le fait d’embrasser des gars dans le club à 18 ans tout en portant du rouge à lèvres rouge et en en mettant partout sur mon (et leur) visage.”

Un autre a ajouté: «L’un des pires looks que j’ai jamais vus sur elle. Tragique.”

Cependant, tout le monde ne semblait pas aimer le look ou le concept.

Un fan a écrit: “Je suis désolé mais c’est le plus cool qu’elle ait été depuis un moment. Texture de la peau, aspect gras, détraqué avec la lèvre ? C’est tellement plus amusant que 10 photos d’yeux morts.

Un autre a commenté: “Je suis en fait ici pour ça !! C’est nerveux et différent pour elle.

Un troisième a écrit: «C’est en fait plutôt cool. Je n’aime pas le glamour mais j’aime ça dans le concept de ces photos.

instagram/kyliecosmetics

Un fan a commenté: “Je ne veux pas être négatif mais euh, ce n’est tout simplement pas ça fille”[/caption] Instagram/kyliejenner

Kylie a montré un look de rouge à lèvres similaire sur son Instagram plus tôt cette semaine[/caption] Instagram/kyliejenner

Les fans ont affirmé que la star de Hulu avait l’air “déséquilibrée” avec son maquillage étalé sur tout son visage[/caption]